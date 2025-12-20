Showman Zabystřan senzačně vyhrál super-G ve Val Gardeně: Německá adopce a boj s koktáním!

Congratulazioni. Český kudrnáč s laskavým úsměvem Jan Zabystřan (27) s číslem 29 senzačně vyhrál super- G na slavné sjezdovce Saslong ve Val Gardeně! Vítězství v SP si připsal jako historicky první český chlap!
Poprvé
Smíšek »Zaby« z Chomutova ve Val Gardeně přeletěl slavné Velbloudí hrby na svých Kästlech prolétl jako blesk a v cíli svítila JEDNIČKA. To byl pocit! „Poprvé v životě jsem v super-G nebo ve sjezdu projel cílem a viděl zelená čísla. Je to opravdu šílené. Poprvé jsem se mohl posadit do té pohodlné sedačky pro vedoucího závodníka,“ zářil hrdina lyžařského vesmíru!
a poslední branou jej oslavovali všichni (1:14,86). I přející lyžařský bůh Odermatt, kterého český Honza porazil o 22 setin sekundy, což je na délku 6,26 metru. Padesátinásobný vítěz závodu SP pak Čechovi ochotně ukázal, jak to chodí na slavnostním ceremoniálu.
„Čepice, Honzo, čepice!“ ukazoval Švýcar na hlavu šampiona, jenž si při závěrečné hymně zapomněl pokrývku hlavy sundat. Pak mu zase ukázal, jak mistři otevírají fl ašku s bublinami. Než se to povedlo trošku nervóznímu Zabystřanovi, dostal od legendy sprchu.
Ale stála za to. Byla totiž nejsladší v životě. Zítra si oba můžou dát repete při klasickém sjezdu (11:45, ČT sport).
Všeuměl
Plážový volejbal, atletika, vodní sporty, hokej, lezení, tenis i zápas řeckořímský… Pro Jana žádný problém. „Jsem docela všestranný,“ říká sjezdař, který ještě jako žáček získával při reprezentaci ZŠ Heyrovského v Chomutově Odznaky všestrannosti olympijských vítězů jako na běžícím pásu.
Kotrmelec a Lindsey
Loni v únoru při sjezdu v Kviftjellu uhranul lyžařský cirkus ohebností, když z krkolomného pádu vykouzlil kotrmelec, po němž se vyhoupl zpátky na nohy. Pohoda! Na Instagramu mu pak aplaudovala i bohyně Vonnová. Proslavil se. „Byla to pecka. Pro mě i pro sponzory,“ vzpomínal později.
Německá adopce
Tamní reprezentace vzala Zabystřana mezi sebe. Bez pomoci tamní tréninkové skupiny alpského velikána by jen těžko mohl pomýšlet na úspěch. Však kvůli tomu také zabalil studia. Včera po dekorování vítězů všem upřímně poděkoval a s týmem se vyfotil. „Už se cítím jako jeden z nich,“ přiznal.
Zbavil se koktání
„Problémy s mluvením jsem měl od školky. Trošku mi to sráželo sebevědomí,“ přiznal v Českém rozhlase. Teď mluví jako Eben. „Ani nevím, co se přesně změnilo,“ řekl a zavzpomínal. „Když jsem ze sebe nedokázal vypravit ani větu, tak to bylo těžké. Na některých závodech jsem se paradoxně nejvíc bál toho, že když udělám úspěch, budou po mně chtít, abych mluvil. Byl to pro mě největší stresor.“
Skoro jako Ester
Kromě lyží to v mládí zkoušel i na prkně. Prostě jako Ester, se kterou jsou léta kamarádi. „Jenže na snowboardových závodech jsem často jezdil s o tři hlavy vyššími, a tím pádem bylo těžké se prosadit. Naopak v lyžování jsem od malička patřil k nejlepším. Navíc jsme s mými vrstevníky vytvořili super partu,“ řekl před lety v magazínu Snow.
Gratulace od prezidenta
Fantastická jízda Jana Zabystřana 2415 metrů dlouhým superobřím slalomem udělala radost i pánovi Hradu. „Senzační úspěch Honzy Zabystřana, který vyhrál super-G jako první Čech v historii. Gratuluju!“ blahopřál sjezdaři prezident Petr Pavel.
Za odměnu balík
Za vítězství v superobřím slalomu ve Val Gardeně obdržel Zabystřan prémii v přepočtu 1,74 milionu Kč.
Galerie
Showman Zabystřan senzačně vyhrál super-G ve Val Gardeně: Německá adopce a boj s koktáním!
Témata: peníze, koktání, Instagram, Chomutov, Val Gardena, Český rozhlas, Jan Zabystřan, superobří slalom, Petr Pavel