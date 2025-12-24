Divoké Vánoce sportovních celebrit: Sexy atletka, marodi a Prskavec u protinožců

Branky, body, stromečky! Letos je to v mnoha sportovních domácnostech pořádná honička. Olympionici do poslední chvíle nabírají tréninkové hodiny, vždyť Hry v Miláně jsou už za dveřmi. Jinde zase vládne zákeřný virus a opravdu originální Vánoce prožívá třeba rodina Jiřího Prskavce, která tráví svátky v Austrálii. Podívejte se, jak jsou čeští sportovci a jejich drahé polovičky na Vánoce nachystaní...
Limberští odšpuntovali Vánoce
Bez tohoto stromečku nemohou začít vánoční svátky. Jž několikátý rok po sobě se oči všech upírají k domácnosti fotbalisty Davida Limberského (42) a s napětím očekávají, jak bude ten letošní vypadat. „Oblékli jsme ho do trendy barev roku – hnědé, zlaté a béžové. Stylově, jemně a přesně tak, jak to letos frčí a jak nám se to líbí,“ popsala vánoční stromeček Davidova manželka Lenka.
Sexy dárečky manželky kouče Růžičky
Jestli někdo Vánoce miluje, je to Marie Růžičková. Stejně jako v předchozích letech vyzdobila celý dům. Všude jsou Santové, sněhuláci a vánoční skřítci a stromeček se prohýbá pod tíhou ozdob. Krom dekorací a pečení se Marie pověnovala ale i svému profilu na Only Fans, kde si pro své fanoušky připravila několik pikantních dárečků.
Nádhera u Salákových
V rodině bývalého hokejového brankáře Alexandra Saláka (38) se vše točí kolem dětí. Ještě aby ne, když jich je rovnou šest! Zdobení stromečku koordinovala manželka Michaela (39), která má vytříbený vkus. Nejprve výzdoba prošla zatěžkávací zkouškou v podobě společného večeru s přáteli. Během něj si všichni společně zazpívali. Teď už stromeček odolává atakům nejmladších dětí.
Naposled ve dvou
To MMA zápasník Jiří Procházka (33) s přítelkyní Kamilou Kordulíkovou (36) oznámili, že se stanou rodiči. Poslední Vánoce ve dvou si tak budou užívat jistě plnými doušky. Podle výzdoby ale úspěšný bijec preferuje střídmost a českou klasiku. Jak asi bude vypadat stromeček za rok, až bude středobodem malá dcerka?
Vánoce za mřížemi?
Naopak bývalý MMA zápasník Karlos »Terminátor« Vémola řeší jiné starosti. Stranou šla výzdoba i stromeček, který zdobí dokonce plyšáci. Vše by nyní vyměnil za pohodové a rodinné Vánoce. Na začátku prosince se začalo spekulovat, že Lela Karlose opouští. „Před Vánocemi nic řešit nebudu. Chci, aby si to děti, rodiče užili, tak aby si užili klid,“ řekla přímo Blesku. Rodinnou krizi se snažili zahnat společnou fotografií.
Jenže těsně před svátky Karlos ohlásil, že bude muset na akutní operaci. „Takhle jsem si Vánoce letos fakt nepředstavoval. Právě vycházím z nemocnice, protože mám dlouhodobý problém se zuby, a dneska mi zjistili, že mám akutní zánět v čelisti. Musím tak okamžitě na operaci a i jedenáctý rok v řadě strávím bez svátků,“ postěžoval si Vémola. Vzápětí prozradil i plán útěku. „Doufám, že operace proběhne v pořádku a že se mi aspoň na Štědrý den podaří utéct za dětmi a za Lelou,“ znělo jeho přání těsně před Vánoci.
Den před Štědrým dnem ale ukončila jeho plány policejní razie. Kriminalisté v domě strávili několik hodin a Karlose nakonec odvezli v poutech a s kapucí na hlavě. „Zadrželi jsme dvě osoby v Praze a ve Středočeském kraji. Nyní probíhají úkony trestního řízení. Zásah se týká drogové trestné činnosti,“ uvedla mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová bez bližších podrobností. Později dodala, že zadrženy byly tři osoby - dvě v Praze a jedna ve Středočeském kraji.
Svátky v novém
Začátkem prosince si koupili nové hnízdečko lásky za 130 milionů korun, a tak žijí mezi krabicemi. I když ale ještě partnerka hokejisty Colorada Martina Nečase nemá všechno roztříděné a zorganizované, na Štědrý den ale výzdobu řádně nachystala. Zatímco loni stromeček ozdobila jen jednou obří, vlastnoručně ušitou, rudou mašlí, letos zvolila nádherné skleněné ozdoby a decentní světýlka. „Mně se většinou ty stromy nelíbily za světla, líbily se mi jenom, když byla tma. Tenhle se mi ale líbí za všech světelných podmínek," pochválila se Nikola a ukázala i elegantně nazdobený obývák.
Bitva se stromečkem
Pěkné trápení se stromečkem prožila letos manželka hokejisty Michala Jordána Lucie. „Dvakrát jsem ho řezala z vrchu i zespoda, pak nám padal, třikrát jsme ho vyndavali ze stojanu. Spálila jsem zatím jen pomeranče, co měly být na stromek. Kašlu na ně," hlásila blondýnka z Finska, kde její muž hraje.
Šťastné a chřipkové
Bývalý hokejista Jiří Šlégr (54) má úplně jiné starosti. S manželkou Lucií (43) a synem Ronem jim svátky překazila chřipka. Místo gauče tak zůstali v posteli? Kdepak! Sebrali všechny síly a vystrojili si stromeček. Lucie se bavila videem, jak úkolovala Jiřího a mohla si v klidu užívat výhledu na jeho vypracované pozadí. A pozitivitu v rodině neztrácejí. „A my se můžeme muchlovat jak je libo, neb v tom frčíme celá rodina,“ hlásila Lucie. Přidala taky fotku testu, který odhalil, že na ni skočil bacil chřipky typu A.
Bohyně u stromečku
Brutální transformace! Kateřina Kodrová (30), přítelkyně známého překážkáře a mistra Evropy Petra Svobody (40), sekla s atletikou a během jediného roku se totálně proměnila. Kateřina se ještě v prosinci 2023 připravovala na další sprinterskou sezonu, když jí na internetu zaujaly fotky takzvaných bikiny fitness modelek. „Koukala jsem na ty holky a říkala si: Ty jsou tak hezké, takhle bych chtěla taky vypadat!“
A tak si přímo z atletického soustředění na Tenerife domluvila osobního kouče a začala makat na neuvěřitelné proměně. Drsně změnila jídelníček, v posilovně vypotila litry potu a po pouhém roce se tetelila: „Moje nové tělo! Pane bože, miluju ho!“ A radost měl i její dlouholetý přítel Svoboda. „Bohyně! Dokázala jsi něco výjimečného!“ chválil ji na Instagramu.
A něco výjimečného ukázala Katka i teď na instagramu, když se pochlubila fotkami od vánočního stromečku. Zapózovala před ním v sexy prádle, Vánoce tohohle sportovního páru budou určitě pořádně žhavé...
Vánoce u protinožců
Australský Penrith je pro olympijského vítěze Jiřího Prskavce srdcovka. Jsou tam totiž ideální podmínky pro trénink. „Je to asi to druhé místo na světě, kde to mám rád jako doma. Strávil jsem tam už fakt hodně času. Těším se na přátele, které tam mám," vykládal pro iDnes.cz, než tam v září odjel na mistrovství světa. Bylo nabíledni, že se po šampionátu nepožene s manželkou a dvěma synky zpátky do Česka, aby se za pár týdnů zase vraceli, a tak Prskovcovi nakonec stráví v Austrálii půl roku.
A zatímco v Česku se s napětím očekává, zda spadne nějaká ta vločka, Jirkova manželka Tereza ukázala jejich prosluněné sváteční dny. Nechybělo krmení klokanů, santovské čepice i lehce bezradně se tvářící olympijský vítěz se světelným řetězem. Stromeček si ale ozdobili stejně jako doma. „Letos tak trochu jiné Vánoce," napsala k videu Tereza.
Galerie