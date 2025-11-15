Šílený experiment šéfa svazu Trundy s »generálem« Nedvědem: Pavle, nároďák je tvůj děs!
Blonďatá hříva se mihla mixzónou. Podle očitých svědků v Karviné »statečně« prchala zadním vchodem. Byla v tom po děsivém pouťáku se San Marinem (1:0) rychlejší než zoufalci na place.
Nejlepší český kopáč všech dob Pavel Nedvěd (53) v roli generálního manažera reprezentací generálně selhává. Hrůzná mizerie nároďáku, na kterou polovina národa nadává a té druhé je ukradená, jde za ním a za těmi, kdo ho do šíleně experimentální funkce s měsíční gáží odhadovanou na 800 000 korun naaranžovali. Za asociačním předsedou Trundou a jeho mocnými svazovými »sudičkami« Šádkem a Tvrdíkem.
Chtěli dění v nároďáku hodit na známou tvář. Jenže je z toho stejné, ne-li horší, bahno. To vše navíc Nedvěd dělá s cejchem v Itálii pravomocně odsouzeného kriminálníka – v kauze falšování účetnictví Juventusu, kde dělal viceprezidenta, vyfasoval 14měsíční podmínku!
V panice
Těžko se proto divit, že legendární porno biják »Bože, jak hluboko jsem klesla« je proti tomu, co předvádí elitní výběr republiky, pohádka O Červené karkulce. S dobrým koncem, jenž je ovšem v případě Součka a spol. v nedohlednu. Když to vezmeme přes hlášku z jiné rozprávky »Vlk taky sliboval«, budeme u jádra odpudivého pudla. Nedvěd s Trundou vyhnali trenéra Haška a kasali se, jak na nejprestižnější trenérský flek v zemi přivedou odborníka z ciziny. Od 15. října neschrastili nikoho, a tak to hodili na hrb věčnému a vděčnému asistentovi Köstlovi.
Nedvěd mu kecá do nominace stejně jako Haškovi. Výsledek? Nekoukatelný maglajz s posledním souborem planety v žebříčku FIFA. „Nemáme klid na kopačkách. Jsme v panice,“ utrousil středopolař Sadílek. Je Nedvěd taky v panice?