Sparťané si po hanebné blamáži s Pardubicemi sypou popel na hlavy: Co máte ve svědomí?
Ze žhavých adeptů na titul jsou přeborníci republiky v sypání studeného popela na vlastní hlavy. Jak by řekla matka Šebková Stelly Zázvorkové v Pelíškách: „A popeláři nebudou mít co žrát.“
Tedy ti, co mají rajon kolem Letné… Po hanebné blamáži s Pardubicemi (2:4) tam jdou flinkové ze Sparty do sebe. „Vůle, mentalita, energie. Mohl bych upřímně dlouho jmenovat, co nám chybělo. Půjdu teď domů, sáhnu si do svědomí a tuším, že všichni spoluhráči udělají to samé,“ pronesl zadák Asger Sörensen (29).
Co v tom svědomí mají? Že coby sakra fajnově placení profíci odflákli poločas a pak už to nedohnali? Do čeho jiného by měli vložit energii, když ne do devadesáti minut mistráku?
Kdo to seřve
A co bude dál? Sáhne jim klubový velín místo do svědomí do peněženek? Najde si Sparta někoho, kdo by to na place i v kabině seřval na doby, jako to uměl bývalý kápo Krejčí LK37? „Tohle je víc o mně než o hráčích. Zodpovědnost jde za mnou a mým úkolem teď je, jak všechno dělat líp, abychom to napravili. Jsem ten, kdo vezme rukavice a jde do ringu bojovat,“ nasedl na vlnu sebekritiky kouč Brian Priske (48). A na jeho mančaftu teď bude, aby dělal svoji práci na plné pecky a nedopustil další ostudu jako s Pardubicemi.
15 dnů pravdy
Za tři neděle prý šikovná psychoterapeutka zbaví pacienta stresu. Sparťané její péči potřebují jako prase drbání, protože příštích patnáct dnů bude pro ně o bytí i nebytí! „Fanoušci mají plné právo být na nás naštvaní. Snažil jsem se to ale obrátit na pozitivnější stranu, protože negativním myšlením bychom se dostali ještě níž,“ popsal svoji debatu s vytočenými fandy po fiasku s Pardubicemi kapitán Lukáš Haraslín (29).
Patrně měl v oku kalendář s pěti zápasy, které můžou Letenským trochu napucovat současnou mizerii, či sakumprásk zničit celou sezonu! V domácím poháru, v tuzemské lize i v Evropě. Čas pravdy začne ve středu v osmifinále MOL Cupu na hřišti Artisu Brno (18:00, Oneplay Sport).