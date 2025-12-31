Rok 2025 přinesl ve sportu smutné chvíle: Smrt biatlonové královny (†31) i tragédie hokejisty Kloučka (†45)

Letošní rok přinesl nejen spoustu radostných zpráv o úspěších, ale bohužel byl také pro řadu významých sportovců posledním. Pouhý den po jeho 56. narozeninách vyhasl život žokeje Pavla Složila, za tragických okolností pak zesnul nadaný biatlonista Jan Vaňha a velký smutek otřásl i Dynamem Pardubice.
Hokejový moderátor Jiří Vondra (†40)
Začátkem ledna zastihly hokejové Pardubice hned dvě kruté zprávy. Nejprve během zápasu mezi Dynamem a Litvínovem došlo ke kolapsu fanouška, kterému už zdravotníci nedokázali pomoci a věrný příznivec pardubického klubu zemřel.
Jen o pár dní později přišla další krutá zpráva. Dynamo navždy přišlo o energického moderátora Jiřího Vondru, jehož hlas měli fanoušci s hokejovými zápasy svého týmu neodmyslitelně spjatý. Vondra mimo jiné působil také jako moderátor na Radiu KISS. Právě tam jednoho dne nedorazil a když se po něm kolegové začali shánět, dopídili se k nejhoršímu možnému scénáři. Zjistili, že Jirka zemřel.
Vondra zemřel 15. ledna, ale už den předem měl zdravotní potíže. Hokej miloval a sám ho také hrál. „To, že se najednou složil, přišlo zničehonic. Ale nic nepodcenil a ještě v pondělí odjel do nemocnice, kde se nechal vyšetřit. Tam mu také vyšetřili srdce a poslali ho domů s tím, že podle EKG je v pořádku,“ pověděl tehdy Blesku zdroj Jirkův šokovaný kamarád.
Jenže oblíbený moderátor bohužel v pořádku nebyl a jeho život vyhasl jen o den později. „Bylo zjištěno, že Jirka zemřel na vrozenou srdeční vadu, o které nevěděl. To je oficiální informace,“ řekl později Vondrův nejbližší kolega Radek Hrdina, který s Vondrou moderoval Odpolední Jump.
Tenisový trenér Jiří Fencl (†54)
Koncem ledna odešel do sportovního nebe oblíbený tenisový trenér Jiří Fencl, který bojoval s rakovinou. Během své kariéry spolupracoval dlouhou dobu s Lucií Hradeckou, Markétou Vondroušovou nebo například Ivetou Benešovou.
Zpráva o skonu známého kouče zasáhla celou tenisovou scénu a poslední sbohem přišly Jiřímu dát například Petra Kvitová nebo Andrea Sestini Hlaváčková. Trenér Jiří Fencl podlehl rakovině. • Instagram
Hokejista Tomáš Klouček (†45)
Bohužel, ani březen se neobešel bez smutných zpráv ze světa sportu. Bývalý český hokejový obránce Tomáš Klouček zemřel 16. března 2025 ve věku 45 let při tragické nehodě na sjezdovce. Jen pár chvil před osudným momentem z něj přitom vyzařovala velká pohoda po boku manželky, která se s ním zvěčnila na fotografii.
„Poslední společná fotka. Tohle se mi sdílí hrozně těžce, protože v tento moment jsme byli šťastní a nic nám nechybělo. Ani ne za pět minut se mi obrátil život vzhůru nohama a bylo vše jinak,“ napsala k obrázku později maminka dvou malých dětí. „Do této doby si člověk neuvědomí, jak moc málo si váží běžných věcí. Važte si toho, co máte. Říkejte si, že se máte rádi a neberte štěstí jako samozřejmost.“
Klouček, který si během své kariéry zahrál i v prestižní NHL, zahynul při lyžování ve Špindlerově Mlýně. K neštěstí došlo v areálu Medvědín, kde narazil do sloupku rozvodu elektřiny, který stál na okraji sjezdovky. Zraněním podlehl na místě, a to i přesto, že měl na hlavě lyžařskou helmu. Hokejista Tomáš Klouček zemřel při tragické nehodě na lyžích. • Instagram.com
Fotbalista Diogo Jota (†28)
Světový fotbal, a především fanoušci anglického Liverpool FC, se začátkem července zahalili do smutku. Ve věku pouhých 28 let tragicky zemřel portugalský útočník a spoluhráč Cristiana Ronalda Diogo Jota. Šikovný fotbalista měl přitom jen několik dní po svatbě s maminkou svých tří maličkých dětí.
K neštěstí došlo v brzkých ranních hodinách 3. července 2025 u města Cernadilla na severozápadě Španělska, kde fotbalista zahynul při vážné autonehodě. Diogo byl zrovna na cestě zpátky do Británie a za standardních okolností by cestoval letecky. Jenže před návratem podstoupil operaci plic a lékaři mu proto doporučili, aby se letadlu vyhnul.
Plánem tedy bylo, že spolu se svým bratrem Andrém (†25) vyrazí z Portugalska autem a v Santanderu využijí na cestě do Liverpoolu trajekt. K tomu už ale nikdy nedošlo. Dvojice havarovala v luxusním Lamborghini na dálnici, auto vyletělo ze silnice a začalo hořet. Úmrtí obou bratrů na místě potvrdila policie. Diogo Jota letos tragicky zemřel. • Michal Beránek / Sport
Horolezkyně Klára Kolouchová (†46)
Začátkem července zasáhla český i světový sportovní svět tragická zpráva o úmrtí horolezkyně Kláry Kolouchové. První Češka, která pokořila tři nejvyšší hory světa – Mount Everest, K2 i Kančendžengu, tragicky zahynula 3. července 2025 během výstupu na pákistánskou osmitisícovku Nanga Parbat.
Ve svých milovaných horách přitom v minulosti dokonce sama pomohla při záchraně jiné horolezce, který ztrácel vědomí. „Vždycky, když lezu na vysoké hory, vozím s sebou lékárnu. Nějakou první pomoc a podobně, ale tohle byl extrémní případ, kdy ten člověk byl v bezvědomí a absolutně nereagoval,“ popsala kdysi v pořadu Český rozhlas Dvojka Klára děsivou situaci z odpoledne během výstupu na Annapurnu. Proměnlivé počasí tou dobou začalo čarovat a horolezci ideálně měli být dávno v bezpečí chat nebo stanů. „Já jsem vytáhla adrenalinové pero EpiPen a poprvé v životě jsem aplikovala lezci do svalu stehna adrenalin. A tím jsme ho opravdu nakopli,“ líčila.
Jenže když se letos sama ocitla v problémech, nikdo už jí pomoci nedokázal. Po cestě na vrchol na Nanga Parbat se u Kláry objevily zdravotní komplikace a rozhodla se pro sestup, během kterého nešťastně uklouzla a zřítila se z velké výšky. Doprovázel ji sice šerpa, neštěstí ale zabránit nedokázal.
Klářino tělo se ani po několika dnech nepodařilo najít, a tak Kolouchová zůstala navždy odpočívat na horách, které tolik milovala. Nejznámější česká horolozkyně Klára Kolouchová zemřela na Nanga Parbat. • Facebook.com
- Svět se letos v červenci rozloučil s jednou z největších legend profesionálního wrestlingu. Ve věku 71 let zemřel Hulk Hogan, ikona, jejíž obrovské svaly, světlý knír a ikonické trhání trička definovaly zlatou éru tohoto sportu. Zpráva o jeho úmrtí, k němuž mělo dojít na počátku července, zasáhla fanoušky po celém světě.
Wrestler Hulk Hogan (†71)
Podle ABC News zemřel slavný Američan na následky akutního infarktu myokardu. Podle kopie zprávy o Hoganově kremaci, kterou získal web prostřednictvím Centra forenzních věd okresu Pinellas, trpěl Hogan také fibriliaci síní chronickou lymfocytární leukémii, neboli rakovinou krve a kostní dřeně. Legendární Hulk Hogan. • hulk hogan, hogan, smrt
Biatlonistka Laura Dahlmeierová (†31)
Koncem července pak sportovní svět zasáhla zpráva o tragickém skonu bývalé soupeřky Gabriely Soukalová. Biatlonistka Laura Dahlmeierova byla známá svou láskou k horám a při snaze o pokoření Laila Peak její život vyhasl. Parťačka olympijské šampionky popsala, že Laura zemřela při sesuvu kamení, a ačkoliv ji chtěla pomoct, v určitou chvíli už riskovala i svůj vlastní život.
Tělo Dahlmeierové bylo v souladu s jejím přáním ponecháno na místě. Nechtěla totiž, aby v případě jakéhokoliv problému lidé při její záchraně riskovali a ohrožovali sami sebe. Na olympiádě v Pchjongčchangu vybojovala Laura Dahlmeierová dvě zlaté medaile • Archiv Sportu
Biatlonista Jan Vaňha (†19)
Na podzim zasáhla český sport tragická zpráva o nehodě, při které zahynul nadějný biatlonista Jan Vaňha. ten vyrazil 21. září na projížďku na kole, ze které se už nevrátil. Mezi obcemi Krouna a Borová došlo ke střetu mezi ním a automobilem. Vaňha po nárazu skončil v příkopu a první pomoc mu poskytla zdravotnice, která se s kolegou vracela domů. Dělala vše možné pro záchranu Honzova života, ale ani jí se bohužel nepovedlo krutost osudu zvrátit, ačkoliv naději měla do posledních sekund.
„Trochu otevřel oči, mluvila jsem na něj a utěšovala ho. Snad to pro jeho blízké bude hodně znamenat, že tam nebyl sám,“ řekla později poté, co převzala ona i její kolega od hasičů Pardubického kraje za svůj čin ocenění. V 19 letech zemřel člen biatlonové reprezentace Jan Vaňha. • Instagram
Žokej Pavel Složil (†56)
Českou dostihovou scénu zasáhla koncem října 2025 náhlá a smutná zpráva. Pouhý den po svých 56. narozeninách zemřel jedenáctinásobný účastník Velké pardubické a respektovaný trenér Pavel Složil.
Žokej, který byl proslulý svou láskou ke koním a celoživotním nasazením pro český turf, zemřel přímo ve svém milovaném světě, u koní, v obci Radslavice na Přerovsku, kde provozoval svou tréninkový areál. Úmrtí bylo pro celou komunitu šokem. Ještě o dva dny dříve se zúčastnil mítinku ve Slušovicích, kde se domlouval na budoucích plánech.
Pavel Složil, ačkoliv sám nikdy Velkou pardubickou nevyhrál, zanechal v jejích dějinách výraznou stopu druhým místem v roce 1997 v sedle Marketpláce. O to silněji prožíval triumf svého syna Pavla Složila mladšího, který tento nejslavnější český dostih vyhrál v roce 2021 s koněm Talent. Se svým dítětem měl ale složité vztahy, které dokonce dospěly do bodu, kdy se Pavel Složil mladší nechal přejmenovat.
Na pohřbu svého otce, který se rovněž konal ve stejném místě, kde Složilův život vyhasl, ale mezi smutečními hosty nechyběl. Bývalý úspěšný žokej a trenér Pavel Složil (vlevo) zemřel nečekaně v 56 letech • Facebook.com/dostihypce
- Jen pouhý den před Vánocemi šokovala svět zpráva o náhlém úmrtí norského biatlonisty Siverta Bakkena, kterého našli bez známek života na hotelovém pokoji v Itálii. Jen dva dny předtím se přitom účastnil závodu ve francouzském Annecy, kde v disciplíně s hromadným startem skončil na 20. místě.
Biatlonista Sivert Guttorm Bakken (†27)
Norský závodník, který sklidil v průběhu své kariéry pět medailí z ME, měl v době úmrtí na obličeji výškovou masku sloužící k tréninku ve vysoké nadmořské výšce. Tu italská policie zabavila a norská biatlonová federace preventivně zakázala používání této pomůcky.
Během svátků měla proběhnout pitva, od které si všichni slibovali, že objasní příčinu Bakkenova skonu. Jenže ani po ní není jasno. Podle norského portáglu Verdens Gan přinese forenzní expertíza konkrétní výsledky až v březnu příštího roku. Norský biatlonista Sivert Guttorm Bakken zemřel v pouhých 27 letech na hotelovém pokoji v Itálii • NTB, NTB / Alamy / Profimedia