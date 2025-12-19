Kdo dorazil na Sportovce roku: Noví ministři i Dostál s miminkem!

Kdo letos dorazil na galavečer Sportovec roku?
Josef Dostál se svou láskou Anežkou a malým Jonatánem na galavečeru Sportovec roku.
Manželka Jiřího Ježka zvolila sexy kostýmek.
Ministr školství mládeže a tělovýchovy Robert Plaga přišel s manželkou Janou
Galavečerem provázela Daniela Brzobohatá.
Nový ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný s manželkou.
Potlesk vestoje! Síň slávy českého sportu je zase o dvě persony bohatší. Smetánku doplnily atletické legendy Helena Fibingerová (76) a Imrich Bugár (70). Mistři světa ve vrhu koulí, resp. hodu diskem z roku 1983 si převzali Cenu Emila Zátopka. V historii ankety se tak stalo vůbec poprvé, že do elitního klubu vstoupily dvě ikony naráz.
Hudební hvězdou večera byl Paľo Habera.
Josef Dostál skončil letos pátý.
Nový ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný s manželkou.
Bývalý kapitán českých tenistek Petr Pála na galavečer dorazil v doprovodu partnerky Hany.
Kategorii týmů letos ovládli volejbalisté.
Tenistka Tereza Valentová skončila třetí v kategorii Junioři.
Josef Dostál letos skončil v anketě Sportovec roku pátý
Čeští volejbalisté se stali kolektivem roku
Petr Pála převzal Cenu za oddanost sportu
Tereza Valentová skončila třetí v kategorii Talent roku
Česká tenistka Tereza Valentová
Josef Dostál s partnerkou Anežkou Paloudovou a synem Jonatánem
Úspěšní čeští volejbalisté na vyhlášení Sportovce roku
Kanoista Josef Dostál na vyhlášení Sportovce roku
Ester Ledecká jako nové Sportovkyni roku zbývá jediný triumf k dorovnání rekordu Věry Čáslavské a Jana Železného
Ester Ledecká si korunu pro vítěze ankety Sportovec roku s předstihem přebírá ve Val d´Isere
Ester Ledecká s korunou pro Sportovce roku, kterým byla potřetí zvolena

V období vánočních večírků a koncertů si konečně může s čistým svědomím pobrukovat tátův slavný hit Pěkná, pěkná, pěkná! Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká (30) byla včera potřetí v životě zvolena Sportovcem roku Česka! 

67. ročník prestižní ankety opanovala zimní obojživelnice o parník. Před druhým kanoistou Fuksou měla náskok 123 bodů. Potlesk na otevřené scéně si ale neužila. Vyhlášení v karlínském hotelu Hilton, které moderovala elegantní Daniela Písařovicová (47) a zapěl při něm slovenský slavík Pavol Habera (63), se totiž osobně nezúčastnila.

Místo slávy trénink

Ve Val d’Isere ladí formu na pokračování Světového poháru. Ve včerejším tréninku skončila v Savojských Alpách pátá. Děkovnou řeč musela tedy pronést ze záznamu na dálku. Sportovce roku opanovala, už potřetí a navázala tak na triumfy z let 2018 a 2022. „Konkurence je obrovská. Vážím si toho, že jsem byla zvolena. Zajímalo by mě, jestli jsem to dostala za lyže, nebo za snowboard, asi bych tento rok fandila té snowboarďačce,“ usmála se šťastná Ledecká.

Korunu přebrala po olympijském vítězi Josefu Dostálovi, který do Karlína dorazil se snoubenkou Anežkou Paloudovou a půlročním synkem Jonatánem. Ten si pobyt ve společnosti velmi užíval a byl hvězdou červeného koberce. Galavečera se účastnili také oba ministři nové vlády Andreje Babiše, kteří mají v gesci sport - ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a také ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. 

Kdo další dorazil? Podívejte se v galerii:

