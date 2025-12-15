Zasnoubená dcera Nedvěda: Rodinné dostaveníčko ve vánočním Švýcarsku

Ivanka Nedvědová ukázala výlet do vánočního Švýcarska.
Nedvědovi si užili kouzlo vánočního švýcarska.
Zimní outfity Ivanka obvykle moc nevynosí, teď k tomu má jedinou příležitost.
Ivanka s bráchou a maminkou.
Ivanka by se brzy měla vdát za svého partnera Sebastiana Kordu.
Pavel Nedvěd junior ukázal s maminkou Ivanou u vánočních stromečku.
Ivanka a Pavlík Nedvědovi.
Ivanka si užívá, když může trávit čas se svou maminkou Ivanou.
Budoucí nevěsta Ivanka Nedvědová.
Ivanka se svým partnerem Sebastianem Kordou.
Jedno slavné jméno brzy vymění za druhé! Dcera fotbalového velikána Pavla Nedvěda (53) nedávno kývla na nabídku sňatku od svého dlouholetého partnera a tenisty Sebastiana Kordy (25). Společně pak strávili několik dní na Floridě, odkud se teď Ivanka přesunula zpátky do Evropy, kde si po boku nejbližších užívá vánoční atmosféru!

S maminkou Ivanou a bráchou Pavlem juniorem jsou nerozlučná trojka! Jako nejvěrnější fanynka svého partnera ale Ivanka tráví spolu se Sebastianem velkou část roku na cestách. Rajzování ale evidentně nemá dost, a tak se po návratu do Evropy spolu s mámou a bráchou rozhodla vyjet do Švýcarska, kde je vánoční atmosféra znát na každém kroku. 

Na začátek se Nedvědovic trio posilnilo dávkou matcha latte a pak přišlo na řadu objevování curyšských uliček načančaných na prosincové svátky. Nemohla chybět ani tradiční švýcarská čokoláda a poslech dětského sboru, který Ivanku naprosto odzbrojil. 

Ve snaze dopřát na Vánoce něco výjimečného i dalším se pak u jednoho z kanálů podělila s labutěmi o svou palačinku s cukrem a skořicí. „Nakonec... je to nejlepší část roku pro všechny,“ připomněla Ivanka, která si bude brát za muže syna tenisové legendy Petra Kordy (57). Není to přitom jediná veselka, která se v rodině chystá!

Kromě toho, že zásnuby nedávno oznámila také Petrova dcera Nelly (27), podruhé by do toho měl praštit i Ivančin tatínek Pavel, jehož partnerka Dara Rolins (53) se po loňských svátcích pochlubila prstenem a potvrdila, že před ní »Grande Paolo« poklekl. Kdo z nich tenhle svatební maraton započne?

