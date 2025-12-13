Slavný bijec McGregor po 17 letech vztahu: Tajný obřad ve Vatikánu!

Dee Devlinová a Connor McGregor žili 17 let na »psí knížku«.
MMA bijec Connor McGregor.
Novomanželé Dee a Connor McGregorovi se projeli v luxusním veteránu.
Sexy Dee je láskou slavného bijce Conora McGregora
Třetí souboj McGregor vs. Poirier trval jen jedno kolo, slaví opět Američan
Třetí souboj McGregor vs. Poirier trval jen jedno kolo, slaví opět Američan
Conor McGregor na zápase NBA kde napadl maskota
Je něžný! McGregor a jeho snoubenka takhle dováděli na pláži.
Rodinka bojovníka MMA vyrazila za teplem a sluníčkem.
Conor McGregor je bývalým šampionem UFC.
Conor McGregor čelí u soudu dalšímu obvinění ze znásilnění
Conor McGregor při tréninku
S partnerkou Dee Devlin oslavili Silvestr
MMA zápasník Conor McGregor navštívil v Bílém domě amerického prezidenta Donalda Trumpa, přítomný byl i Elon Musk
MMA zápasník Conor McGregor navštívil v Bílém domě amerického prezidenta Donalda Trumpa, přítomný byl i Elon Musk
Kostel ve Vatikánu, kde měl McGregor svatbu.
Novomanželé Dee a Connor McGregorovi se projeli v luxusním veteránu.
V osmiúhelníkovém ringu je zvyklý mlátit soupeře, teď do toho MMA bijec Connor McGregor (37) z Irska sám praštil! Po 17 letech vztahu, z nichž vzešly čtyři děti, si vzal svou lásku Dee Devlinovou (38).

Novomanželé McGregorovi si slíbili věrnost, lásku a mír před pánem v románském Kostele svatého Štěpána Etiopanů ve Vatikánu. „Oba jsou skalní katolíci a jejich snem je se tam vzít,“ prozradily zdroje z jejich okolí s tím, že první volbou měla být Sixtinská kaple, kde však církev svatby nepovoluje.

Obřad se jim povedlo utajit, dovnitř mohlo jen pár vyvolených. Poté, co si řekli »ano«, se ulicemi Říma projížděli v bílém veteránu značky Rolls-Royce Phantom III ze 30. let minulého století.

Irský zápasník to pak pořádně rozjel na svatebním večírku. Nechyběl taneček, sexy ženy v blyštivých šatech ani doutníky – kuřivo si mohli hosté ubalit přímo na baru!

McGregor, legenda organizace UFC, si veselkou možná vyžehlil nedávný malér: Soud ho před pár měsíci definitivně potrestal za znásilnění v prosinci 2018. Oběti Nikitě Handové musel zaplatit v přepočtu 6 milionů korun a celkem skoro 40 »míčů« vyplázl za soudní výlohy. Věrná Dee mu i tenhle hřích odpustila...

 

