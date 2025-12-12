Tenistka Šafářová okouzlila v extravagantních šatech a... Zářila v nové roli!
Tenhle rok přinesl bývalé tenistce Lucii Šafářové (38) kromě řady cestovních zážitků také jednu premiéru. Na akci Zlatý kanár se představila v roli moderátorky!
„Příprava na Zlatého kanára v Přerově. Po boku Petra Vichnara je to radost. A ještě k tomu hraje Mirai,“ těšila se na sociálních sítích Lucie, které kapela hrála také na svatbě s Tomášem Plekancem.
Pak už se oblékla do výrazných smaragdových šatů, ve kterých byla nepřehlédnutelná. „Šaty jako vždycky top! Děkuji,“ poslala zdravici nárháři Miroslavu Michaeli Knotovi před svou moderátorskou premiérou. Ta se povedla na výbornou!
Na pódiu se mohla potkat s některými ze svých slavných kolegů a spolupracovníků, mezi kterými byla například Petra Kvitová (35) nebo Petr Pála (50). V závěru Lucie dostala od svého moderátorského kolegy Petra Vichnara obrovskou kytici. Dočkají se fanoušci brzy moderátorské opakovačky?