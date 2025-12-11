Slávisté byli po prohře s »Kohouty« v LM jako pávi: Lhaní do kapsy
Veterán britského letectva RAF Jindřich Kraus (Jiří Kodet) ve filmu Pelíšky cholericky řve: „Není voják jako voják!“ Jeho jmenovec, trenér Slavie Trpišovský (49), po fotbalové bitvě v Lize mistrů na hřišti Tottenhamu naopak v klidu pravil: „Není 0:3 jako 0:3.“
Obojí je pro diváky komedie! Čeští šampioni v duelu na londýnském smetišti s »Kohouty« padli po vlastním gólu Zimy a dvou penaltách. Ale že by letěli domů jako zmoklé slepice? Naopak! „Je možná divné hráče chválit po porážce, ale někteří by si měli uvědomit, proti komu vlastně stáli,“ hájil výkon proti 11. celku Premier League slávistický kouč Trpišovský a srovnával stejný výsledek, který si odvezlo jeho mužstvo z pažitu Interu Milán.
Obránce Douděra se také pyšnil jako páv: „Každý si chytře přečte jenom výsledek, ale my na to nekoukáme.“ A středopolař Sadílek tomu dal korunu: „Myslím, že jsme ukázali, že česká liga jde nahoru a dokážeme potrápit velké soupeře.“
O krok před nimi
Podle fanoušků si však sešívaní tak trochu lžou do kapsy! Vždyť Slavia čeká na výhru v LM 17 mačů, v evropských zápasech nezvítězila 13krát za sebou. V pěti zápasech Champions League v řadě nevstřelila branku (celkem 466 minut), přičemž rekord v Evropě stanovila v sezoně 2006/07 na 555 minut gólového sucha.
Hosté byli o krok před Tottenhamem jen v naběhaných kilometrech – 115,6 km, což bylo o 4 víc než soupeř. Před zbylými dvěma zápasy se pro Trpišovského nabízí jiná hláška z Pelíšků: „Bude to stačit, myslíš?“
Šance na postup podle dat: Čtyřprocentní sešívaní!
Mistři ligy se plácali po zápase Tottenham – Slavia (3:0) po zádech možná i proto, že stále živí naději na postup do další fáze! Sešívané čeká v LM ještě domácí duel s Barcelonou (21. ledna) a venkovní střet s kyperským Pafosem (28. ledna). Podle dat superpočítače Football Meets Data je šance 3,7 %, že dvě výhry a celkových 9 bodů bude na účast mezi 24 nejlepšími stačit.