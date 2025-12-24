Muradov po zatčení kamaráda Vémoly: Jasný vzkaz Karlosovi!
Den před Štědrým dnem skončil v poutech! Bijec Karlos Vémola byl obviněn spolu s dalšími dvěma kumpány ze zvlášť závažné organizované drogové trestné činnosti v mezinárodním rozsahu. K situaci se teď vyjádřil jeho kamarád a tréninkový parťák Makhmud Muradov a vyvrátil, že by právě on měl být jedním ze spoluobviněných.
Zatímco Karlos seděl v cele předběžného zadržení, Muradov se pozdě večer ozval z tělocvičny. „Po tréninku, odmakáno! Protože zítra nás čeká pořádný jídlo - kuřecí řízky, bramborový salát, kapr a všechno ostatní," hlásil celý zpocený. Pak zvážněl. „Chtěl bych tady pár věcí vyjasnit, protože mi posíláte nějaký věci, co se týče Karlose, že někdo i mě dokonce obviňuje, že s tím máme něco společnýho. Nic s tím společnýho nemám, jsem po tréninku a těsím se na zítra," objasnil.
Parťáka se ale zastal. „Jenom chci říct, že Karlos je můj kamarád, prostě sparing partner a budu za ním stát. Cokoli by udělal, stejně bude můj kamarád a všechno dopadne, jak má. Hodně sil přeju jemu a jeho rodině a snad se za chvilku uvidíme tady v gymu. A vy si užijte svátky, neřešte hovadiny a děkuju všem. Hezký svátky," vzkázal.
Sám Muradov řeší potíže se zákonem. V Česku už by vůbec neměl pobývat. Podle úřadů představuje hrozbu pro bezpečnost státu z důvodu úzkých vazeb s balkánskou mafii a ministerstvo mu loni v květnu poněkolikáté zamítlo udělit povolení k přechodnému pobytu v Česku. Dokonce mu byla stanovena lhůta k vystěhování.
Vémolu zadrželi policisté v úterý po několikahodinové razii v jeho domě v Měchenicích. Odvedli ho v poutech a s kapucí na hlavě. Mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová uvedla, že všichni zadržení byli i obviněni z trestného činu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Protože se jednalo o organizovanou skupinu působící ve více státech, hrozí obviněným podle zákona deset až 18 let vězení.