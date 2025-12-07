Boj s rakovinou i láska s komentátorem! České florbalistky při domácím MS jak je neznáte

Sestavu pro domácí světový šampionát ve florbale (probíhá od 6.-14. prosince) poskládal trenér Procházka ze lvic, které si cestičku do reprezentace našla každá po svém. Podívejte se s námi na nejzajímavější příběhy českých holek.
Martina Řepková (29): PŘEMOHLA RAKOVINU
Útočnice Zug United a jedna z nejzkušenějších reprezentantek musela v roce 2023 na operaci kvůli přednádorovému onemocnění děložního čípku. V důsledku zákroku přibrala až 14 kilogramů, ale poradila si i s anonymními urážkami na svou váhu. „Běhala jsem třikrát denně, abych se vrátila zpátky na florbalovou scénu,“ vysvětlila Řepková, co stojí za jejím návratem mezi elitu.
Karolína Stůjová (21): TANEČKY S MARIHUANOU
Jako »správná« puberťačka chtěla zkoušet nové věci. S kamarádkou z týmu Tatranu však před třemi lety řekla ano i marihuaně. Nebýt blbého nápadu tanečky s jointem natočit a zveřejnit, nikdo by o jejich skandálu nevěděl. „Byla to hloupost,“ kála se Stůjová, která proto tehdy byla vyřazena z juniorské reprezentace. Vedení ženského áčka už ale nejspíše eskapádu české obránkyni odpustilo...
Vanessa Rebecca Keprtová (23): KULOMET Z POSILOVNY
Metelesku blesku! Sexy útočnici švédského Lundu zdobí na hřišti hbité a extrémně výbušné nohy. Ještě aby ne, když se Vanesse v kabině reprezentace přezdívá »nožní kulomet« a jejím druhým domovem je posilovna. „Dělám klasické cviky jako dřepy, mrtvý tah s většími váhami. Potom výskoky, no a běhání, běhání, běhání!“ prozradila Keprtová recept na vypracované, nejen, nohy.
Jana Christiánová (35): REKORDMANKA JAKO JÁGR
Česká brankářská jednička, chytající za švédský Thorengruppen, je neodmyslitelnou stálicí ženského brankoviště asi tak, jako patří Jaromír Jágr (53) k českému hokeji. Právě on je jejím velkým vzorem. Oba jsou navíc reprezentační rekordmani v počtu startů za nároďák. Jágr odehrál 121 mačů se státním znakem na prsou, to Christiánová jich stihla ještě o 27 více a rozhodně nekončí!
Barbora Husková (26) LÁSKA S KOMENTÁTOREM
Pár co žije výhradně florbalem! Sportovní komentátor České televize Ondřej Zamazal (44), který doprovodí hlasem i letošnímu MS žen, randí s reprezentantkou Huskovou, která kvůli němu přestoupila do Tatranu Střešovice z dalekých Vítkovic. „Důvod k přesunu do Prahy byl můj partner. Ani jeden neumíme od florbalu zcela vypnout,“ práskla na sebe, jak to u nich doma chodí. Věkový rozdíl 18 let není pro zamilovaný pár překážkou. Zamazala s Huskovou spojuje láska k florbalu.