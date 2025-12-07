Sexbomba z osmdesátek Wittová oslavila 60: O trápení i bezdětnosti
To snad není pravda. Ale je! Neodolatelná Carmen a krasobruslařská sexbomba, již platonicky milovaly miliony chlapů po celém světě, Katarina Wittová oslavila šedesátku! „Konečně dokonalá známka,“ směje se olympijská šampionka ze Sarajeva 84 a Calgary 88.
Její život byl pestřejší než ocasní pera pávů v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Narodila se ve východním Německu, takže se jí přezdívalo »nejnádhernější tvář socialismu«. Však pro ni měl tenkrát slabost i sám vůdce NDR Honecker.
Čtyřnásobnou mistryni světa zbožňoval tak moc, že ji i s rodinou nechal pro jistotu špiclovat tajnou policií a zpravodajskou službou Stasi. V osmdesátkách se totiž bryskně stala milionovým plodem státního sportovního programu NDR, který se mermomocí snažil šlapat na paty USA a SSSR. „V programu jsem přežila jen proto, že jsem všechno brala s úsměvem. I trápení,“ prozradila v rozhovoru pro web mdr.de.
K šedesátinám dostala pětidílný dokument od stanice ARD. „ Některé záběry jsem nikdy předtím neviděla. Říkala jsem si, kde to sakra vyhrabali? Mohlo by to ale některé mladé inspirovat k uvědomění si, že stojí za to usilovat o dokonalost,“ myslí si.
Sama stárnutí neřeší. „Mě se šedesátka netýká. S oslavami jsem problém nikdy neměla. Život jde prostě dál,“ zní krédo Wittové. Že nemá děti, ji nijak nesouží. „Nejsem totiž člověk, který by se trápil něčím, co nikdy neměl,“ vysvětlila. A nakonec prozradila, co jí coby symbolu dokonalosti nejde. „V kuchyni jsem doslova beznadějná. Neumím vařit. Vůbec! V naší rodině patří ke sporáku chlap.“
Tati, posaď se!
V roce 1998 byla trumfem hanbatého magazínu Playboy. Odhalená na titulce strhla šílenství. Prahli po ní montéři, šoféři, kuchaři, inženýři, lékaři, prezidenti i právníci. A taky sportovci. Včetně tenisty Beckera či lyžaře Tomby. Nikdy se ale za nikoho nevdala.
A jak rodičům svou roli rajcovní modelky oznámila? „Řekla jsem, posaďte se, musím se vám k něčemu přiznat!“ Ještě než se nadechla, její otec vypustil: „Ty jsi fotila pro Playboy, že jo? No, tak nám to ukaž.“ Tak ukázala.
Vydání z roku 1998 šlo na dračku. Jako vůbec první od éry Marilyn Monroe (†36). „Obrázky jsou to fakt krásn… Ale vždyť ty jsi úplně nahatá,“ vyprskla Wittová smíchy, když vzpomínala na reakci nejbližších.