Krasobruslař měl nastoupit do letadla smrti ale... Život mu zachránil pes!

Letecká tragédie nad Washingtonem otřásla celým světem. Na palubě letadla, které se v hlavním městě srazilo s vojenskou helikoptérou, byla mimo jiné i řada krasobruslařů. Podle ruského webu RIA novosti měl být jedním z nich i Jon Maravilla (20), kterého zachránil jeho pejsek!

Jon skončil krasobruslařské soustředění s ostatními kamarády, sbalil se a vyrazil na letiště. Ukázal letenku, na které bylo sice vše v pořádku, ale přeci se našel zádrhel! Sportovec s sebou měl psa, který nesplňoval velikostní pravidla aerolinky a kvůli svému čtyřnohému parťákovi tak nebyl Američan vpuštěn na palubu.

V tu chvíli si Jon postěžoval na sociálních sítích: „Nechtějí mě pustit k nástupu do letadla... Dostaňte mě z Kansasu, prosím.“ To, co se zprvu zdálo jako nepříjemná překážka, se ukázala jako věc, která mu zachránila život. Američan záhy sdílel informaci o tom, že ho čeká dlouhá čtrnáctihodinová cesta domů. Během ní se ale dozvěděl, že letadlo do Washingtonu havarovalo a zřítilo se do ledové řeky Potomac.

Pro RIA Novosti řekl, že na palubě bylo asi 14 krasobruslařů, nepočítaje jejich rodiče a trenéry, ale nechtěl se pouštět do konkrétního jmenování. „Velká tragédie,“ povzdychl si.