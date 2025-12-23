Smutné svátky Karlose Vémoly: Akutní operace a policejní razie
Maloval si, jak coby bojovník důchodce stráví po letech konečně klidné svátky. Místo toho měl jít Karlos Vémola (40) v úterý urgentně na operaci a pobýt si zhruba týden ve špitále. Není však jasno, jak plány lékařů ovlivní razie, která v jeho domě podle informací Blesku probíhá.
„Takhle jsem si Vánoce letos fakt nepředstavoval. Právě vycházím z nemocnice, protože mám dlouhodobý problém se zuby, a dneska mi zjistili, že mám akutní zánět v čelisti. Musím tak okamžitě na operaci a i jedenáctý rok v řadě strávím bez svátků,“ postěžoval si na sítích Vémola s tím, že se z lůžka chystá rychle zdrhnout.
„Doufám, že operace proběhne v pořádku a že se mi aspoň na Štědrý den podaří utéct za dětmi a za Lelou,“ pousmál se Terminátor, jenž v létě ukončil kariéru po vítězství v trilogii nad Attilou Véghem.
Manželská krize
Zdravotní potíže přitom Karlose postihly v době, kdy se jeho manželství zmítá v krizi. Zatímco Lela poslední měsíce neustále řešila zdravotní potíže syna Arnieho, které vyvrcholily operací ledvin, bijec byl často mimo domov. Společná dovolená v Dubaji pak situaci nezachránila, naopak! „Všechno to tam vyvrcholilo, muselo se tam stát něco strašného. A navíc se prý k Lele dostaly nějaké důkazy, že jí Karlos zahýbá. Chtěla dokonce odletět domů o den dřív,“ uvedl zdroj Blesku.
Manželé sice byli údajně rozhodnuti prožít spolu svátky, rozvod je ale na spadnutí. „Před Vánocemi nic řešit nebudu. Chci, aby si to děti, rodiče užili, tak aby si užili klid,“ vzkázala Lela před několika dny.
Drama ve Vémolandu
Na klid a pohodu to ale u Vémolových rozhodně nevypadá. Krom zdravotních potíží narušila předvánoční čas policejní razie. Před bijcovým sídlem parkuje několik policejních vozidel a také auto Celní správy, která na místě poskytuje součinnost „Zadrželi jsme dvě osoby v Praze a ve Středočeském kraji. Nyní probíhají úkony trestního řízení. Zásah se týká drogové trestné činnosti,“ uvedla pro Blesk mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová bez bližších podrobností.