Kdo dorazil na Sportovce roku: Noví ministři i Dostál s miminkem!
V období vánočních večírků a koncertů si konečně může s čistým svědomím pobrukovat tátův slavný hit Pěkná, pěkná, pěkná! Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká (30) byla včera potřetí v životě zvolena Sportovcem roku Česka!
67. ročník prestižní ankety opanovala zimní obojživelnice o parník. Před druhým kanoistou Fuksou měla náskok 123 bodů. Potlesk na otevřené scéně si ale neužila. Vyhlášení v karlínském hotelu Hilton, které moderovala elegantní Daniela Písařovicová (47) a zapěl při něm slovenský slavík Pavol Habera (63), se totiž osobně nezúčastnila.
Místo slávy trénink
Ve Val d’Isere ladí formu na pokračování Světového poháru. Ve včerejším tréninku skončila v Savojských Alpách pátá. Děkovnou řeč musela tedy pronést ze záznamu na dálku. Sportovce roku opanovala, už potřetí a navázala tak na triumfy z let 2018 a 2022. „Konkurence je obrovská. Vážím si toho, že jsem byla zvolena. Zajímalo by mě, jestli jsem to dostala za lyže, nebo za snowboard, asi bych tento rok fandila té snowboarďačce,“ usmála se šťastná Ledecká.
Korunu přebrala po olympijském vítězi Josefu Dostálovi, který do Karlína dorazil se snoubenkou Anežkou Paloudovou a půlročním synkem Jonatánem. Ten si pobyt ve společnosti velmi užíval a byl hvězdou červeného koberce. Galavečera se účastnili také oba ministři nové vlády Andreje Babiše, kteří mají v gesci sport - ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a také ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
