Hokejista Kukumberg ml. po nehodě bojuje o život: Pochybily úřady?
Slovenskem před několika dny otřásla zpráva o hrozivé autonehodě hokejisty Romana Kukumberga ml. (20). Mladý útočník po havárii, při které ve své škodovce podle všeho nedal přednost protijedoucímu fordu, bojuje v nemocnici o život od jeho krajanů se nyní snesla vlna zloby na úřady.
Blízcí a celá hokejová komunita se nyní modlí za uzdravení hokejisty Romana Kukumberga mladšího, který po těžké autonehodě svádí svou nejtěžší bitvu. Lidé, kteří bydlí kousek od místa střetu ale mezitím pění. Nepřehlednou a špatně osvětlenou křižovatku podle webu Šport24 upozorňují už léta! Zodpovědnost si ale údajně úřady přehazují, jako horkou bramboru.
Křižovatka na sjezdu č. 19. (Senec/Šamorín-Sever), která pojí rychlostní cestu R7 s cestou II. třídy č. 503 je údajně pro řidiče strašákem. Je tam tma, auta přijíždí z více směrů a chybí bezpečné řešení. Ideálním by mohl být například kruhový objezd, ten ale jako kdyby najednou neměl kdo postavit.
Po bouračce syna slavného hokejisty Romana Kukumberga staršího lidé začali zveřejňovat komunikace s úřady, které dokazují, že k problému se nikdo nechce přihlásit a současně jej ani řešit.
Ze zveřejněných komunikací vyplývá, že Národná diaľničná spoločnosť podle svých vyjádření úsek nespravuje a má ho pod palcem koncesionář, tedy Zero Bypass Limited. „Koncesionář nevytvářel návrh trasování, neměnil je ani konstrukční řešení,“ krčí ale rameny dotčený subjekt. A odkazuje dále. Ani Trnavský samosprávný kraj a Trnavská župa se k řešení situace nemá.
„Stavbu R7 a souvisících křižovatek realizoval stát. Víceré stavební objekty odmítáme převzít do správy, protože k nim máme výhrady,“ uvedl TTSK v reakci na stížnost jedné z občanek. Župa údajně apeluje na ministerstvo dopravy, aby řešení křižovatky upravilo, ale prozatím k tomu nedošlo.
Otázkou je, jestli neštěstí, po kterém hráč HC Slovan Bratislava bojuje o život, nebude pro úředníky dostatečnou motivací konečně znova sednout a popřemýšlet nad řešením. Největším problémem je údajně absence osvětlení a zhoršená viditelnost především v noci.
„Každý boží den se bojím o své blízké, kteří tudy několikrát denně jedou. Dokud s tím nebude problém u horních deseti tisíc, nepohnou prstem,“ povzdychl si na sociálních sítích jeden z diskutujících.