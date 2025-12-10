Slavný střelec Skuhravý kvůli dluhům před soudem: Je z něj »bezdomovec«!

Slavný střelec Skuhravý kvůli dluhům před soudem
»Bomber« se proslavil na šampionátu v Itálii.
Tomáš Skuhravý na vyhlášení ankety Fotbalista roku 2024
Bydlení v Ďáblicích nedoložil.
Přespává v hotelu Fabrika, který patří majiteli klubu.
Fasoval slivovici.
Tomáš Skuhravý s Ivanem Haškem
Bojovník »Bomber« na MS 1990.
Tomáš Skuhravý v roce 1990
Jiří Novotný a Tomáš Skuhravý
Bomber Tomáš Skuhravý
Tomáš Skuhravý v utkání proti Kostarice na MS 1990
1990. Reprezentace slaví postup na mistrovství světa, usměvavý "Franz" usedl vedle kouče Vengloše.
1989. Tomáš Skuhravý přihlíží souboji Františka Straky s hráči Lucemburska v kvalifikačním utkání na MS 1990.
Slavný „Bomber“ Tomáš Skuhravý

Když pěti góly dostal Československo na fotbalovém MS 1990 v Itálii až do čtvrtfinále, hrdě poslouchal národní hymnu. Teď zadluženému šedesátníkovi Tomáši Skuhravému zní »Kde domov můj« škodolibě.

Skuhravý »skuhrá« u soudu, že není schopen splácet dluhy přesahující 8 milionů kaček a vyhlásil osobní bankrot. „Mé závazky vznikly převážně z podnikatelské činnosti, kdy jsem se od roku 2004 zdržoval dlouhodobě v zahraničí a v rámci svého podnikání jsem myslel, že je vše ve správných rukou. Po svém návratu ale zjišťuji, že tomu tak nebylo, a chci všechny své záležitosti a dluhy dát do pořádku,“ dušuje se bývalý útočník Sparty či Janova v prosbě o oddlužení.

Blesk nahlédl do insolvenčního rejstříku a zjistil, že z Fotbalisty roku 1991 je prakticky bezdomovec! Do dokumentů totiž Skuhravý uvedl jako místo bydliště adresu Úřadu městské části Praha 5. Ale v plné moci pro advokátku zase tvrdil, že bydlí v oprýskaném domku v Ďáblicích.

Soud proto dlužníka vyzval, aby »sdělil adresu, na které se zdržuje s úmyslem zdržovat se tam trvale, tj. kde skutečně bydlí a tuto skutečnost doložil nájemní smlouvou«.

Pokud soud v Brně schválí Tomáši Skuhravému oddlužení, věřitelům bude splácet 7606 korun po dobu tří let, nejméně tedy 273 816 korun – a pak bude »čistý«.

 

V hotelu u šéfa

Za Skuhravého, který dělá sportovního manažera Slovácka s měsíční gáží 24 tisíc Kč »brutto«, překvapivě odpověděl jeden ze spolumajitelů klubu z Uherského Hradiště Pavel Buráň: „Je dlouhodobě ubytován v našem hotelu Fabrika.“

Kontroverzní podnikatel taky zaměstnal fotbalového bohéma ve svém autosalonu jako kancelářskou krysu za 5000 korun měsíčně s výhledem, že se příjem zvýší. A to se Skuhravý, autor 133 ligových branek doma i v italské Serii A, kdysi kochal na terase zámečku Celle Ligure, kde pod ním šplouchal záliv Ligurského moře...

Komu visí?

věřitelčástka
A. P. C. Four6,3 mil. Kč
VZP ČR320 tis. Kč
Česká kancelář pojistitelů14 tis. Kč
A04 Omega1,8 mil. Kč

 

