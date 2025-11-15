Šílený experiment šéfa svazu Trundy s »generálem« Nedvědem: Pavle, nároďák je tvůj děs!

Autor: nem
Reprezentace hraje pod vedením Pavla Nedvěda pořádnou tužku.
Kryštof Daněk v utkání proti San Marinu
Kryštof Daněk v utkání proti San Marinu
Tomáš Ladra v utkání proti San Marinu
Tomáš Ladra v utkání proti San Marinu
Michal Sadílek v utkání proti San Marinu
Čeští fotbalisté po nepřesvědčivé výhře 1:0 nad San Marinem
Čeští fotbalisté po nepřesvědčivé výhře 1:0 nad San Marinem
Čeští fotbalisté po nepřesvědčivé výhře 1:0 nad San Marinem
Michal Beran v utkání proti San Marinu
Vladimír Coufal v utkání proti San Marinu
Patrik Hellebrand při reprezentačním debutu proti San Marinu
Martin Vitík v utkání proti San Marinu
Adam Karabec utkání proti San Marinu
Michal Sadílek v utkání proti San Marinu
Patrik Hellebrand v premiérovém utkání reprezentace proti San Marinu
Patrik Hellebrand v premiérovém utkání reprezentace proti San Marinu
Tomáš Souček se raduje z gólu v utkání proti San Marinu
Tomáš Souček se raduje z gólu v utkání proti San Marinu
Tomáš Souček v utkání proti San Marinu
Tomáš Souček v utkání proti San Marinu
Tomáš Ladra v utkání proti San Marinu
Patrik Hellebrand v premiérovém utkání reprezentace proti San Marinu
Patrik Hellebrand v premiérovém utkání reprezentace proti San Marinu
Tomáš Souček neproměnil penaltu v utkání proti San Marinu
Tomáš Souček neproměnil penaltu v utkání proti San Marinu
Tomáš Ladra v utkání proti San Marinu
Tomáš Ladra v utkání proti San Marinu
Tomáš Souček v utkání proti San Marinu
Hlavní trenér české reprezentace Jaroslav Köstl v utkání proti San Marinu
Hlavní trenér české reprezentace Jaroslav Köstl v utkání proti San Marinu
Tomáš Ladra v utkání proti San Marinu
Martin Jedlička v utkání proti San Marinu
Václav Sejk v utkání proti San Marinu
Tomáš Souček v souboji v utkání proti San Marinu
Václav Sejk v utkání proti San Marinu
Václav Sejk v utkání proti San Marinu
Patrik Schick jako jeden z náhradníků v utkání proti San Marinu
Český tým před utkáním proti San Marinu
Kdo se stane novým trenérem fotbalové reprezentace? Listopadový výkonný výbor nic nového nepřinesl
Nedvěd vyjednává nového trenéra nároďáku
Do Říma s Plzní odletěli manažer reprezentace Pavel Nedvěd, kouč Martin Hyský, asistent Marek Bakoš, majitel klubu Adolf Šádek a primátor města Roman Zarzycký
Předseda FAČR David Trunda a reprezentační manažer fotbalového národního týmu Pavel Nedvěd
Předseda FAČR David Trunda a reprezentační manažer fotbalového národního týmu Pavel Nedvěd
Předseda FAČR David Trunda a reprezentační manažer fotbalového národního týmu Pavel Nedvěd
Pavel Nedvěd kráčí do sídla svazu na jednání s koučem Ivanem Haškem.

Blonďatá hříva se mihla mixzónou. Podle očitých svědků v Karviné »statečně« prchala zadním vchodem. Byla v tom po děsivém pouťáku se San Marinem (1:0) rychlejší než zoufalci na place.

Nejlepší český kopáč všech dob Pavel Nedvěd (53) v roli generálního manažera reprezentací generálně selhává. Hrůzná mizerie nároďáku, na kterou polovina národa nadává a té druhé je ukradená, jde za ním a za těmi, kdo ho do šíleně experimentální funkce s měsíční gáží odhadovanou na 800 000 korun naaranžovali. Za asociačním předsedou Trundou a jeho mocnými svazovými »sudičkami« Šádkem a Tvrdíkem.

Chtěli dění v nároďáku hodit na známou tvář. Jenže je z toho stejné, ne-li horší, bahno. To vše navíc Nedvěd dělá s cejchem v Itálii pravomocně odsouzeného kriminálníka – v kauze falšování účetnictví Juventusu, kde dělal viceprezidenta, vyfasoval 14měsíční podmínku!

V panice

Těžko se proto divit, že legendární porno biják »Bože, jak hluboko jsem klesla« je proti tomu, co předvádí elitní výběr republiky, pohádka O Červené karkulce. S dobrým koncem, jenž je ovšem v případě Součka a spol. v nedohlednu. Když to vezmeme přes hlášku z jiné rozprávky »Vlk taky sliboval«, budeme u jádra odpudivého pudla. Nedvěd s Trundou vyhnali trenéra Haška a kasali se, jak na nejprestižnější trenérský flek v zemi přivedou odborníka z ciziny. Od 15. října neschrastili nikoho, a tak to hodili na hrb věčnému a vděčnému asistentovi Köstlovi.

Nedvěd mu kecá do nominace stejně jako Haškovi. Výsledek? Nekoukatelný maglajz s posledním souborem planety v žebříčku FIFA. „Nemáme klid na kopačkách. Jsme v panice,“ utrousil středopolař Sadílek. Je Nedvěd taky v panice?

Témata:  blesksportKarvináItálieSan MarinoMichal SadílekJuventus FCPavel Nedvěd

Související články



Články odjinud