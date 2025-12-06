Divoký finiš o titul mistra světa F1 mezi Verstappenem a McLareny je tu: Chceme férovku!

Autor: vav
Chceme férovku!
Lando Norris, Oscar Piastri, nebo Max Verstappen. Kdo se bude v neděli v Abú Zabí radovat z titulu?
Michael Schumacher (vpravo) bral titul díky úmyslné srážce s Hillem.
Rivalové rozhodnou komu bude patřit titul až v posledním závodě
Maxovi by mohla přihrát další kolize McLarenů.
Michael Schumacher (vpravo) bral titul díky úmyslné srážce s Hillem.
Max Verstappen
Max Verstappen
Max Verstappen
Max Verstappen
Max Verstappen
Oscar Piastri vyhrál Velkou cenu Nizozemska a upevnil si vedení v průběžném pořadí MS
Oscar Piastri vyhrál Velkou cenu Nizozemska a upevnil si vedení v průběžném pořadí MS
Oscar Piastri zuřil.
Oscar Piastri zuřil.
Lídr mistrovství světa formule 1 Lando Norris byl diskvalifikován z Velké ceny Las Vegas
Lando Norris vyhrál Velkou cenu Sao Paula formule 1
Brit Lando Norris z McLarenu zvítězil ve Velké ceně Mexika
Lando Norris.
Lando Norris.
Lando Norris.

Hrozí nefér bitka dvou proti jednomu? V rozhodující Velké ceně Abú Zabí (neděle 14:00, Nova Sport 5) mezi Maxem Verstappenem (28) z Red Bullu a týmovými kolegy z McLarenu Oscarem Piastrim (24) a lídrem Landem Norrisem (26) by žádné zákeřné titulové kejkle neměly proběhnout. Ale...

Taktikou svázaný boj o mistra světa formule 1 to bude jistě do posledního kola sezony. Avšak přehnaně rovné podmínky mezi oběma piloty McLarenu by jejich barvy ještě mohly stát první flek.

Vždyť proti stojí čtyřnásobný šampion F1 Verstappen, který při svém prvním titulu 2021 i díky »safety caru« vyfoukl Hamiltonovi osmý zářez až v posledním kole! „Letos jsem ani neplánoval, že poslední víkend ročníku budu bojovat o vítězství,“ narážel Nizozemec na týmovou hyperkorektní režii v McLarenu.

Temná akce Schumachera

Norrisovi k premiérovému titulu v F1 stačí v Abú Zabí dojet třetí, i kdyby Max závod vyhrál, přesto si ho jistě nebude chtít pustit k tělu. A proto se nabízí srovnání s minulostí! V posledním závodě roku 1994 vedl v šampionátu Michael Schumacher (56) jezdící za Benneton o jediný bod před Damonem Hillem (65) z Williamsu.

Slavný Němec však udělal chybu, když narazil do zdi a poškodil si monopost. Jenže vyjel zpátky na trať jen, aby ze hry vyřadil srážkou i Hilla. Vypočítavost mu tehdy přinesla první titul v F1. Chystá někdo z letošní trojice podobně temnou křivárnu?

Lando Norris, Oscar Piastri, nebo Max Verstappen. Kdo se bude v neděli v Abú Zabí radovat z titulu?
Lando Norris, Oscar Piastri, nebo Max Verstappen. Kdo se bude v neděli v Abú Zabí radovat z titulu?

 

 

Témata:  formuleblesksportFormule 1Red BullMichael SchumacherMax VerstappenAbú ZabíDamon HillMcLaren RacingGrand Prix Abú DhabíNova Sport

Související články



Články odjinud