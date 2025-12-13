Českým šachem otřásá skandál: Sprosťárny jedné z největších hvězd! Přišel »likvidační« trest
Šachy na první pohled působí, jako nekonfliktní sport. Že by ale tuzemská šachová scéna byla klidná, se říct nedá. Po několika výrocích jednoho z nejlepších českých hráčů Vojtěcha Pláta (31) totiž přišla pořádná bouře, která vyústila v trest. A to ve formě, kterou web NSS.cz označuje dokonce za téměř likvidační!
Šachový svaz o situaci informoval na svých webových stránkách. Disciplinární komise se zabývala několika výroky, které Vojtech Plát pronesl ve veřejném prostoru. Kompletní výčet je zaznamenán v oficiálním verdiktu. Komise se zabývala dohromady 19 výroky, ve kterých měl šachista povětšinou velmi peprný slovník.
V podcastu Jak táhne pěšec například Plát prohlásil: „Chtěli se mnou vyjeb**. Bolek není čestný člověk.“ Čímž narážel na kapitána mužské reprezentace Petra Boleslava. „Byl úplný hov**. Jako s prominutím, jak šachově, aj takhle… chová se jak hova**,“ pravil dále na jeho adresu. A do Boleslava zajel ještě jednou. „Bolek tu funkci (kapitán mužské reprezentace) měl domluvenou od Martina Petra už nějaký pátek dopředu, že se potřebovali zbavit Zbyňka (Hráčka),“ řekl ve zmíněném podcastu, což se podle úsudku komise nezakládá na pravdě, neboť se původně Petr Boleslav po konci Zbyňka Hráčka ani nepřihlásil do konkurzu a na toto místo přišel až poté, co ve funkci skončil Hráčkův náhradník Petr Šimáček.
Na paškál si vzal Plát i sponzora Michala Vávru. „Je takový nadšenec, on tam motivuje. Občas ty kluky motivuje trošku zvláštně, že jim tam dává nějaké ženské. Jakože když vyhraješ, dostaneš číslo na nějakou hostesku. Takhle jsem to slyšel od několika lidí,“ vyprávěl Vojtěch.
Kromě toho naznačil, že šachový velmistr Tomáš Polák má zálusk na hráčky. Odrážel se například i od údajné citace šachistky Joanny Worek (39). „Slyšel jsem, že měl takové narážky na ty mladé holky. On si myslí, že je vtipný, ale ony jsou docela citlivé. A když tam má nějaké polosexuální narážky tak jako, to už měl skončit dávno,“ povídal Plát a dodal: „Byly stížnosti, že si je dobíral nějak v autě, když jeli někam na Mitropu a tak. Že už to bylo jako za hranou. A taky vím, že na něho ty stížnosti chodily denně od různejch lidí.“
Komise podle svých slov celou věc prošetřila a došla k závěru, že Polák nikdy vůči žádné z žen nespáchal žádný sexuální útok ani se nechoval jinak nevhodně.
Kromě toho Plát na internetu přidal několik sprosťáren mířících na lidi z české šachové scény. Komise mu ve svém posudku vše spočítala a dospěla k tomu, že porušil disciplinářní řád. „Etická komise ŠSČR posoudila předložené podklady, pokusila se o smírné řešení a vyzvala pana Vojtěcha Pláta k omluvě dotčeným osobám. Výzva nebyla akceptována, omluva nebyla ve vhodné formě a rozsahu zveřejněna,“ stojí ve vyjádření.
Odplatou je Plátovi trest v podobě zastavení závodní činnost v délce 13 měsíců, který mu vyprchá 9. ledna 2027. Podle šachového webu NSS.cz je to pro profesionálního hráče téměř likvidační rozhodnutí.
„Podle mě je to postavené na hlavu, protože spousta těch bodů, které jsem řekl, tak si za nimi stojím," vyjádřil se Plát později formou velmi rozsáhlého videa, kde se k daným věcem vracel.
„Zaujal mě dodatek k mojí disciplinárce. Cituji: 1.26 Hráči a funkcionáři mají navíc tyto povinnosti: a) Zajistit, aby všechna prohlášení a jiné formy komunikace o druhých byly věcné a/nebo nebyly záměrně zraňující, včetně všech forem sociálních médií. … c) Zdržet se veřejné negativní kritiky rozhodčích, trenérů, funkcionářů a dalších osob zapojených do šachové činnosti. Hlásit vhodným způsobem potíže nebo obavy," napsal pak ještě na sociálních sítích. „Ten bod c. Kdo si dovolí jakkoliv kritizovat Šachový svaz ČR, hrozí mu postih. Opravdu žijeme v demokracii?," zamýšlel se.