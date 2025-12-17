Z barda Koubka udělali vola, aby ho pak zase uprosili k nároďáku: Trenére, ukažte, že jste bejk!
Toho přísného pána v žádném případě nechceme! Taková ultimáta měli vedení FAČR dávat sami reprezentanti v čele se Součkem a Coufalem. Jenže mají smůlu. K nároďáku se nikdo jiný nemá!
Jméno Miroslava Koubka (74) padlo v souvislosti s trenérem českého týmu hned, co skončil Ivan Hašek (62). „Na Strahově se na něj ptali hráčů. Od nich ale slyšeli NE!“ uvedl už v listopadu deník Sport.
Takzvaná gesční skupina vedená šéfem FAČR Davidem Trundou (49) a hlavně manažerem Pavlem Nedvědem (53) ze zkušeného kouče, který naposledy působil v Plzni, udělala prostě vola. Sice by ho chtěli, ale sami fotbalisté je »přehlasovali«...
Potupný prosík
A tak se mluvilo o Turku Terimovi, Chorvatu Biličovi nebo o slávistickém stratégovi Trpišovském. Ti všichni ovšem dali svazu košem! Proto opět přišel od Nedvěda a spol. až potupný prosík: „Pane Koubku, vezmete to?“ Čas už tlačí.
A tak přání samotných fotbalových primadon, které sotva uhrály březnovou baráž a stihly se u toho ještě pohádat s kotlem nároďáku, muselo jít konečně stranou. Nedvěd s Grygerou včera podle denik.cz s ostříleným bardem na Kladně jednali. Pokud Koubek funkci skutečně přijme (a neurazí se, což by bylo i docela pochopitelné), musí ukázat, že je opravdový »bejk«!
Že bizarní zájmy plejerů, aby přišel nějaký »hodný strejda«, musejí stranou. Vždyť jde o mistrovství světa! A jen účast v základní skupině by znamenala pro tuzemskou kopanou luxusní bonus 186 milionů korun!
|Pokud se Češi prokoušou přes baráž s Irskem a Dánskem, čeká je na MS hratelná skupina s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a Mexikem.