Slavný bijec McGregor po 17 letech vztahu: Tajný obřad ve Vatikánu!
V osmiúhelníkovém ringu je zvyklý mlátit soupeře, teď do toho MMA bijec Connor McGregor (37) z Irska sám praštil! Po 17 letech vztahu, z nichž vzešly čtyři děti, si vzal svou lásku Dee Devlinovou (38).
Novomanželé McGregorovi si slíbili věrnost, lásku a mír před pánem v románském Kostele svatého Štěpána Etiopanů ve Vatikánu. „Oba jsou skalní katolíci a jejich snem je se tam vzít,“ prozradily zdroje z jejich okolí s tím, že první volbou měla být Sixtinská kaple, kde však církev svatby nepovoluje.
Obřad se jim povedlo utajit, dovnitř mohlo jen pár vyvolených. Poté, co si řekli »ano«, se ulicemi Říma projížděli v bílém veteránu značky Rolls-Royce Phantom III ze 30. let minulého století.
Irský zápasník to pak pořádně rozjel na svatebním večírku. Nechyběl taneček, sexy ženy v blyštivých šatech ani doutníky – kuřivo si mohli hosté ubalit přímo na baru!
McGregor, legenda organizace UFC, si veselkou možná vyžehlil nedávný malér: Soud ho před pár měsíci definitivně potrestal za znásilnění v prosinci 2018. Oběti Nikitě Handové musel zaplatit v přepočtu 6 milionů korun a celkem skoro 40 »míčů« vyplázl za soudní výlohy. Věrná Dee mu i tenhle hřích odpustila...