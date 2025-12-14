Šťastné a houbové! Bizarní vánoční výzdoba u Pljuščenkových
Manželka ruského krasobruslaře Jevgenije Pljuščenka (43) se zase vytáhla! Producentka Jana Rudkovská (50) se vyžívá nejen v módě, ale také v interiérových doplňcích, které často hraničí s kýčem. Vždy ale ve znamení luxusu, letos jí vévodí houby od Diora!
Rázná Ruska se výzdobou pochlubila u snídaně. Tu si nechala naservírovat na netradiční nádobí s motivem hub. Dokonce od Diora! „Snídaně ve stylu naší nové vánoční show pro celou rodinu »Sněhurka«, které se budou konat od 26. prosince do 4. ledna," napsala k výzdobě.
Dominantou na stole byla váza s čerstvým chvojím, na němž jsou pověšené pohádkové postavičky sedící na jablku, měsíčky a houby. Také samotná váza je dost extravagantní. K obyčejné zelené nádobě jsou vespod zlaté pařáty. Pod větvičkou s ozdobami je pak hrníček s podšálkem, konvička, nádoba na mléko a cukr s muchomůrkou. Nádobí pak doplňovaly dva pohárky, skleněný strom a postavička pohádkového dědečka, který měl na hlavě místo čepce houbu.
Na první pohled pohádková výzdoba tak při bližším prozkoumání působí možná spíš děsivě.