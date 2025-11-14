Je to tady! Uzdravený Hložek se bude ženit: Nevěsta už se strojí
„Budeme krásný pár, ty jsi můj brundibár.“ Evergreen kapely Čechomor teď zní příbytkem zamilované dvojice v Bádensku-Württembersku a je slyšet až v Ivančicích.
To je rodná hrouda hereckého virtuosa Vladimíra Menšíka, ovšem taky Adama Hložka (23) a jeho půvabné lásky Veroniky. Forvard národního týmu se po fraktuře zánártní kosti vrátil do tréninku bundesligového Hoffenheimu a Verča mu vzápětí definitivně zlomila srdce.
Poslala na Instagram fotky, na kterých si vybírá stavební róbu pro svoji skvostnou tělesnou schránku s psaním: „Je to tady.“ Ano. Zasnoubili se v lednu, takže podle rčení: „Do roka a do dne,“ je veselka na spadnutí.
