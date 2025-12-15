Rozvádějící se čtyřicátník Roman Červenka: Realitní manévry

Autor: mib
2024. Roman Červenka v euforii zvedá podruhé nad hlavu pohár mistrů světa na domácím šampionátu v Praze
Roman Červenka oslavil na reprezentačním srazu kulatiny
2023. Roman Červenka na vyhlášení ankety Zlatá hokejka s manželkou
Roman Červenka výhodně prodal rozestavěný dům v Babicích.
Kéž by čtyřicátník Roman Červenka slavil zlato i po olympiádě stejně jako po MS 2024!
2009. Roman Červenka se slávistickým parťákem Jaroslavem Bednářem v civilu
2012. Roman Červenka zatím naposledy v dresu Slavie během výlukové sezony
2010. Roman Červenka v dresu Avangardu Omsk
2010. Roman Červenka během své první olympiády ve Vancouveru po boku Jaromíra Jágra
2010. Olympijský debut prožil Roman Červenka ve Vancouveru
2010. Roman Červenka se vrací z Německa jako mistr světa
2010. Romanu Červenkovi byl velkou oporou v Omsku i reprezentační parťák Jaromír Jágr
2010. Roman Červenka oslavuje v české kabině titul mistrů světa
2018. Roman Červenka během své třetí olympiády v Pchjongčchangu
2014. Romana Červenku po příletu z mistrovství světa vítá partnerka se synem
2024. Roman Červenka si po návratu ze Švýcarska do Česka vybral Pardubice
2017. Roman Červenka na neúspěšném šampionátu v Paříži, po kterém se na něj začala snášet kritika
2018. Roman Červenka musí vstřebávat další vyřazení na mistrovství světa i kritiku od fanoušků
2018. Roman Červenka na kratičkou chvíli opět v sešívaném dresu při rozlučce Pavla Kolaříka
2018. Roman Červenka ve stylové olympijské výbavě českých sportovců
2022. Roman Červenka v Pekingu během čtvrté a zatím poslední olympijské účasti
2024. Roman Červenka dostává pivní sprchu při bujarých oslavách na Staroměstském náměstí
2022. Roman Červenka po čase opět s Davidem Pastrňákem v reprezentaci
2022. Po letech sucha oslavuje Roman Červenka s Davidem Krejčí bronz na mistrovství světa
2024. Roman Červenka jako zlatý kapitán při setkání s premiérem Petrem Fialou
2024. Roman Červenka s trenérem Radimem Rulíken na vyhlášení ankety Sportovce roku
2025. Roman Červenka prožívá rekordní mistrovství světa po boku Davida Pastrňáka
Roman Červenka slaví 40. narozeniny! Jak se měnil od mladíka ze Slavie až po zlatého kapitána z domácího MS?
Kapitán Roman Červenka v utkání s Finskem
Kapitán Roman Červenka poslal Čechy do vedení
Marian Adámek a Filip Chlapík gratulují střelci Romanu Červenkovi
Roman Červenka vydělal na prodeji parceli v Hájku u Uhříněvsi.

Skutečný život podle Junga začíná až po čtyřicítce, do té doby jsme si dělali jen průzkum. A reprezentační hokejista Roman Červenka (40) si před čtyřicítkou udělal průzkum trhu s nemovitostmi.

Oslavenci z Pardubic, který má za sebou s národním mužstvem olympijskou generálku ve Švýcarsku, se rozpadlo manželství s Veronikou (35) pyšnící se titulem Česká Miss World 2010. Údajně ke konci jejich velké lásky přispěl i Romanův románek se slovenskou exposlankyní Romanou Tabakovou (34).

Zlatý kapitán z loňského mistrovství světa v Praze si zřejmě řekl, že chce mít v další periodě života čistý stůl. Blesk z veřejných listin totiž zjistil, že rozvádějící se »Červus« prodal letos tři nemovitosti za desítky milionů kaček! Přitom dvě z nich nabyl až po svatbě, kterou měli v roce 2015.  

Na stavební parcele v Hájku u Uhříněvsi nedaleko hlavního města »udělal« po čtrnácti letech vlastnictví 9 milionů Kč. O dva »míče« zhodnotil rozestavěný dům ve středočeských Babicích. Barák v Nespekách, který si Červenka pořídil napůl s bývalým parťákem ze Slavie, Chomutova i nároďáku Michalem Vondrkou (43), stoupl na ceně za tři roky skoro dvojnásobně. V realitách si počínal nestárnoucí hokejový profík snad ještě lépe než na ledě!

Fanoušci na vánočních večírcích chvíli neřešili kdo z kolegů s kým, ale dumali, co měl Červenka za lubem. Ve všech smlouvách se zavázal, že majetek nebyl ve společném jmění manželů. „Nechci se k tomu vyjadřovat,“ omluvil se reprezentační útočník z rozhovoru.

Podle informací Blesku však Červenkovi šli nejdříve k notáři, pak až k oltáři – byť listina ve veřejném rejstříku chybí. Se svou »ex« se tedy nejspíš už vyrovnal a teď si z utržených peněz mohl koupit nějaký hezký dárek!

Choť Veronika: Jeho věc!

Pendluje s brzy 13letým synem Denisem (ten reprezentuje jako táta, ale v tanci) mezi Švýcarskem, domovem v rakouském Innsbrucku a Českem. Ale o přesuny majetku svého bývalého se Veronika Červenka Machová nezajímá.

„Jeho nemovitosti se mě netýkají a týkat nikdy nebudou. Co si Roman nabyl, si nabyl a jsou to jeho záležitosti,“ vzkázala přes Blesk někdejší misska a nyní osobní stylistka či podnikatelka s kosmetikou.

