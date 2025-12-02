Nečekaná role lékaře slavných Pavla Koláře: Řeší záhadu ztracených Čechů v Albánii! A zmizení zakladatele bitcoinu Nakamota
Známe ho jako muže, který dává dohromady těla špičkových sportovců i celebrit. Nyní se ale fyzioterapeut Pavel Kolář pustil do "léčení" starých jizev jedné z nejtajemnějších českých kriminálních kauz. Spolu se scénáristou Josefem Habasem Urbanem a producentem Ivem Krátkým vydává knihu Zmizení Satoshi Nakamota. Co spojuje tragédii v albánských horách s nepolapitelným tvůrcem bitcoinu?
Když se řekne Pavel Kolář, většina lidí si vybaví zázraky na rehabilitačním lehátku. Málokdo by ho hledal v roli spoluautora investigativního thrilleru. Přesto právě on stojí za novou knihou, která v těchto dnech míří na pulty. Není to ale jen fikce. Autoři v ní otevírají téma, ze kterého mrazí i po více než dvaceti letech.
Křest v atmosféře Birminghamu
Kniha byla slavnostně pokřtěna toto pondělí a místo nebylo vybráno náhodně. Křest proběhl v baru bývalého obchodního domu Máj, jehož interiér měl evokovat atmosféru pubu Shakespeare v anglickém Birminghamu. Právě tam měl totiž v roce 2011 zmizet Satoshi Nakamoto, legendární a nikdy neidentifikovaný tvůrce bitcoinu.
Mezi hosty, kteří přišli novinku podpořit, dominovali – nepřekvapivě – sportovci a pacienti profesora Koláře. V davu se objevili hokejista Martin Ručínský, tenisový kapitán Petr Pála, tenisté Cyril Suk a Pavel Vízner, ale také výkonný ředitel karlovarského festivalu Kryštof Mucha.
Rusnok knihu hltal, Neumannová překvapila
Role kmotrů se ujala trojice, která podtrhuje žánrovou pestrost knihy. Josef Klíma, legenda české investigativní žurnalistiky a luštitel záhad, dodal akci punc kriminalistické vážnosti.
Bývalý guvernér ČNB a premiér Josef Rusnok zase zastoupil svět financí. Přiznal se, že ho příběh strhl natolik, že knihu četl už dvakrát. Největším překvapením však byla olympijská vítězka Kateřina Neumannová. Ta přítomné zaskočila svou orientací ve světě kryptoměn, když z hlavy citovala aktuální denní pokles kurzu.
David Černý: "Pil jsem se Satoshim na Újezdě"
O největší rozruch večera se postaral výtvarník a ilustrátor knihy David Černý. Ten je autorem grafiky obličeje na obálce a ve svém stylu přilil olej do ohně konspiračních teorií. Na pódiu se totiž svěřil s historkou, že se se skutečným Satoshi Nakamotou setkal v Praze na mejdanu na Újezdě. Podobu na obálku prý vyskečoval podle toho, jak si ho pamatoval.
Ať už šlo o realitu, nebo typickou Černého mystifikaci, jeho grafika s motivem titulu se na místě vydražila za úctyhodných 100 tisíc korun.
Od bitcoinu k tragédii v Albánii
Ačkoliv název knihy láká na tajemství kryptoměn, její jádro je mnohem temnější a pro české čtenáře citlivější. Kniha je literární verzí skutečných událostí a propojuje zmizení Nakamota z roku 2011 s osudem tří českých studentů, kteří beze stopy zmizeli v roce 2001 v Albánii.
Právě zde vstupuje do hry role profesora Koláře. V knize se rozplétá příběh, jak vše souvisí s tenistkou, kterou Kolář ošetřoval naposledy před jejím odjezdem do osudných hor. Autoři naznačují, že se jim podařilo zjistit, kdo byl muž, po kterém pátrá celý svět, a jak se jeho cesta protnula s touto tragédií.
Kniha Zmizení Satoshi Nakamota tak slibuje nejen napětí ve stylu Dana Browna, ale i bolestivý návrat k případu, který v Česku nikdy nebyl uzavřen.
Co se stalo v Albánii v roce 2001?
Případ zmizení tří českých studentů patří k největším záhadám české kriminalistiky.
Kdo zmizel: Bratři Jan a Michal Pavelkovi a jejich kamarádka Lenka Tučková.
Kdy a kde: V srpnu 2001 v divokém pohoří Prokletije na severu Albánie. Naposledy byli viděni ve vesnici Theth, odkud mířili do údolí Valbona.
Výsledek pátrání: Navzdory masivním akcím policie i zoufalému pátrání rodičů na vlastní pěst (zejména matky Heleny Pavelkové) se nikdy nenašla těla, batohy ani žádné stopy.
Teorie: Původní verze o nehodě v náročném terénu postupně ustoupila podezření na násilný trestný čin. Vyšetřovatelé se přiklánějí k loupežné vraždě. V médiích se často objevovaly spekulace o obchodu s lidskými orgány (tzv. kauza Žlutý dům), pro které však chybí přímé důkazy.