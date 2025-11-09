Nedvědova dcera Ivanka o vztahu s Kordou: Odkryla rozepři
Láska jim jen kvete, ale přesto se na něčem neshodnou! Dcera fotbalového velikána Pavla Nedvěda (53) a tenista Sebastian Korda (25) spolu tvoří pár od roku 2021. Ivanka svého partnera doprovází během turnajů po různých koutech světa a v kouzelném prostředí Řecka teď přišla se zajímavým přiznáním!
Od 1. do 8. listoapdu se v Athénách konal turnaj Hellenic Championship, kterého se Sebastian Korda účastnil. Do řecké metropole s ním přiletěla také jeho partnerka Ivanka, jež je jeho nejvěrnější fanynkou. Svým sledujícím se na sociálních sítích pochlubila výhledem, který se jim každé ráno naskytne při snídani. Pár totiž vidí rovnou na Parthenon.
S Řeckem je neodmyslitelně spjatý šťavnatý gyros, dobré víno a samozřejmě také jedny z nejchutnějších oliv na světě. Jenže právě na tomto plodu, který se velmi často podává jako chuťovka, se Ivanka se svým partnerem neshodne!
„Já olivy miluju, Sebi je nesnáší,“ prozradila Ivanka. „Takhle zřejmě vztahy fungují,“ dodala nad věcí. Na tomhle totiž její láska se synem bývalého tenisty Petra Kordy (57) samozřejmě nestojí. Naopak to potvrzuje pravidlo, že protiklady se přitahují!