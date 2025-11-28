V Německu a Nizozemsku odstartovalo 27. MS házenkářek i s českou účastí: Kobry v akci

Autor: rau
  • Kdo bude bojovat za Česko a před kým by si měly naše házenkářky dát majzla?

    Už je to tady! Festival trháků, podstřelů, vykláněček, brankářských rozštěpů i parádních gólů. V Německu a Nizozemsku ve čtvrtek začalo 27. mistrovství světa v házené žen. Český trenér Daniel Čurda (49) nominoval sedmnáct hráček, které se pustily do honby za čtvrtfi nálovouobhajobou. Seznamte se, tohle jsou teď naše kobry, kterým národ bude držet palce.

  • Dominika Zachová (29), křídlo

    Postupem času se vystudovaná bakalářka a okatá tmavovláska vypracovala v neodmyslitelnou reprezentační oporu. V Mostě kromě handbalu chodí i do práce, takže času na jiné záliby moc nemá. „Třeba můj partner to nezvládl. Trošku mě zakopal,“ řekla v podcastu Ve středu milovnice adrenalinu, jež si v létě na dovolené v Albánii troufl a na tandemový seskok padákem. Domča je srdcařka, co by na palubovce vypustila duši.Domča je srdcařka, co by na palubovce vypustila duši. • Profimedia

  • Charlotte Cholevová (23), spojka

    Na její góly ze střední vzdálenosti budou trenéři spoléhat. Elegantní blondýnka vypadá v civilu jako křehká sklenička na šampáňo, na place je ale z hráčky působící v rumunské Ramnice obrněný transportér. Má respekt celého světa. Vloni se dokonce objevila v tříčlenné nominaci na nejlepší mladou házenkářku Evropy, titul jí však vyfoukla norská megahvězda Henny Reistadová. Sekne jí to, že?Sekne jí to, že? • Profimedia

  • Veronika Malá (31), křídlo

    Tahoun, lídr, kapitánka! Na světových palubovkách běhá jen málo techničtějších hráček, než je blondýnka z jihočeského Písku. S balonkem si rozumí jako Čáryfuk se svým žabákem Tačůdem. »Brko« ze Storhamaru má na letošním MS v příjmení poprvé slůvko Kafka. V létě řekla před házenkářskou brankou místo oltáře »ano« fotbalovému trenérovi a učiteli zeměpisu Honzovi. Verča si házenou vydělává v Norsku.Verča si házenou vydělává v Norsku. • Profimedia

  • Eliška Desortová (28), spojka

    Eliška válí v Dunaské Stredě, kde se v uplynulé sezoně stala nejlepší hráčkou MOL ligy. Půvabná spojka má v ruce granát. I když by nejraději studovala, teď dostává logicky přednost házená. A nesnáší prohry. „Ty mě pak trápí dlouho. Na zápasy se dívám i na videu a hledám svoje chyby, abych se z nich poučila,“ řekla nedávno webu iDnes.cz.

    Na koho se zaměřit? Nejen Češky mají ve svém středu persóny. Tohle jsou tři zahraniční bohyně, které se vyplatí sledovat!

    Eliška Desortová (28), spojka

  • Estavana Polmanová (33), Nizozemsko

    Z MS má kompletní sbírku medailí. V roce 2015 získala stříbro, od dva roky později bronz a v roce 2019 zlato! V rodné zemi platí za celebritu. Nejen díky sportu, ale také láskyplnému vztahu s někdejší fotbalovou hvězdou Realu Madrid Rafalem van der Vaartem (42), s nímž vychovává rozkošnou dceru Jesslyn. Polibek od Rafaela.Polibek od Rafaela. • Instagram

  • Nora Mörková (34), Norsko

    Drobná čiperka platí za jedno z nejšikovnějších křídel na světě. Zamilovala se do švédského házenkáře Jerryho Tollbringa (30). Společně se v květnu dočkali dcerky Tyry. „A role maminky mi dala úplně novou perspektivu,“ řekla kráska Nora. Nora na dovolené.Nora na dovolené. • Instagram

  • Suzanne Wajokaová (24), Francie

    Tajemná Suzanne je vůbec první novokaledonskou reprezentantkou Francie. Je také jednou ze tří nominovaných dam ze zámořského společenství. Kromě ní si zahraje v týmu i Meline Nocandyová z Gaudeloupe a Orlane Kanorová z Francouzské Indie. Suzanne Wajokaová.Suzanne Wajokaová. • Profimedia

  • Suzanne Wajokaová.
    Suzanne Wajokaová.

Témata:  blesksportFrancieReal MadridNizozemskoNěmeckoAlbánieMostházenkářtrenérHenny ReistadOrlane Kanor

Související články

Články odjinud