Karolína Plíšková se po těžkém zranění přesouvá do Austrálie: Hrdličky odletěly!
489 dnů! Tolik času uplynulo od posledního zápasu Karolíny Plíškové (33) na WTA. Pak přišel rok plný zranění, bezmoci a bolesti. Teď má ale někdejší světová jednička zase elán, s nímž včera odletěla, možná naposledy, do Austrálie. A nebyla v tom sama, garde jí dělal nejen manžel Michal, ale také Jiří Lehečka (24) s přítelkyní Lucií Neumannovou.
Je u konce ten výjimečný čas vanilkových rohlíčků, smažené ryby i šustění balicího papíru… Je u konce vánoční pohodička. „Tak… U nás stejně moc nebyla,“ smála se včera Plíšková těsně před odletem ke klokanům, kde má v plánu odehrát dva turnaje před Australian Open (12. ledna až 1. února) .
„Ségra Týna má teď dvě děti, Michal (manžel Hrdlička) jedno. Každý má svoji rodinu, takže jsme stále tak různě popojížděli, navíc já do toho trénovala všechny dny včetně čtyřiadvacátého,“ popisovala.
Dárky si kupuje sama
Před comebackem nechtěla nechat nic náhodě. Soustředila se výhradně na přípravu a roli hospodyněk nechala druhým. „Podělily se o to máma se ségrou, která dělala salát. Za mě ideální,“ zubila se pohodářka.
Z dárků taky nebyla překvapená. Ani nemohla. „Popravdě… Já si je poslední roky vybírám sama, takže tak,“ přiznala ještě před dlouho cestou.
„Austrálie byla vždycky moje nejoblíbenější část sezony, takže se těším dost, i když očekávání vlastně nemám,“ přiznala. To kolega Lehečka má cíle jasné. „Rád bych se dostal co nejblíže k první světové desítce,“ řekl bez okolků.