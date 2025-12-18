Zpověď otce Dahlmeierové: Jak Laura opravdu zemřela! Pohřeb si do detailu nnaplánovala
Teď by si jako televizní expertka chystala poznámky na nadcházející světový pohár v Annecy, biatlonová legenda Laura Dahlmeirová (†31) už ale sleduje své následovnice jen z nebe. Před pěti měsíci zemřela při sestupu z pákistánské hory Laila Peak (6 096 m). Její táta (58) nyní popsal nové detaily její smrti.
K Lauřinu památníku v lázeňských zahradách rodného Garmisch Partenkirchenu stále proudí davy lidí, aby na několikanásobnou olympijskou vítězku zavzpomínali. Její otec Andreas je tím dojatý. „Když tam jdu, nikdy nejsem sám. Podpora, kterou dostávám, je stále obrovská,“ řekl Bildu.
Jde ale o pietní místo, nikoli hrob. Tělo věhlasné sportovkyně totiž zůstalo na místě neštěstí. Zdrcení rodiče se pokusili o jeho vyzvednutí, už tam ale nebylo. „Ve dnech po tragédii zuřila na hoře obrovská bouře, která uvolnila spoustu kamenů, které Lauru pohřbily,“ říká otec. „Možná to bylo přesně to, co si přála. Je pohřbena tam, kde byla šťastná a cítila se svobodně. Představuju si, že kdyby ležela v hrobě na hřbitově a kolem by celý den procházeli lidé, vzhlédla by a pomyslela si: »Proboha, zase tady někdo otravuje. Nechte mě na pokoji!« Věřím, že Laura by si přála najít svůj klid v horách,“ míní zdrcený táta.
O tom, jak jeho dcera zemřela, nemá pochybnosti. „Byla okamžitě mrtvá,“ tvrdí. Obrovský šok přitom rodina zažila už týden před nehodou, tehdy to byl ale ještě planý poplach. Laura jen omylem stiskla tlačítko alarmu na své vysílačce.
Pohřeb si naplánovala
Dahlmeierová si dobře uvědomovala, jaké riziko v horách podstupuje. I ve svých jednatřiceti letech proto měla pečlivě naplánováno, jak má vypadat její pohřeb. Ten se konal 11. srpna v poutním kostele sv. Antonína v Garmisch-Partenkirchenu a proběhl v naprostém utajení. Věděly o tom jen asi dvě stovky pozvaných hostů. „Řekla, že by měli přijít jen ti, které má ráda. Ti, které nemusí, by neměli. V tom byla velmi přímočará,“ vysvětlil její otec.
Tryzny se účastnila řada přátel z horolezecké komunity a záchranné služby. Biatlonový svět reprezentovali mimo jiné Lauřina kamarádka a spoluzávodnice Maren Hammerschmidtová (36) a kolega z televizní stanice ZDF Sven Fischer (54).
Dahlmeierová si dokonce vybrala hudbu, která na pohřbu zazněla. A byl to opravdu peprný song. Za doprovodu kytary a akordeonu zněl kostelem refrén »Hej, polib mi prdel!«, což je klasický horolezecký pozdrav, který má vyjadřovat úlevu po dosažení vrcholu.
Návrat k horám
Přestože více než 40 let pracuje u horské záchranné služby, po dceřině smrti se Andreas lezení vyhýbal. Teď už je ale zpátky. „Přesně to by si totiž Laura přála. Řekla by: »Vzpomínejte na mě s láskou, ale život jde dál! Nestrkej hlavu do písku a jdi lézt, tati!«“ vysvětlil.