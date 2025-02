Pravda o Eratových bouračkých v americkém Tennessee: Kecal i policii

Dvě bouračky pod vlivem, noc strávená ve vazbě, vysoká kauce 730 tisíc korun. Slavný hokejista Martin Erat (43) přesto novinářům tvrdí, že o nic nejde. A kecal dokonce i americkým policistům!

Vyplývá to z dokumentů, které strážníci pod přísahou sepsali do spisu. Eratem řízená modrá tesla měla 1. února po 15. hodině nejprve kolizi na křižovatce u hokejové haly v Nolensville, kde bývalý český reprezentant koučuje malé kluky, na jiném místě pak trefila poštovní schránku postavenou zhruba dva metry od kraje silnice.

Pořád mění verze

Když si pro Erata přijela odpoledne policie, sotva stál na nohou, žvatlal a táhl z něj chlast! Do protokolu prohlásil, že nepil, jen si brzy ráno zobnul dva prášky na spaní. Médiím přitom tvrdil, že užil předepsaný lék na chřipku, který obsahuje trochu alkoholu. Poté, co byl zatčen a převezen do vazby, vylíčil ještě jinou verzi. „Okolo páté hodiny v podvečer jsem si dal skleničku vína, když jsem vařil,“ vypověděl. Nedošlo mu však, že policie si pro něj přišla už v 16:25!

Tříhodinová sekera

Stejně tak se Erat pokoušel muže zákona svést na falešnou stopu ohledně času své jízdy. „Domů jsem přijel asi v půl jedné,“ nabulíkoval jim čtyřnásobný olympionik. Tohle alibi mu ale rozmetala vlastní manželka! Paní Věra, stojící vedle Eratovy potlučené tesly, strážníkům upřesnila, že Martin dorazil domů až o tři hodiny později... Ikona Nashville Predators a někdejší asistent trenéra českého nároďáku tak lítá v obrovském maléru. Soud mu začne v červnu.

Jak to bylo ve skutečnosti?

Konec pohádek! Blesk se v Eratově kauze dostal k místopřísežným prohlášením z policejních stanic v Nolensville a Brentwoodu, v nichž se dopodrobna popisuje, co se opravdu stalo. Zde jsou tři slovo od slova přepsané dokumenty, které budou použity i u soudu!

SVĚDEK HO POZNAL„Dne 1. února 2025 zhruba v 15:15 došlo k dopravní nehodě v Nolensville, Tennessee, na křižovatce ulic Nolensville Road a Brittain Lane, od níž řidič ujel. Poškozená vypověděla, že bílý muž za volantem modré tesly chtěl odbočit, při tom nejprve zastavil, ale pak se rozjel a trefil vozidlo poškozené. Poškozená vypověděla, že bílý muž od nehody ujel a pokračoval po Brittain Lane. Krátce poté byla modrá tesla účastníkem jiné dopravní nehody na rohu Brittain Lane a Waller Road. Svědek, Danny Butler, nehodu viděl a hned poznal, že řidičem vozidla je pan obviněný. Pan obviněný a pan Butler se osobně znají. Pan obviněný byl později lokalizován na místě svého bydliště. Před domem stál vůz pana obviněného, který na sobě měl stopy barvy shodující se s barvou vozu poškozené.“

PROHŘEŠKY: Opuštění místa nehody + neopatrné řízení



UJEL TAKÉ OD SCHRÁNKY

„Dne 1. února 2025 zhruba v 16:13 vyjela strážnice Lapollaová k nahlášenému zničení poštovní schránky na Waller Road v Brentwoodu, Tennessee. Strážnice Lapollaová po příjezdu mluvila s Jennifer Craddockovou, která vypověděla, že byla doma, když ji svědek jménem Danny okolo 15:35 informoval, že viděl, jak do její poštovní schránky vrazil vůz. Danny informoval paní Craddockovou, že poštovní schránku trefila modrá tesla, jejíž řidič od nehody ujel. Řidič byl identifikován jako Martin Erat, který pokračoval v řízení i poté, co srazil poštovní schránku paní Craddockové.“

PROHŘEŠKY: Opuštění místa nehody + neopatrné řízení



ŽENA MU ROZBILA ALIBI

„Dne 1. února 2025 zhruba v 16:15 byl strážník Castleberry vyslán na adresu Crooked Stick Lane v Brentwoodu, Tennessee, ohledně nehody, která se stala na území města Nolensville. Byl informován, že modrá tesla s registrační značkou 8*****Y figurovala v dopravní nehodě, od níž řidič ujel. Auto s odpovídající registrační značkou je registrováno na jméno Martin Erat bydlícího v Brentwoodu. Když už byl strážník Castleberry na cestě, byla policie informována, že modrá tesla srazila také poštovní schránku na Waller Road. Po příjezdu na adresu, přibližně v 16:25, viděl strážník Castleberry modrou teslu s registrační značkou 8*****Y na příjezdové cestě s poškozením na přední straně vozu a také na straně spolujezdce. Boční zpětné zrcátko bylo od vozu zcela odtrženo. Strážník Castleberry mluvil s Věrou Eratovou, která v době příjezdu seděla v jiném autě na příjezdové cestě. Strážník Castleberry se paní Eratové zeptal, zdali je Martin doma a zdali s ním pak může mluvit, na což odpověděla, že ano. Když Martin přišel, bojoval s rovnováhou, mluvil nezřetelně a pomalu a byl z něj cítit alkoholový odér. Strážník Castleberry se Martina zeptal, zdali dnes řídil teslu, na což odpověděl, že ano. Martin také potvrdil, že byl účastníkem dopravní nehody v Nolensville a potvrdil, že k návratu do svého domu užil Waller Road. Martin popíral, že by pil, ale řekl, že si dal dva prášky na spaní v šest hodin ráno. Když byl dotázán na čas svého návratu z Nolensville, řekl, že zhruba ve 12:30. Strážník Castleberry se zeptal paní Eratové, kdy se její manžel vrátil domů, a ona řekla, že ho viděla se vrátit okolo 15:30. Dále vypověděla, že ho doma nepotkala, neboť zrovna odjížděla, když se on vracel domů. Strážník Castleberry požádal Martina, aby podstoupil test střízlivosti. Vedl si při něm špatně. Martin byl poté zatčen za jízdu pod vlivem, neboť přiznal, že seděl za volantem a byl účastníkem dopravní nehody. Souhlasil s odběrem krve. Po příjezdu do vazby okolo 19:00 byla Martinovi přečtena jeho práva a on souhlasil, že bude vypovídat. Vypověděl, že měl jednu skleničku vína tentýž den okolo 17:00, když byl doma a vařil. Vypověděl, že si nepamatuje nic o tom, že by byl účastníkem nějaké nehody.“

PROHŘEŠEK: Jízda pod vlivem



