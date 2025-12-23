Bývalá tenistka Kurnikovová (44) a zpěvák Iglesias (50): Nejkrásnější dárek pod stromeček!

Čtvrté dítko!
Hvězdný pár Anna Kurnikovová a Enrique Iglesias si vysnili čtvrté dítko. A 17. prosince jim Ježíšek vyoužené přání splnil. Budou tak mít ty nejkrásnější Vánoce! 

Slavná bývalá ruská tenistka a jedna z nejkrásnějších žen, které se na okruzích WTA proháněly, si života po kariéře užívá plnými doušky. Od roku 2001 tvoří dokonalý pár se španělským krasavcem a zpěvákem Enriquem Iglesiasem.

Manželství jim svědčí a stále jsou zamilovaní. Po třech dětech letos ohlásili, že se chystají na čtvrtý přírůstek. A týden před Vánocemi se jim rodina rozrostla. „Moje sluníčko,“ oznámila na sítích narození děťátka Anna.

Na sourozence se doma těší již sedmiletá dvojčata Lucy a Nicholas a pětiletá Mary. Pohlaví ani jméno novorozence zatím manželé neoznámili.

