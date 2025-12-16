Hororová dohra šampionátu florbalistek v Ostravě: Z baru na kapačky!
Ze zlatého snu české florbalistky probraly ve finále světového šampionátu Švýcarky (0:2). A pak se domácím reprezentantkám oslavy stříbrné medaile změnily v noční můru!
Češky smolnou prohru v Ostravar Aréně, která byla narvaná k prasknutí, oplakaly. Fanoušci si možná vzpomněli na divadelní klasiku českého fotbalu: „To bys blil...“ Jenže tím sranda skončila! V noci z neděle na pondělí totiž podle informací Blesku až 30 účastnic domácího turnaje skončilo ve špitále kvůli žaludečním potížím.
Noční můra
„Noční můra!“ referovala finská média o situaci bronzových florbalistek z týmu »Suomi«. „Polovinu postihl nějaký žaludeční virus. Byly tak nemocné, že nemohly ani odletět,“ sdělil manažer Oksanen pro finský deník Iltalehti s tím, že zbytek výpravy se děsí, zda to z nich taky nepoletí horem spodem. „Myslíme na vás, abyste se co nejdříve dostaly bezpečně domů. Tady utrpení skončí,“ vzkázala do Ostravy kapitánka Kauppiová.
Z baru do špitálu
Špatně se udělalo podle zdrojů Blesku i oporám českého družstva. Na stříbrném večírku v jednom z barů pocítily potíže už po půlhodině – a zbytek oslav historicky první »placky« pro český florbal z domácího MS strávily na kapačkách!
Organizátoři šampionátu politováníhodnou záležitost potvrdili. „Během akce jsme zaznamenali případy střevních obtíží u několika účastníků z různých týmů i organizačního zajištění akce, včetně hráček, rozhodčích, organizátorů a dobrovolníků. U části osob bylo z preventivních důvodů nutné vyhledat lékařské ošetření, jejich zdravotní stav je však stabilní a bez vážných komplikací,“ uvedli pořadatelé v prohlášení pro Blesk.
Otázkou zůstává, co bylo příčinou. „Podle prošetření se s největší pravděpodobností jednalo o virové onemocnění v kombinaci s únavou a oslabenou imunitou. Otrava jídlem je velmi nepravděpodobná, protože nebyl zjištěn žádný společný průsečík – účastníci byli ubytováni na různých místech, stravovali se v různých zařízeních a pila se výhradně balená voda,“ dodávají pořadatelé.
|Florbalový šampionát žen v Brně a Ostravě překonal s 67 736 rekord v návštěvnosti z roku 2019. V České televizi zasáhlo MS celkem 1,56 milionu diváků starších čtyř let.