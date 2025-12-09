Tenisový šéf odtajnil platy Berdycha se Strýcovou: 200 tisíc měsíčně... a Kaderko, nevypouštěj bludy!

Autor: as
Balík peněz pro tenisové kapitány za pár dní práce? Předseda svazu Jakub Kotrba v tom udělal jasno!
Berdych se šéfem Kotrbou při převzetí funkce.
Kapitánka Barbora Strýcová.
Strýcová se svým předchůdcem Pálou.
Předseda tenisového svazu Jakub Kotrba.
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych.
Kapitánka Barbora Strýcová.
Petr Pála s Barborou Strýcovou.
Bývalý šéf českého tenisu Ivo Kaderka.
Bývalý šéf českého tenisu Ivo Kaderka.
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych.
Kapitánka Barbora Strýcová.
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych.
Bývalý šéf českého tenisu Ivo Kaderka.
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych.
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych.
Petr Pála s Barborou Strýcovou.
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych.
Petr Pála s Barborou Strýcovou.
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych.
Předseda tenisového svazu Jakub Kotrba.
Bývalý šéf českého tenisu Ivo Kaderka.
Předseda tenisového svazu Jakub Kotrba.

Žádná astronomická částka za nicnedělání, ale adekvátní ocenění legend, které pomáhají. Předseda tenisového svazu Jakub Kotrba (51) hájil odměny reprezentačních kapitánů Berdycha a Strýcové v měsíční výši 200 tisíc korun. 

Tak moc touží rozložit český tenis, že údajně rozesílá udání, lže všude kolem a snaží se probudit u fanoušků nízké pudy. Kotrba se ostře obul do svého předchůdce Iva Kaderky (62), jenž loni kvůli dotačnímu skandálu abdikoval a hrozí mu až deset let basy. Před deseti dny se marně snažil proniknout na valnou hromadu svazu, a tak alespoň napsal otevřený dopis plný ataků. Kotrbu obvinil, že kapitáni Davis Cupu a BJK Cupu berou 3,5 milionu ročně za pár dnů práce!

„Faktem je, že současní kapitáni reprezentací berou zhruba dva a půl milionu korun,“ prozradil tenisový předseda v podcastu Centrkurt, že jejich měsíční gáže se tedy pohybuje kolem dvou set tisíc Kč. „Mně ty částky připadají k těm jménům naprosto adekvátní. Tomáš Berdych, Bára Strýcová a před ní Péťa Pála jsou legendy, ty peníze si zaslouží a my jsme šťastní, že s námi spolupracují.“

A odmítl, že kapitáni de facto pracují jen při zápasech, tedy pár dnů v roce. „Kdepak, to je soustavná činnost, neustálá komunikace s hráči i jejich trenéry. Opravdu poctivě se připravují,“ prohlásil Kotrba. A čeká, co dalšího na něj zhrzený šíbr Kaderka vytasí.

Video placeholder
Hra na Kaderku. Svazový šéf se obhajoval a prozradil, kolik berou kapitáni • isport.cz

Berdych se šéfem Kotrbou při převzetí funkce.
Berdych se šéfem Kotrbou při převzetí funkce.
Témata:  svazPetr PálablesksportBarbora StrýcováČeský tenisový svaztenisTomáš BerdychDavis CupIvo Kaderka

Související články



Články odjinud