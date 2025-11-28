V Německu a Nizozemsku odstartovalo 27. MS házenkářek i s českou účastí: Kobry v akci

Už je to tady! Festival trháků, podstřelů, vykláněček, brankářských rozštěpů i parádních gólů. V Německu a Nizozemsku ve čtvrtek začalo 27. mistrovství světa v házené žen. Český trenér Daniel Čurda (49) nominoval sedmnáct hráček, které se pustily do honby za čtvrtfi nálovouobhajobou. Seznamte se, tohle jsou teď naše kobry, kterým národ bude držet palce.
Dominika Zachová (29), křídlo
Postupem času se vystudovaná bakalářka a okatá tmavovláska vypracovala v neodmyslitelnou reprezentační oporu. V Mostě kromě handbalu chodí i do práce, takže času na jiné záliby moc nemá. „Třeba můj partner to nezvládl. Trošku mě zakopal,“ řekla v podcastu Ve středu milovnice adrenalinu, jež si v létě na dovolené v Albánii troufl a na tandemový seskok padákem. Domča je srdcařka, co by na palubovce vypustila duši. • Profimedia
- Na její góly ze střední vzdálenosti budou trenéři spoléhat. Elegantní blondýnka vypadá v civilu jako křehká sklenička na šampáňo, na place je ale z hráčky působící v rumunské Ramnice obrněný transportér. Má respekt celého světa. Vloni se dokonce objevila v tříčlenné nominaci na nejlepší mladou házenkářku Evropy, titul jí však vyfoukla norská megahvězda Henny Reistadová. Sekne jí to, že? • Profimedia
Charlotte Cholevová (23), spojka
- Tahoun, lídr, kapitánka! Na světových palubovkách běhá jen málo techničtějších hráček, než je blondýnka z jihočeského Písku. S balonkem si rozumí jako Čáryfuk se svým žabákem Tačůdem. »Brko« ze Storhamaru má na letošním MS v příjmení poprvé slůvko Kafka. V létě řekla před házenkářskou brankou místo oltáře »ano« fotbalovému trenérovi a učiteli zeměpisu Honzovi. Verča si házenou vydělává v Norsku. • Profimedia
Veronika Malá (31), křídlo
- Eliška válí v Dunaské Stredě, kde se v uplynulé sezoně stala nejlepší hráčkou MOL ligy. Půvabná spojka má v ruce granát. I když by nejraději studovala, teď dostává logicky přednost házená. A nesnáší prohry. „Ty mě pak trápí dlouho. Na zápasy se dívám i na videu a hledám svoje chyby, abych se z nich poučila,“ řekla nedávno webu iDnes.cz.
Eliška Desortová (28), spojka
Na koho se zaměřit? Nejen Češky mají ve svém středu persóny. Tohle jsou tři zahraniční bohyně, které se vyplatí sledovat!
- Z MS má kompletní sbírku medailí. V roce 2015 získala stříbro, od dva roky později bronz a v roce 2019 zlato! V rodné zemi platí za celebritu. Nejen díky sportu, ale také láskyplnému vztahu s někdejší fotbalovou hvězdou Realu Madrid Rafalem van der Vaartem (42), s nímž vychovává rozkošnou dceru Jesslyn. Polibek od Rafaela. • Instagram
Estavana Polmanová (33), Nizozemsko
- Drobná čiperka platí za jedno z nejšikovnějších křídel na světě. Zamilovala se do švédského házenkáře Jerryho Tollbringa (30). Společně se v květnu dočkali dcerky Tyry. „A role maminky mi dala úplně novou perspektivu,“ řekla kráska Nora. Nora na dovolené. • Instagram
Nora Mörková (34), Norsko
- Tajemná Suzanne je vůbec první novokaledonskou reprezentantkou Francie. Je také jednou ze tří nominovaných dam ze zámořského společenství. Kromě ní si zahraje v týmu i Meline Nocandyová z Gaudeloupe a Orlane Kanorová z Francouzské Indie. Suzanne Wajokaová. • Profimedia
Suzanne Wajokaová (24), Francie
V Německu a Nizozemsku odstartovalo 27. MS házenkářek i s českou účastí: Kobry v akci
Témata: blesksport, Francie, Real Madrid, Nizozemsko, Německo, Albánie, Most, házenkář, trenér, Henny Reistad, Orlane Kanor