Hrdina z Nagana Svoboda se zbavuje prstenu: Pomůže závislačkám!
Střelec zlatého gólu má zlaté srdce! Bývalý obránce Petr Svoboda (59), který rozhodl finále olympiády v roce 1998 proti Rusku (1:0), se rozhodl vydražit svůj klenot kvůli charitě.
Kvůli tomuhle prstenu odchovanec TJ CHZ Litvínov v roce 1984 po stříbrném juniorském šampionátu vyrazil z komunistického Československa za svobodou do Kanady. „Ahoj rodino, chci se vám omluvit, že jsem se nevrátil domů,“ psal tehdy mladý obránce, zatímco estébáci mu přišili paragraf 109 opuštění republiky.
Už v sezoně 1985/86 Svoboda pomohl týmu Montreal Canadiens ke Stanley Cupu. Ale cenné vzpomínky z 10karátového zlata s 23 třpytivými diamanty (jeden za každou získanou trofej v historii organizace) se teď naganský hrdina překvapivě zbavuje.
Internetová aukce poběží až do začátku prosince, nejvyšší příhoz zatím překonal 135 tisíc v přepočtu na českou měnu. Jenže někdejší reprezentant, který byl i s miliardářem Zdeňkem Bakalou (64) do roku 2023 spolumajitelem švýcarského klubu Lausanne, neuvidí ani kačku!
Štědrý dar
„Maison La Passerelle, jediné centrum pro závislé, určené výhradně pro ženy, laskavě děkuje panu Svobodovi za jeho štědrý dar prstenu a veškerý výtěžek z prodeje bude věnován organizaci,“ informuje neziskovka s tím, že platforma Classic Auctions se zřekne 20% podílu. Spolek v malé kanadské vesnici ročně podává pomocnou ruku 115 zástupkyním něžného pohlaví, které propadly alkoholu a drogám. V tomhle případě bude mít každá koruna z Petrova šperku cenu zlata!
Petr Svoboda před dvěma lety prodal hokejku z »Turnaje století« na ZOH 1998 v Naganu.