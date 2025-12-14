Po bijci Procházkovi volá i milionová skupina: Vidí ho v Bílém domě!
Nejmonstróznější akce v historii bojových sportů?! 14. června si to elitní mlátičky UFC rozdají přímo před Bílým domem. A měl by u toho být i Jiří Procházka (33)!
Doufá v to alespoň jedna z největších fanouškovských skupin na světě MMA Uncensored, která má na sociálních sítích přes milion sledujících. Českému šampionovi, jenž se v organizaci UFC pyšní bilancí šesti výher z osmi duelů, přisoudila souboj s rozjetým Australanem Ulbergem. „Jasně že by mě to lákalo. Události s výjimečným nádechem mám rád,“ prohlásil o mimořádném turnaji Procházka.
Bez verdiktu
Jde však zatím jen o zbožné přání zápasnických nadšenců. Kdo se skutečně za půl roku utká před zraky Donalda Trumpa (79) na pozemku jeho prezidentského paláce, zůstává tajemstvím. „Jde o akci, která nemá obdoby. Už teď tu mluvíme o rekordním zájmu médií, sponzorů, fanoušků i účastníků. Vše je ale ve stádiu příprav, o konkrétních aktérech jsme zatím nerozhodli,“ klidní vášně provozní ředitel UFC Mark Shapiro.
|Na akci se nebudou prodávat vstupenky, do hlediště se dostanou jen předem prověřené celebrity na speciální pozvání.