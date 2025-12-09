Tenisový šéf odtajnil platy Berdycha se Strýcovou: 200 tisíc měsíčně... a Kaderko, nevypouštěj bludy!
Žádná astronomická částka za nicnedělání, ale adekvátní ocenění legend, které pomáhají. Předseda tenisového svazu Jakub Kotrba (51) hájil odměny reprezentačních kapitánů Berdycha a Strýcové v měsíční výši 200 tisíc korun.
Tak moc touží rozložit český tenis, že údajně rozesílá udání, lže všude kolem a snaží se probudit u fanoušků nízké pudy. Kotrba se ostře obul do svého předchůdce Iva Kaderky (62), jenž loni kvůli dotačnímu skandálu abdikoval a hrozí mu až deset let basy. Před deseti dny se marně snažil proniknout na valnou hromadu svazu, a tak alespoň napsal otevřený dopis plný ataků. Kotrbu obvinil, že kapitáni Davis Cupu a BJK Cupu berou 3,5 milionu ročně za pár dnů práce!
„Faktem je, že současní kapitáni reprezentací berou zhruba dva a půl milionu korun,“ prozradil tenisový předseda v podcastu Centrkurt, že jejich měsíční gáže se tedy pohybuje kolem dvou set tisíc Kč. „Mně ty částky připadají k těm jménům naprosto adekvátní. Tomáš Berdych, Bára Strýcová a před ní Péťa Pála jsou legendy, ty peníze si zaslouží a my jsme šťastní, že s námi spolupracují.“
A odmítl, že kapitáni de facto pracují jen při zápasech, tedy pár dnů v roce. „Kdepak, to je soustavná činnost, neustálá komunikace s hráči i jejich trenéry. Opravdu poctivě se připravují,“ prohlásil Kotrba. A čeká, co dalšího na něj zhrzený šíbr Kaderka vytasí.