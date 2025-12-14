Manželka hokejového kouče Růžičky nabízí pikantní kolo štěstí: Vytoč si dildo show!
Za svůj krok přidat se na kontroverzní platformu OnlyFans se v minulosti na manželku hokejového trenéra Vladimíra Růžičky (62) snesla kritika. Zdá se ale, že Marušku tenhle online »vedlejšák« nesmírně baví.
Sexy oblečení, svůdné pózy... Manželka »zlatého hocha z Nagana« ví, na co nalákat! Před několika měsíci se rozhodla přidat k tvůrcům na kontroverzní platformě OnlyFans, kam od té doby přidává obsah, kterým škádlí fantazii svých sledujících. A pokud někdo dosud váhal, jestli brunetce dát odběr, Maruška ví moc dobře, jak ho nahlodat. „Extra sleva na měsíc. Takže pokud mi dáš odběr, dostaneš sexy free fotečku. Co na to říkáš?“ nabízí případným zájemcům obrázek zdarma. A nejen to! Po vzoru Bédi Trávníčka totiž rozjíždí také »kolo štěstí«.
„Můžeš vyhrát solo video, dildo show, fotky prsou a další spoustu jiných věcí,“ lanaří rodačka z Havířova nové zájemce. Zadarmo ale ani kuře nehrabe, a tak je případně nutné si nachystat nějaké peníze. Jedno točení kolem štěstí stojí bezmála deset dolarů (cirka 200 korun), dvě zatočení pak stojí prakticky dvojnásobek a tři pokusy trojnásobek ceny.
Leckoho možná napadne... Co na to manžel? Nezdá se ale, že by Vláďa ke krokům své ženy měl nějaké připomínky. „Tak jako každý si chci vydělat peníze, pro nic jiného bych to nedělala. Manžel o tom ví a schvaloval mi fotky, které tam sdílím,“ vysvětlila Marie koncem února ve vyjádření pro web Život v Česku.