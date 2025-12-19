Po vyhraném zápase havaroval s autem: Zemřel fotbalista McLeod (†21)

Autor: zvo
Ethan McLeod zemřel po zápase při autonehodě
Uzavření hlavní dálnice ve Velké Británii M1 přes celou noc má smutný původ. V úterý večer zde došlo k tragické nehodě, při níž zemřel fotbalista Ethan McLeod, který se vracel domů ze zápasu.

Mladý útočník prošel akademií Wolverhamptonu. V červenci přestoupil do Macclesfieldu hrajícího Northern Premier League. V noci hráči Hedvábníků, jak se hráčům z Macclesfieldu přezdívá, vyhráli nad Bedford Townem 2:1. 

Zatím probíhá vyšetřování příčiny dopravní nehody. Již nyní ale je jisté, že McLeodův Mercedes narazil do svodidel a navzdory okamžité pomoci svědků nehody i policistů fotbalista na místě zemřel.

„Ethan byl neuvěřitelně talentovaný a respektovaný člen našeho prvního týmu, který měl celý život před sebou,“ vydal prohlášení klub. „Ethan ze sebe do všeho vydal všechno a bez námahy nás všechny tlačil k tomu, abychom byli co nejlepší – na hřišti i mimo něj. Ethanova profesionalita a neochvějná pracovní morálka inspirovaly všechny a jeho touha po životě nám všem vykouzlila úsměv na tváři – i v těch nejtemnějších dnech,“ vzpomíná se na McLeoda na webu klubu.

Šok ze ztráty hráče, který se před pár hodinami podílel na vítězství svého týmu, je cítit z každé věty v oficiálním prohlášení. „Zpráva o Ethanově úmrtí zničila celý náš klub a žádná slova nedokážou vyjádřit nesmírný pocit smutku a ztráty, který nyní cítíme.“

Témata:  autonehodafotbalistaAnglieWolverhamptonNorthern Premier League

