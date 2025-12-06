Rodinné prokletí?! Kukumberg ml. bojuje po nehodě o život, táta měl za volantem průšvih
Cesta na trénink skončila tragédií! Slovenský reprezentační hokejista Roman Kukumberg ml. (20) bojuje o život po hororové srážce své škodovky s fordem. Shodou náhod jel okolo místa nehody hasič, který popsal dramatickou záchranu mladého sportovce.
Podle zjištění policie a záchranářů byl mladý hokejista, jenž v úterý při odbočování vlevo nedal přednost v jízdě protijedoucímu fordu, nepřipoutaný ve své Škodě Citigo. „Dechová zkouška řidiče fordu byla negativní. Jestli mohl být pod vlivem alkoholu zraněný řidič, budeme zjišťovat,“ uvedla mluvčí trnavské policie Dachová.
Právě s alkoholem při řízení měl co do činění jeho otec Roman. V roce 2013, kdy bývalý útočník Hradce Králové působil v KHL ve Slovanu Bratislava, během jízdy nadýchal strážníkům 1,17 promile. Přišel tak na rok o řidičský průkaz. „Ponaučil jsem se. Nic takového se mi už nikdy nestane, nestojí to za to,“ vzpomínal Kukumberg starší po letech. Jenže jako by rodové prokletí na průšvihy za volantem pokračovalo...