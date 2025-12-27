Tenistka Kurnikovová porodila čtvrté dítě: A tím to nekončí!
Vypadá to na pořádně velký rodinný gang! Zatímco bývalá tenistka Anna Kurnikovová (44) a manžel Enrique Iglesias (50) přivítali čtvrtého potomka těsně před Vánocemi, sestra Iglesiase s bývalým tenistou Verdascem teprve chystají dorovnat skóre na stejný počet potomků.
Rodičovství po čtyřítce teď zkrátka frčí. Anna Kurnikovová a Enrique Iglesias si nadělili ten nejkrásnější vánoční dáreček. Čtvrté dítko přišlo na svět týden před Štědrým dnem. A nezůstalo u tohoto oznámení v rodině slavného páru.
Ana Boyerová (36) je nevlastní sestou Iglesiase, se kterým má společnou maminku Isabelu Preyslerovou. Aby toho nebylo společného málo, tak si své protějšky vybrali na tenisových kurtech. Enrique okouzlil jednu z tehdejších nejkrásnějších tenistek světa Annu Kurnikovou a Boyerová neodolala slavnému Španělovi Fernandu Verdascovi (42).
Verdasco si dal záležet na pokračování rodu. S Boyerovou mají doma tři syny, a tak byla Ana pod velkou mužskou převahou. Možná proto naplánovali čtvrtý pokus. A radostnější být nemohou! Nejen, že dorovnali skóre na počet dětí se slavným zpěvákem, ale očekávají příchod první dcery! „Před časem jsme se rozhodli, že chceme rozšířit naši rodinu, takže to pro nás nebylo žádné překvapení, protože tohle dítě bylo rozhodně plánované. Je to skvělá zpráva a radost být znovu těhotná,“ uvedla Boyerová pro španělský časopis ¡HOLA!.
Má taky radost z načasování.„Můj bratr Enrique je extrémně nadšený. Obě miminka si budou věkově velmi blízko a moje ostatní děti jsou zase podobně staré jako ty jeho, což je skvělé," maluje si Ana, jak spolu budou potomci krásně vycházet. Co se narodilo Iglesiasovým, kteří už mají dvě dcery a syna, zatím známo není. „Moje sluníčko," napsala k fotce děťátka Kurnikovová bez dalších podrobností.