Koubkova gáže z děravé pokladny svazu: Chudší než Hašek?
Bývaly časy, kdy jste v putyce ukecali za pár piv a kalíšek kořalky zedníka na melouch. Je nová doba! Řemeslníka v hospodě neseženete ani za zlaté prase, ovšem kouče nároďáku ano. Za kolik?
V útulné restauraci v Kladně se odehrálo angažování Miroslava Koubka (74) k elitnímu výběru republiky. Má ho přeplavit přes záludné úžiny baráže na světový šampionát v USA, Kanadě a Mexiku a pak i dál, smlouvu má na dva a půl roku. Fachman přes každý fotbalový detail, který svým hochům řekne i to, kde má protihráč mateřské znaménko a kde jeho láska nakupuje prádlo, je volba z nouze a s děravou pokladnou.
Manažer Nedvěd a místopředseda FAČR Grygera přišli s prosíkem za Koubkem za úpění vymeteného svazového sejfu: „A kde já na něj vezmu bankovky?“ Zoufá si nad tím, že manažerovi reprezentací Nedvědovi solí údajně 800 000 a asociačnímu předsedovi Trundovi 250 000 korun měsíčně. Je to sakra randál, nicméně podle informací Blesku může být chudá kasička v relativním klidu, protože trenérský doyen ji nehodlá vymýtit do mrtě.
Zaplatí to FIFA
Vyhozený Hašek bral 525 tisíc kaček. Koubek prý bohabojně kývnul na to, že na tenhle základ nedosáhne. „Nedostane tolik jako Ivan, ale Mirek to nejde dělat pro prachy. Je to jeho trenérská třešnička s tím, že když postoupí do Ameriky, bude mít speciální bonus,“ řekl Blesku jeden z členů výkonného výboru FAČR, jenž pro Miroslava Koubka při hlasování strahovské vlády na dálku zvedl ruku.
Ten fešácký bonus může vzejít z pokladny FIFA. Světová federace totiž garantuje každému účastníkovi mundialu 218 milionů v tuzemské měně a při případném porcování téhle obří sumy by Koubek tutově nestál v koutě. Jen tak pro obraz. Při grandiózní štaci v Plzni si přišel na 300 000 čistá ruka a s prémiemi se dostal na 450 000 korun…