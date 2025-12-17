Olympijští pořadatelé dokončili jen 16 z 98 projektů: Šlendrián po italsku!

Šlendrián po italsku!
Hokejová hala je zatím staveniště. Maká se i na dráze skeletonistů.
Aréna se pořád ještě staví.
Zkouška pružnosti mantinelu v hokejové hale, kde se odehraje olympijský turnaj
Prostory v hale, kde se má v únoru hrát olympijský turnaj v hokeji, stále připomínají staveniště
Pohled na stále rozdělanou výstavbu v hokejové hale v Miláně
V hokejové hale, kde se odehraje olympijský turnaj, stále není hotovo zázemí
V Miláně bude pro olympijský turnaj speciální konstrukce mantinelu
Leden 2025 - Na začátku roku připomínal sportovní areál spíše staveniště.
Vizualizace olympijské vesničky
Takhle nyní vypadá hokejová hala, která má přivítat borce z NHL.
Fotografie olympijské vesničky s ubytováním pro sportovce na olympiádě v Cortině
Nechybí postele z kartonu.
Každý pokoj v maringotce má 18 metrů čtverečních.
Ubytování v alpské scenérii.
Žádný velký přepych to fakt není...
V odkládání na zítra by byli Italové s mentalitou »dolce vita« olympijští šampioni. Pořadatelé ZOH 2026 v Miláně však svou rychlostí realizace projektů a transparentností bilancují na tenkém ledě. Podívejte se tedy s námi, jak si »vedou«.

K 31. říjnu 2025 bylo dokončeno jen 16 olympijských projektů, 51 je v realizaci, 3 jsou ve fázi soutěže a 28 je stále ve stavu plánování. A pozor, tohle zjištění z nejnovější zprávy o občanském monitorování od Open Olympics je ještě zarážející! „Pouze 42 projektů má datum dokončení před zahájením olympiády, což znamená, že 57 % prací bude dokončeno až po Hrách. Přičemž poslední výstavba je plánována na rok 2033,“ informuje zpráva.

Italská pohodlnost však nebere konců. V oblasti infrastruktury jsou projekty v hodnotě přesahující 97 miliardy korun zpožděny natolik, že náklady neustále rostou. Navíc harmonogramy se postupně prodlužují s tím, jak se blíží slavnostní zahájení na San Siru (už 6. února). Cena odkládaných projektů se tak mezitím zvýšila o 4,6 procenta (3,8 miliardy Kč) z původní plánované výše výdajů.

„Z rozpočtu byl po celé oblasti Val di Fiemme položen nový asfalt a také internetová optická síť,“ řekla v listopadu Blesku šéfka olympijského areálu v Predazzu Cristina Bellanteová, pro jejíž můstky bylo vyčleněno na 1 miliardu korun. Opravdu splnila investice olympijský účel, nebo si Italové raději staví, co zrovna potřebují?

 

Čisté náklady LOH 2024 v Paříži vyčíslila francouzská vláda na 68 miliard Kč. Přitom ještě v září počítal auditní orgán se 160 miliardami.

 

