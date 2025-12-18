Skandál na šampionátu šipkařů: Řádil jako krvavá ruka!
Atmosféra jako na fotbale, ale chování jako v zaplivané putyce! Skotský šipkař Cameron Menzies (36) neunesl na mistrovství světa emoce, až si zničil svůj pracovní nástroj.
Menzies překvapivě vypadl už v prvním kole, v němž nestačil na domácího mladíka Manbyho. V duelu přitom vedl 2:1 na sety. Skot pak vůbec nepřipomínal britského gentlemana a ještě před podáním rukou soupeři nechal vybublat svůj hněv.
Nejdřív pravačkou, kterou hází šipky, zakryl ohňostroj a pak rozmlátil stolek, kam si hráči odkládají pití. Menzies se za řádění omluvil a očekává trest z vyšších míst. „Nechci se na to vymlouvat, ale bylo toho na mě moc. Nedávno mi zemřel strýc Gary, kterého jsem viděl čtyři dny před smrtí,“ odhalil Cameron smutné pozadí skandálu.