Skandál na šampionátu šipkařů: Řádil jako krvavá ruka!

Skandál na šampionátu šipkařů
Cameron Menzies
Nejdřív rukou uhasil jiskření...
...pak dal několik pravých háků nevinnému stolečku...
...odešel s rozmlácenou rukou.
Za jeho výbuch mohly prý skryté tragické události v rodině
Cameron Menzies
Atmosféra jako na fotbale, ale chování jako v zaplivané putyce! Skotský šipkař Cameron Menzies (36) neunesl na mistrovství světa emoce, až si zničil svůj pracovní nástroj.

Menzies překvapivě vypadl už v prvním kole, v němž nestačil na domácího mladíka Manbyho. V duelu přitom vedl 2:1 na sety. Skot pak vůbec nepřipomínal britského gentlemana a ještě před podáním rukou soupeři nechal vybublat svůj hněv.

Nejdřív pravačkou, kterou hází šipky, zakryl ohňostroj a pak rozmlátil stolek, kam si hráči odkládají pití. Menzies se za řádění omluvil a očekává trest z vyšších míst. „Nechci se na to vymlouvat, ale bylo toho na mě moc. Nedávno mi zemřel strýc Gary, kterého jsem viděl čtyři dny před smrtí,“ odhalil Cameron smutné pozadí skandálu.

Cameron Menzies
Cameron Menzies

 

