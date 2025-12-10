Slavný střelec Skuhravý kvůli dluhům před soudem: Je z něj »bezdomovec«!
Když pěti góly dostal Československo na fotbalovém MS 1990 v Itálii až do čtvrtfinále, hrdě poslouchal národní hymnu. Teď zadluženému šedesátníkovi Tomáši Skuhravému zní »Kde domov můj« škodolibě.
Skuhravý »skuhrá« u soudu, že není schopen splácet dluhy přesahující 8 milionů kaček a vyhlásil osobní bankrot. „Mé závazky vznikly převážně z podnikatelské činnosti, kdy jsem se od roku 2004 zdržoval dlouhodobě v zahraničí a v rámci svého podnikání jsem myslel, že je vše ve správných rukou. Po svém návratu ale zjišťuji, že tomu tak nebylo, a chci všechny své záležitosti a dluhy dát do pořádku,“ dušuje se bývalý útočník Sparty či Janova v prosbě o oddlužení.
Blesk nahlédl do insolvenčního rejstříku a zjistil, že z Fotbalisty roku 1991 je prakticky bezdomovec! Do dokumentů totiž Skuhravý uvedl jako místo bydliště adresu Úřadu městské části Praha 5. Ale v plné moci pro advokátku zase tvrdil, že bydlí v oprýskaném domku v Ďáblicích.
Soud proto dlužníka vyzval, aby »sdělil adresu, na které se zdržuje s úmyslem zdržovat se tam trvale, tj. kde skutečně bydlí a tuto skutečnost doložil nájemní smlouvou«.
|Pokud soud v Brně schválí Tomáši Skuhravému oddlužení, věřitelům bude splácet 7606 korun po dobu tří let, nejméně tedy 273 816 korun – a pak bude »čistý«.
V hotelu u šéfa
Za Skuhravého, který dělá sportovního manažera Slovácka s měsíční gáží 24 tisíc Kč »brutto«, překvapivě odpověděl jeden ze spolumajitelů klubu z Uherského Hradiště Pavel Buráň: „Je dlouhodobě ubytován v našem hotelu Fabrika.“
Kontroverzní podnikatel taky zaměstnal fotbalového bohéma ve svém autosalonu jako kancelářskou krysu za 5000 korun měsíčně s výhledem, že se příjem zvýší. A to se Skuhravý, autor 133 ligových branek doma i v italské Serii A, kdysi kochal na terase zámečku Celle Ligure, kde pod ním šplouchal záliv Ligurského moře...
Komu visí?
|věřitel
|částka
|A. P. C. Four
|6,3 mil. Kč
|VZP ČR
|320 tis. Kč
|Česká kancelář pojistitelů
|14 tis. Kč
|A04 Omega
|1,8 mil. Kč