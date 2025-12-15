Rozvádějící se čtyřicátník Roman Červenka: Realitní manévry
Skutečný život podle Junga začíná až po čtyřicítce, do té doby jsme si dělali jen průzkum. A reprezentační hokejista Roman Červenka (40) si před čtyřicítkou udělal průzkum trhu s nemovitostmi.
Oslavenci z Pardubic, který má za sebou s národním mužstvem olympijskou generálku ve Švýcarsku, se rozpadlo manželství s Veronikou (35) pyšnící se titulem Česká Miss World 2010. Údajně ke konci jejich velké lásky přispěl i Romanův románek se slovenskou exposlankyní Romanou Tabakovou (34).
Zlatý kapitán z loňského mistrovství světa v Praze si zřejmě řekl, že chce mít v další periodě života čistý stůl. Blesk z veřejných listin totiž zjistil, že rozvádějící se »Červus« prodal letos tři nemovitosti za desítky milionů kaček! Přitom dvě z nich nabyl až po svatbě, kterou měli v roce 2015.
Na stavební parcele v Hájku u Uhříněvsi nedaleko hlavního města »udělal« po čtrnácti letech vlastnictví 9 milionů Kč. O dva »míče« zhodnotil rozestavěný dům ve středočeských Babicích. Barák v Nespekách, který si Červenka pořídil napůl s bývalým parťákem ze Slavie, Chomutova i nároďáku Michalem Vondrkou (43), stoupl na ceně za tři roky skoro dvojnásobně. V realitách si počínal nestárnoucí hokejový profík snad ještě lépe než na ledě!
Fanoušci na vánočních večírcích chvíli neřešili kdo z kolegů s kým, ale dumali, co měl Červenka za lubem. Ve všech smlouvách se zavázal, že majetek nebyl ve společném jmění manželů. „Nechci se k tomu vyjadřovat,“ omluvil se reprezentační útočník z rozhovoru.
Podle informací Blesku však Červenkovi šli nejdříve k notáři, pak až k oltáři – byť listina ve veřejném rejstříku chybí. Se svou »ex« se tedy nejspíš už vyrovnal a teď si z utržených peněz mohl koupit nějaký hezký dárek!
Choť Veronika: Jeho věc!
Pendluje s brzy 13letým synem Denisem (ten reprezentuje jako táta, ale v tanci) mezi Švýcarskem, domovem v rakouském Innsbrucku a Českem. Ale o přesuny majetku svého bývalého se Veronika Červenka Machová nezajímá.
„Jeho nemovitosti se mě netýkají a týkat nikdy nebudou. Co si Roman nabyl, si nabyl a jsou to jeho záležitosti,“ vzkázala přes Blesk někdejší misska a nyní osobní stylistka či podnikatelka s kosmetikou.