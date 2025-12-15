Cibulková na galavečeru bez manžela: Společnost jí dělal milovník sportovkyň!
Chtěla přijít na jiné myšlenky a tak vyrazila do společnosti! Bývalá tenistka Dominika Cibulková (36), jejíž manželství podle slovenských médií prochází hlubokou krizí, si ani letos nenechala ujít významnou společenskou akci. Tou je vyhlášení ankety Tenista roka. U stolu jí přitom dělal společnost muž, po jehož boku se již řada sportovkyň vystřídala.
Prosinec patří na Slovensku tenistům. Slavnostní galavečer Tenista roka je plný zábavy. A Dominika Cibulková se letos bavila náramně. Uprostřed starostí s krizí v manželství si vyrazila do společnosti.
K jejímu stolu si během akce přisedl Peter Likér (41). Bývalý člen úspěšné posádky kanoí K4. Po jeho boku se dříve objevovala i olympijská střelkyně Danka Barteková (41) nebo tenistka Rebecca Šramková (29).
A zrovna Šramková se stala oceněnou tenistkou roku. Jenže musela hořce přihlížet od vedlejšího stolu, jak se její bývalý náramně baví s Cibulkovou.
Nejen mezi fanoušky se tak omílala tíživá otázka posledních měsíců: Kde měla Dominika svého manžela Michala Navaru? Po skončení akce si to bývalá tenistka zamířila rovnou domů. To Likér pokračoval ve své vlastní zábavě...