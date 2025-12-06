Divoký finiš o titul mistra světa F1 mezi Verstappenem a McLareny je tu: Chceme férovku!
Hrozí nefér bitka dvou proti jednomu? V rozhodující Velké ceně Abú Zabí (neděle 14:00, Nova Sport 5) mezi Maxem Verstappenem (28) z Red Bullu a týmovými kolegy z McLarenu Oscarem Piastrim (24) a lídrem Landem Norrisem (26) by žádné zákeřné titulové kejkle neměly proběhnout. Ale...
Taktikou svázaný boj o mistra světa formule 1 to bude jistě do posledního kola sezony. Avšak přehnaně rovné podmínky mezi oběma piloty McLarenu by jejich barvy ještě mohly stát první flek.
Vždyť proti stojí čtyřnásobný šampion F1 Verstappen, který při svém prvním titulu 2021 i díky »safety caru« vyfoukl Hamiltonovi osmý zářez až v posledním kole! „Letos jsem ani neplánoval, že poslední víkend ročníku budu bojovat o vítězství,“ narážel Nizozemec na týmovou hyperkorektní režii v McLarenu.
Temná akce Schumachera
Norrisovi k premiérovému titulu v F1 stačí v Abú Zabí dojet třetí, i kdyby Max závod vyhrál, přesto si ho jistě nebude chtít pustit k tělu. A proto se nabízí srovnání s minulostí! V posledním závodě roku 1994 vedl v šampionátu Michael Schumacher (56) jezdící za Benneton o jediný bod před Damonem Hillem (65) z Williamsu.
Slavný Němec však udělal chybu, když narazil do zdi a poškodil si monopost. Jenže vyjel zpátky na trať jen, aby ze hry vyřadil srážkou i Hilla. Vypočítavost mu tehdy přinesla první titul v F1. Chystá někdo z letošní trojice podobně temnou křivárnu?