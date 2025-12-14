Po bijci Procházkovi volá i milionová skupina: Vidí ho v Bílém domě!

Autor: vba
Po bijci Procházkovi volá i milionová skupina
Takhle to má ve Wahingtonu vypadat.
Český drsňák se se soupeři nemaže. Dostane skutečně pozvání do Bílého domu?
Těší se nejen fanda UFC Trump.
Vysněná karta, na níž figuruje Porcházka.
Jiří Procházka se stane otcem
Jiří Procházka a trenéři
Jiří Procházka těsně před MMA zápasem s Khalilem Rountreem Jr. na UFC 320
Jiří Procházka těsně před MMA zápasem s Khalilem Rountreem Jr. na UFC 320
Jiří Procházka působí před zápasem s Khalilem Rountreem Jr. velmi dobře
Jiří Procházka při tréninku
Jiří Procházka
Po poslední akci zámořské UFC má nyní nejvíc internetových fanoušků zápasník Jiří Procházka.
Český bojovník Jiří Procházka.
Jiří Procházka při tréninku v Japonsku.

Nejmonstróznější akce v historii bojových sportů?! 14. června si to elitní mlátičky UFC rozdají přímo před Bílým domem. A měl by u toho být i Jiří Procházka (33)!

Doufá v to alespoň jedna z největších fanouškovských skupin na světě MMA Uncensored, která má na sociálních sítích přes milion sledujících. Českému šampionovi, jenž se v organizaci UFC pyšní bilancí šesti výher z osmi duelů, přisoudila souboj s rozjetým Australanem Ulbergem. „Jasně že by mě to lákalo. Události s výjimečným nádechem mám rád,“ prohlásil o mimořádném turnaji Procházka.

Bez verdiktu

Jde však zatím jen o zbožné přání zápasnických nadšenců. Kdo se skutečně za půl roku utká před zraky Donalda Trumpa (79) na pozemku jeho prezidentského paláce, zůstává tajemstvím. „Jde o akci, která nemá obdoby. Už teď tu mluvíme o rekordním zájmu médií, sponzorů, fanoušků i účastníků. Vše je ale ve stádiu příprav, o konkrétních aktérech jsme zatím nerozhodli,“ klidní vášně provozní ředitel UFC Mark Shapiro.

 

Na akci se nebudou prodávat vstupenky, do hlediště se dostanou jen předem prověřené celebrity na speciální pozvání.

 

Takhle to má ve Wahingtonu vypadat.
Takhle to má ve Wahingtonu vypadat.
Témata:  blesksportUltimate Fighting ChampionshipDonald TrumpBílý důmJiří Denisa ProcházkaMark Shapiro

Související články



Články odjinud