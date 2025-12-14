Šťastné a houbové! Bizarní vánoční výzdoba u Pljuščenkových

Jana Rudkovská ukázala, jak vypadá výzdoba v rodině Pljuščenkových.
Jana se pochlubila výzdobou.
Jana Rudkovská se svým mužem Jevgenijem Pljuščenkem na archivní fotografii.
Jana Rudkovská se svým mužem Jevgenijem Pljuščenkem na archivní fotografii.
Ruská producentka Jana Rudkovská.
Ruská producentka Jana Rudkovská.
Krasobruslař Jevgenij Pljuščenko.
Ruská producentka Jana Rudkovská.
Krasobruslař Jevgenij Pljuščenko.
Jana Rudkovská se svým mužem Jevgenijem Pljuščenkem na archivní fotografii.
Jana Rudkovská se svým mužem Jevgenijem Pljuščenkem na archivní fotografii.
Manželka ruského krasobruslaře Jevgenije Pljuščenka (43) se zase vytáhla! Producentka Jana Rudkovská (50) se vyžívá nejen v módě, ale také v interiérových doplňcích, které často hraničí s kýčem. Vždy ale ve znamení luxusu, letos jí vévodí houby od Diora!

Rázná Ruska se výzdobou pochlubila u snídaně. Tu si nechala naservírovat na netradiční nádobí s motivem hub. Dokonce od Diora! „Snídaně ve stylu naší nové vánoční show pro celou rodinu »Sněhurka«, které se budou konat od 26. prosince do 4. ledna," napsala k výzdobě.

Dominantou na stole byla váza s čerstvým chvojím, na němž jsou pověšené pohádkové postavičky sedící na jablku, měsíčky a houby. Také samotná váza je dost extravagantní. K obyčejné zelené nádobě jsou vespod zlaté pařáty. Pod větvičkou s ozdobami je pak hrníček s podšálkem, konvička, nádoba na mléko a cukr s muchomůrkou. Nádobí pak doplňovaly dva pohárky, skleněný strom a postavička pohádkového dědečka, který měl na hlavě místo čepce houbu. 

Na první pohled pohádková výzdoba tak při bližším prozkoumání působí možná spíš děsivě.

