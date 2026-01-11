Teroristé řádili na hoře, na níž zemřela Kolouchová: Zabili 11 horolezců, včetně dvou Slováků
SERIÁL - Nanga Parbat letos vzala život české horolezkyni Kláře Kolouchové. »Hora zabiják« má přitom opravdu temnou minulost. Před 12 lety se stala dějištěm šíleného běsnění teroristů, kteří v základním táboře popravili 11 horolezců.
Hora zabiják nedostala své jméno jen tak. V minulosti totiž patřila mezi nejnebezpečnější hory na světě. Její severní strana, Rupálská stěna, je nejvyšší horskou stěnou na světě. Odlehlost této osmy v pohoří Karakorám má navíc svá specifika. A v roce 2013 v táboře poblíž hory vypukl dosud nepředstavitelný masakr.
Slunce dávno zapadlo a horolezci se chystali spát, aby nabrali síly na své pokusy o vrchol. Šestnáct maskovaných teroristů vtrhlo do tábora. Taková akce byla do té doby nepředstavitelná. Místo totiž leží celé dva dny chůze v plné polní přes horský terén. „Nikdo nečekal, že tito lidé se vydají do výšky čtyř tisíc metrů, aby zaútočili na zahraniční expedici. Proto je to tak šokující,“ řekl ředitel Centra bezpečnostních studií v Islámábádu Imtiaz Gul. Teroristé začali střílet po všem, co se hnulo.
Čínský přeživší Zhang Jingchuan dokázal popsat detaily tohoto útoku. Zničehonic na něj někdo vystřelil, kulka mu přeletěla nad hlavou. Na nic nečekal, vystartoval ze svého stanu a doběhl k třicet metrů vzdálenému zákopu, kde strávil následujících 40 minut. Velice opatrně se po těchto minutách plných hrůzy vrátil do tábora a vysílačkou zavolal pomoc.
Vrtulník přiletěl až s rozedněním. Číňan si proto vzal cepín na obranu a noc strávil na vyšším místě na dohled od tábora. Tento teroristický čin si vyžádal 11 obětí, mezi nimi byli i dva Slováci Peter Šperka a Anton Dobeš.
Motiv teroristů byl neméně šokující jako samotný čin. Původně chtěli zajmout Američana s dvojím občanstvím a vyměnit ho za zajatého velitele Tálibanu. Jenže Američan při jejich útoku vyběhl ze stanu a překvapil je pohotovou sebeobranou. Jeden z útočníků tak zpanikařil a zastřelil ho.
Tato vražda rozzuřila velitele celého útoku. Vydal rozkaz, aby shromáždili zbylé horolezce. Obrali své oběti o peníze, vysílačky a poté je svázali. Požádali je, aby se otočili na opačnou stranu od nich. Jakmile je oběti poslechly, zbaběle je bez milosti popravili. Pákistán teroristy našel a odsoudil. Někteří z pachatelů byli teprve teenageři!