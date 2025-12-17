Olympijští pořadatelé dokončili jen 16 z 98 projektů: Šlendrián po italsku!
V odkládání na zítra by byli Italové s mentalitou »dolce vita« olympijští šampioni. Pořadatelé ZOH 2026 v Miláně však svou rychlostí realizace projektů a transparentností bilancují na tenkém ledě. Podívejte se tedy s námi, jak si »vedou«.
K 31. říjnu 2025 bylo dokončeno jen 16 olympijských projektů, 51 je v realizaci, 3 jsou ve fázi soutěže a 28 je stále ve stavu plánování. A pozor, tohle zjištění z nejnovější zprávy o občanském monitorování od Open Olympics je ještě zarážející! „Pouze 42 projektů má datum dokončení před zahájením olympiády, což znamená, že 57 % prací bude dokončeno až po Hrách. Přičemž poslední výstavba je plánována na rok 2033,“ informuje zpráva.
Italská pohodlnost však nebere konců. V oblasti infrastruktury jsou projekty v hodnotě přesahující 97 miliardy korun zpožděny natolik, že náklady neustále rostou. Navíc harmonogramy se postupně prodlužují s tím, jak se blíží slavnostní zahájení na San Siru (už 6. února). Cena odkládaných projektů se tak mezitím zvýšila o 4,6 procenta (3,8 miliardy Kč) z původní plánované výše výdajů.
„Z rozpočtu byl po celé oblasti Val di Fiemme položen nový asfalt a také internetová optická síť,“ řekla v listopadu Blesku šéfka olympijského areálu v Predazzu Cristina Bellanteová, pro jejíž můstky bylo vyčleněno na 1 miliardu korun. Opravdu splnila investice olympijský účel, nebo si Italové raději staví, co zrovna potřebují?
|Čisté náklady LOH 2024 v Paříži vyčíslila francouzská vláda na 68 miliard Kč. Přitom ještě v září počítal auditní orgán se 160 miliardami.