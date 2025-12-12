Tenistka Šafářová okouzlila v extravagantních šatech a... Zářila v nové roli!

Lucie Šafářová se zhostila role moderátorky skvěle.
Lucie Šafářová moderovala Zlatého kanára s Petrem Vichnarem.
Lucie měla nádherné šaty.
Petr Vichnar ocenil Lucčin výkon kytičkou.
Lucie po boku Petra Vichnara.
Lucie s Petrem Pálou.
Tenistka Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec.
Lucie a Tomáš letos dost procestovali.
Lucie Šafářová.
Plekancovi se za svůj tým rvali jako lvi.
Kapitán týmu Life! Tomáš Plekanec.
Jednou ze soutěží byl i biatlon. Lucie musela na rozkaz kapitána jet dvakrát.
Během soutěží panovala přátelská a zábavná atmosféra
Lucie šla do soutěží naplno
Tomáš makal o sto šest
Za Plekancův tým Life! bojovala jeho manželka Lucie Šafářová, modelka Andrea Verešová, herec Michal Holán a&nbsp;hudebník a&nbsp;rapper Kryštof Kluz z&nbsp;dua Dva Pela. Jejich soupeři byl tým&nbsp;STAREZ FAMILLY, který vedl&nbsp;Petr Švancara. S ním se v týmu objevila i&nbsp;lyžařka Kateřina Neumannová, zpěvačka a&nbsp;influencerka Annie Camel, herečka a&nbsp;moderátorka Eva Decastelo a&nbsp;Tomáš Sabela, hudebník a&nbsp;rapper z&nbsp;dua Dva Pela.
Lucie účesy během let měnila.
Lucie Šafářová s Petrou Kvitovou.
Tenhle rok přinesl bývalé tenistce Lucii Šafářové (38) kromě řady cestovních zážitků také jednu premiéru. Na akci Zlatý kanár se představila v roli moderátorky!

„Příprava na Zlatého kanára v Přerově. Po boku Petra Vichnara je to radost. A ještě k tomu hraje Mirai,“ těšila se na sociálních sítích Lucie, které kapela hrála také na svatbě s Tomášem Plekancem.

Pak už se oblékla do výrazných smaragdových šatů, ve kterých byla nepřehlédnutelná. „Šaty jako vždycky top! Děkuji,“ poslala zdravici nárháři Miroslavu Michaeli Knotovi před svou moderátorskou premiérou. Ta se povedla na výbornou!

Na pódiu se mohla potkat s některými ze svých slavných kolegů a spolupracovníků, mezi kterými byla například Petra Kvitová (35) nebo Petr Pála (50). V závěru Lucie dostala od svého moderátorského kolegy Petra Vichnara obrovskou kytici. Dočkají se fanoušci brzy moderátorské opakovačky?

