Koubek už dorazil na inaugurační tiskovku: Tak jsem tady!
Potvrzeno! To, co Pavel Nedvěd a Zdeněk Grygera upekli v Jágrově kladenském penzionu, platí. Národní mužstvo převezme zkušený trenér Miroslav Koubek. Ten s několika hodinovým předstihem v pátek dorazil do sídla FAČR.
Čtyřiasedmdesátiletý kouč přijel na Strahov po desáté hodině dopolední svým vozem a v dobré náladě. Přivítal ho šéf komunikace Milan Štěrba a v doprovodu ochranky zamířili do útrob budovy. Mimořádná tiskovka je naplánována na 13. hodinu. Sledujte ŽIVĚ ZDE>>>
Reprezentace je bez hlavního trenéra po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán Ivan Hašek i jeho spolupracovník Jaroslav Veselý. Druhý z asistentů Jaroslav Köstl zůstal jako dočasný kouč při listopadovém srazu.
Do březnového play off o mistrovství světa by už měl mužstvo vést čtyřiasedmdesátiletý Koubek, který v září skončil v Plzni. FAČR se na něj obrátil poté, co nevyšla jednání s Jindřichem Trpišovským ze Slavie a Slavenem Biličem.
Video: Blesk/David Malík