Koubek už dorazil na inaugurační tiskovku: Tak jsem tady!

Autor: lup, ČTK
Reprezentační trenér Koubek dorazil na Strahov s velkým předstihem.
Koubka na svazu přivítal šéf komunikace Milan Štěrba.
Miroslav Koubek, Pavel Nedvěd a Zdeněk Grygera
Miroslav Koubek, Pavel Nedvěd a Zdeněk Grygera na schůzce v kladenském penzionu.
Interiér restaurace v Penzionu 68, kde proběhlo jednání Miroslava Koubka s Pavlem Nedvědem a Zdeňkem Grygerou
Interiér restaurace v Penzionu 68, kde proběhlo jednání Miroslava Koubka s Pavlem Nedvědem a Zdeňkem Grygerou
Penzion 68 v Kladně, kde proběhlo jednání Miroslava Koubka s Pavlem Nedvědem a Zdeňkem Grygerou
Oslavy postupu Čáslavi do první ligy, Miroslav Koubek nad hlavami hráčů
Miroslav Koubek přijíždí do Prahy jako trenér Baníku Ostrava
Další ligová štace Miroslava Koubka, trénoval i Mladou Boleslav
Miroslav Koubek jako trenér Slavie
Miroslav Koubek jako trenér Plzně
Během prvního působení v Plzni slavil Miroslav Koubek svůj jediný český titul
První zkušenost Miroslava Koubka s reprezentací během působení hlavního trenéra Karla Jarolíma
Miroslav Koubek trénoval také Bohemians, na snímku s Milanem Jiráskem
Miroslav Koubek na vyhlášení ankety Fotbalista roku 2024 s cenou pro trenéra roku
Miroslav Koubek končí jako trenér Plzně, Adolf Šádek hledá jeho nástupce
Zkušený trenér Miroslav Koubek

Potvrzeno! To, co  Pavel Nedvěd a Zdeněk Grygera upekli v Jágrově kladenském penzionu, platí. Národní mužstvo převezme zkušený trenér Miroslav Koubek. Ten s několika hodinovým předstihem v pátek dorazil do sídla FAČR.

Čtyřiasedmdesátiletý kouč přijel na Strahov po desáté hodině dopolední svým vozem a v dobré náladě. Přivítal ho šéf komunikace Milan Štěrba a v doprovodu ochranky zamířili do útrob budovy. Mimořádná tiskovka je naplánována na 13. hodinu. Sledujte ŽIVĚ ZDE>>>

Reprezentace je bez hlavního trenéra po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán Ivan Hašek i jeho spolupracovník Jaroslav Veselý. Druhý z asistentů Jaroslav Köstl zůstal jako dočasný kouč při listopadovém srazu.

Do březnového play off o mistrovství světa by už měl mužstvo vést čtyřiasedmdesátiletý Koubek, který v září skončil v Plzni. FAČR se na něj obrátil poté, co nevyšla jednání s Jindřichem Trpišovským ze Slavie a Slavenem Biličem.

Video placeholder

Video: Blesk/David Malík

Témata:  fotbalblesksportJaromír JágrJindřich TrpišovskýIvan HašekZdeněk GrygeraMiroslav KoubekFotbalová asociace České republikyPavel NedvědFaerské ostrovyJaroslav KöstlJaroslav Veselý

