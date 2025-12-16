Hororová dohra šampionátu florbalistek v Ostravě: Z baru na kapačky!

Autor: Michael Bereň, Michal Charbulák
Pachuť po rekordním domácím MS florbalistek
Šárka Staňková brání Veeru Kauppiovou
České florbalistky získaly stříbrné medaile z domácího MS
Zklamaná Pavlína Bačová po porážce ve finále MS florbalistek
Útočnice české florbalové reprezentace Martina Řepková bojuje o míček ve finále MS
Martina Řepková gratuluje Švýcarkám k titulu mistryň světa
Zraněná kapitánka Michaela Kubečková vede zklamané české hráčky
České florbalistky ve finále domácího šampionátu
České florbalistky ve finále domácího šampionátu
Česká obránkyně Nela Jiráková bojuje o míček ve finále MS florbalistek
Fanoušci na florbalovém světovém šampionátu vytvořili elektrizující atmosféru a nový rekord v návštěvnosti
Fanoušci na florbalovém světovém šampionátu vytvořili elektrizující atmosféru a nový rekord v návštěvnosti
Fanoušci na florbalovém světovém šampionátu vytvořili elektrizující atmosféru a nový rekord v návštěvnosti
Fanoušci na florbalovém světovém šampionátu vytvořili elektrizující atmosféru a nový rekord v návštěvnosti
Fanoušci na florbalovém světovém šampionátu vytvořili elektrizující atmosféru a nový rekord v návštěvnosti
Fanoušci na florbalovém světovém šampionátu vytvořili elektrizující atmosféru a nový rekord v návštěvnosti
MS florbalistek v Česku překonalo divácký rekord
Euforie florbalistek Švýcarska po vítězství ve finále MS
Euforie florbalistek Švýcarska po vítězství ve finále MS
Euforie florbalistek Švýcarska po vítězství ve finále MS

Ze zlatého snu české florbalistky probraly ve finále světového šampionátu Švýcarky (0:2). A pak se domácím reprezentantkám oslavy stříbrné medaile změnily v noční můru!

Češky smolnou prohru v Ostravar Aréně, která byla narvaná k prasknutí, oplakaly. Fanoušci si možná vzpomněli na divadelní klasiku českého fotbalu: „To bys blil...“ Jenže tím sranda skončila! V noci z neděle na pondělí totiž podle informací Blesku až 30 účastnic domácího turnaje skončilo ve špitále kvůli žaludečním potížím.

Noční můra

„Noční můra!“ referovala finská média o situaci bronzových florbalistek z týmu »Suomi«. „Polovinu postihl nějaký žaludeční virus. Byly tak nemocné, že nemohly ani odletět,“ sdělil manažer Oksanen pro finský deník Iltalehti s tím, že zbytek výpravy se děsí, zda to z nich taky nepoletí horem spodem. „Myslíme na vás, abyste se co nejdříve dostaly bezpečně domů. Tady utrpení skončí,“ vzkázala do Ostravy kapitánka Kauppiová.

Z baru do špitálu

Špatně se udělalo podle zdrojů Blesku i oporám českého družstva. Na stříbrném večírku v jednom z barů pocítily potíže už po půlhodině – a zbytek oslav historicky první »placky« pro český florbal z domácího MS strávily na kapačkách!

Organizátoři šampionátu politováníhodnou záležitost potvrdili. „Během akce jsme zaznamenali případy střevních obtíží u několika účastníků z různých týmů i organizačního zajištění akce, včetně hráček, rozhodčích, organizátorů a dobrovolníků. U části osob bylo z preventivních důvodů nutné vyhledat lékařské ošetření, jejich zdravotní stav je však stabilní a bez vážných komplikací,“ uvedli pořadatelé v prohlášení pro Blesk.

Otázkou zůstává, co bylo příčinou. „Podle prošetření se s největší pravděpodobností jednalo o virové onemocnění v kombinaci s únavou a oslabenou imunitou. Otrava jídlem je velmi nepravděpodobná, protože nebyl zjištěn žádný společný průsečík – účastníci byli ubytováni na různých místech, stravovali se v různých zařízeních a pila se výhradně balená voda,“ dodávají pořadatelé.

 

Florbalový šampionát žen v Brně a Ostravě překonal s 67 736 rekord v návštěvnosti z roku 2019. V České televizi zasáhlo MS celkem 1,56 milionu diváků starších čtyř let.

 

 

Šárka Staňková brání Veeru Kauppiovou
Šárka Staňková brání Veeru Kauppiovou
Témata:  florbalblesksportOstravaČeská televizenoční můraOstrava ArénaflorbalistaIltalehti

Související články



Články odjinud