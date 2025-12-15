Dobré srdce závodníka Schumachera: Moderátor odkryl detaily dojemného gesta legendy
Získal sedm titulů mistra světa a vydělal si pořádný balík peněz! Legenda F1 Michael Schumacher (56) ale nebyl žádný sobeček a skrblík. Jen sotva měl ale potřebu se svými dobrými skutky ohánět. Nyní ovšem moderátor Johannes B. Kerner (61) prozradil detaily momentu, kdy se slavný Němec rozhodl pomoci obětem katastrofy
26. prosinec 2004 přinesl tragickou událost v podobě zemětřesení a tusnami v Indickém oceánu. Následky byly katastrofální. Na některých místech nezůstal kámen na kameni a o život přišlo přes 227 tisíc lidí. Kromě záchranářů a dobrovolníků, kteří v místě pomáhali bylo ale potřeba taky něco jiného. Peníze.
Německý moderátor Johannes B. Kerner nemeškal a rozhodl se uspořádat speciální charitativní akci »Ein Herz für Kinder« (Srdce pro děti). Jak nedávno popsal pro ZDF, k jeho velkému překvapení mu během zkoušek zavolal Willi Weber, který byl tehdejším manažerem Michaela Schumachera. Oznámil mu, že »Schumi« chce přispět finančním darem. „Řekl jsem: Samozřejmě, že je to možné,“ popsal Kerner.
Částka mu ale vyrazila dech. „Pravil: Deset milionů amerických dolarů. A já málem omdlel, protože jsem o něčem takovém nikdy neslyšel,“ vzpomínal moderátor. V přepočtu se tehdy jednalo zhruba o 240 milionů korun českých. Johannes ale nebyl v šoku jen z této výše příspěvku. Zaujalo ho hlavně Michaelovo gesto jako takové. „To, že jeden člověk by prostě daroval takovou sumu peněz z vděčnosti za to, co mohl zažít," pravil s obdivem.
Pravdou je, že pro Schumachera byla tahle katastrofa podle všeho velice osobní. Během tragédie měl podle Los Angeles Times přijít o život jeho bodyguard Burkhard Cramer (†44), který byl tehdy se svou rodinou na dovolené v Phuketu.
Jen o 9 let a 3 dny měla motoristická legenda nehodu na lyžích, kterou sice přežila, ale přesné informace o Michaelově zdravotním stavu od té chvíle nejsou známy. Jeho rodina se snaží dopřát mu soukromí a špičkovou péči tak, aby mu nic nescházelo. Z kouskovitých informací od lidí, kteří jsou s ním v kontaktu se ale zdá, že je slavný Němec upoután na lůžko a jeho schopnosti komunikace jsou velmi omezené.
Po bezmála deseti letech od tragédie v Asii tak svět sledoval smutný vývoj u jednoho z nejúspěšnějších závodníků na planetě. Měl sice dobré srdce, slávu, peníze, ale nic z toho mu nedokázalo pomoci s tím nejzásadnějším. Vlastním zdravím....