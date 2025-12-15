Rána pro biatlonistku Jislovou: Stálici vyřadili ze svěťáku!
Letos je to jedno velké trápení! Biatlonistka Jessica Jislová (31), která byla vždy stabilní součástí české reprezentace, má sice bronz z úvodní štafety, v individuálních závodech ale dojela nejlépe sedmašedesátá. Trenéři jí proto na následující světový pohár v Annecy nenominovali...
„Jessica zůstane až do Nového roku na soustředění a bude se připravovat,“ oznámil v rozhovoru pro Českou televizi trenér českých biatlonistek Lukáš Dostál. Kromě Jislové z týmu odchází i mladičká Ilona Plecháčová. Místo nich budou české barvy hájit Tereza Vinklárková a Heda Mikolášová.
Jessica neměla na olympijskou sezónu ideální přípravu, protože ji v létě provázely zdravotní problémy. V Östersundu ani Hochfilzenu se jí nedařilo zejména běžecky a končila vždy až v sedmé nebo osmé desítce.
Po vánočních svátcích se světový pohár přesouvá do německého Oberhofu, kde by měla být opět na programu ženská štafeta, kterou Jessica vždy stabilně a spolehlivě rozjíždí. Všichni proto doufají, že tam už bude zpátky a závodní pohodě.