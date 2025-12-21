Dominika Cibulková s dětmi u prezidenta: Manžela opět nahradil tento fešák
V posledních dnech je bývalá slovenská tenisová superstar Dominika Cibulková (36) na roztrhání. Stala se hlavní hvězdou večera Tenista roka, zúčastnila se posledního rozloučení s humoristkou Oľgou Feldekovou (†82) a pak se objevila v Prezidentském paláci. A její manžel Michal Navara nikde...
Dříve pohodové manželství se ocitá na šikmé ploše. V říjnu Cibulková potvrdila manželskou krizi a ta se v posledních dnech jen potvrzuje. Zatímco Navara Cibulkovou dříve doprovázel téměř všude, teď po akcích chodí jen s maminkou... Nebo nejen s ní?
Jako bývalá hráčka nemohla Dominika chybět na galavečeru Tenista roka. Osobní doprovod jí dělala maminka a o zábavu se jim u stolu během večera staral Peter Likér (41). Bývalý kanoista, který už po svém boku pár sportovkyň vystřídal. Například letošní královnu slovenského tenisu Rebeccu Šramkovou (29), které předala ocenění právě Cibulková.
Po galavečeru musela vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 vyměnit elegantní slavnostní šaty za smuteční. Byla dát poslední sbohem spisovatelce Feldekové. I na tuto událost jí doprovodila maminka Katarína (63).
A do třetice čekala Dominiku ještě jedna veliká společenská událost! Se svými rozkošnými a do nejmenšího detailu »vystajlovanými« ratolestmi se dočkala soukromé audience v Prezidentském paláci. Není to žádné překvapení, Cibulková totiž byla velkou podporovatelkou Petera Pellegriniho v jeho kampani.
Obě děti dostaly od hlavy státu dárečky a tenistka na záběrech z návštěvy ukázala národu prezidenta zase trochu jinak. Osobně se totiž ujal hledání baterek do Jakubkova autíčka na dálkové ovládání, se kterým se pak proháněli po majestátních prostorách paláce.
O panenku pro Ninu se zase starostlivě staral jiný gentleman... A k překvapení všech to byl ten stejný muž, který Dominiku bavil na Tenistovi roka... Peter Likér totiž pracuje v prezidentské kanceláři. Fanoušci půvabné tenistky se tak mohou jen dohadovat, jestli obě setkání téhle dvojice v poslední době byla pouhou náhodou...