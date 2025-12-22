Mladá dvojka vystrnadila Paulovy! Maturantka Zelingrová (19) a exatlet Chabičovský (21) jedou na olympiádu
Každá olympijská výprava má ve svém středu benjamínky. U Čechů to na olympiádě v Itálii budou v únoru curleři Julie Zelingrová (19) a Vít Chabičovský (21). Pár, který není pár. Seznamte se!
„Nedá se nic dělat, jsme skvělí,“ juchal po postupu na Hry Vítek. S maturantkou Julčou o jejich účasti v Miláně rozhodl na kvalifikačním turnaji v Kanadě až poslední kámen klíčového duelu proti Austrálii.
V sobotu je v Praze na letišti vítali fanoušci a nejbližší. „Hraju devět let. Předchozích šest jsem se věnoval atletice, ale přestala mě bavit. Něco dělat jsem musel,“ krčil rameny v rozhovoru pro Radiožurnál Chabičovský. „Dostala mě k tomu moje máma, která dělala curling na vysoké škole,“ dodal.
České jedničky
Julie hraje od dětství. „Třináctou sezonu a dostala jsem se k tomu díky staršímu bráchovi, kterému to ukázal jeden známý,“ vysvětlovala s dárečky v rukou. „Takové přivítání jsem nečekala, děkuju,“ zářila.
Mladá dvojka, která bok po boku stihla už tři seniorská MS, vystrnadila z pozice českých jedniček manžele Paulovy. Ti na olympiádě v Pekingu získali skalp Číny. Předčí je mladší soupeři? „Bude to těžké, ale na druhou stranu, porazit můžeme každého,“ burcuje Vítek.