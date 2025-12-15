Zasnoubená dcera Nedvěda: Rodinné dostaveníčko ve vánočním Švýcarsku
Jedno slavné jméno brzy vymění za druhé! Dcera fotbalového velikána Pavla Nedvěda (53) nedávno kývla na nabídku sňatku od svého dlouholetého partnera a tenisty Sebastiana Kordy (25). Společně pak strávili několik dní na Floridě, odkud se teď Ivanka přesunula zpátky do Evropy, kde si po boku nejbližších užívá vánoční atmosféru!
S maminkou Ivanou a bráchou Pavlem juniorem jsou nerozlučná trojka! Jako nejvěrnější fanynka svého partnera ale Ivanka tráví spolu se Sebastianem velkou část roku na cestách. Rajzování ale evidentně nemá dost, a tak se po návratu do Evropy spolu s mámou a bráchou rozhodla vyjet do Švýcarska, kde je vánoční atmosféra znát na každém kroku.
Na začátek se Nedvědovic trio posilnilo dávkou matcha latte a pak přišlo na řadu objevování curyšských uliček načančaných na prosincové svátky. Nemohla chybět ani tradiční švýcarská čokoláda a poslech dětského sboru, který Ivanku naprosto odzbrojil.
Ve snaze dopřát na Vánoce něco výjimečného i dalším se pak u jednoho z kanálů podělila s labutěmi o svou palačinku s cukrem a skořicí. „Nakonec... je to nejlepší část roku pro všechny,“ připomněla Ivanka, která si bude brát za muže syna tenisové legendy Petra Kordy (57). Není to přitom jediná veselka, která se v rodině chystá!
Kromě toho, že zásnuby nedávno oznámila také Petrova dcera Nelly (27), podruhé by do toho měl praštit i Ivančin tatínek Pavel, jehož partnerka Dara Rolins (53) se po loňských svátcích pochlubila prstenem a potvrdila, že před ní »Grande Paolo« poklekl. Kdo z nich tenhle svatební maraton započne?