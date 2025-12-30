Fenomenální Tiger Woods slaví 50: Šokující začátky i závislost na sexu! A co se stalo s jeho exmanželkou?

  • Tiger Woods oslaví narozeniny! Co o něm (možná) nevíte?

    Golfový svět se málokdy na něčem shodne, ale v jednom má jasno: Profesionálové, trenéři i novináři unisono potvrzují, že kdyby Tiger Woods (46) nepromarnil svůj talent v barech s milenkami a nezničil si tělo v tělocvičně a léky, předběhl by v počtu major titulů legendárního Jacka Nicklause (85) a stal se nejlepším golfistou historie. Bohužel však přišel listopad 2009... Blesk přináší 50 největších událostí života kontroverzního amerického sportovce.

  • Narození

    Celým jménem Eldrick Tont Woods se narodil 30. prosince 1975 v kalifornském Cypress, ale nyní žije v Jupiter Island na Floridě. Měří 185 cm a udržuje si váhu 84 kilogramů.

  • Hvězdou ve dvou letech

    Ve dvou letech šokoval obecenstvo oblíbeného televizního pořadu hvězdného moderátora Mikea Douglase (†86) ve Philadelphii, když předváděl své golfové umění.

  • První hůl

    Svou první opravdovou golfovou hůl obdržel od milujících rodičů v devíti měsících. Údajně s ní jen puttoval v obýváku, ale nikdy nikdo neprozradil další podrobnosti.

  • Senzační výhra

    Obrovský talent potvrdil ve třech letech, když potřeboval pouhých 48 úderů na to, aby odehrál devítijamkové hřiště. V pěti letech vyhrál turnaj dětí do 12 let.

  • První hole-in-one

    Svůj první hole-in-one zahrál v šesti letech. Během kariéry nastřílel 20 es, na PGA Tour tři – na Greater Milwaukee Open 1996, Phoenix Open 1997 a Sprint International 1998.

  • Přezdívka po odvážném spolubojovníkovi

    Poručík americké armády a veterán z Vietnamu Earl (†74) byl jeho otcem a prvním trenérem. Přezdívku Tiger mu dal po svém odvážném spolubojovníku ze zelených baretů.

    Tiger se svým otcem Earlem.

  • Mix genů

    K jeho genialitě možná přispěl fakt, že mu v žilách kolují afroamerické, čínské, indiánské a nizozemské geny. On to označuje jako Cablinasian.

    Slavný golfista Tiger Woods

  • Maminka byla motorem

    Hnací silou jeho kariéry byla matka Kultida (†80), která mu vštípila tvrdost, nemilosrdnost a vnukla myšlenku používat červenou barvu trička jako svou barvu síly. Nosil ho vždy ve finále.

    Tiger se svou maminkou.

  • Tréninkový dril

    Jeho otec trval na tvrdém tréninkovém drilu a považoval syna za vyvolenou jedničku. V 11 letech poprvé Earla porazil na golfovém hřišti a od té doby s ním už nikdy neprohrál.

  • Věrnost vybavení

    Během kariéry nejdříve hrál s holemi Nike, v současné době používá vybavení TaylorMade. Mnoho let je věrný populárnímu putteru Scotty Cameron a míčkům Bridgestone.

    Slavný golfista Tiger Woods

  • Láska k filmu o golfu

    Má rád filmy o golfu, především ho upoutal snímek Caddyshack z roku 1980. Je však s podivem, že pokračování Caddyshack II. z roku 1988 sám považoval za brak.

    Golfová legenda Tiger Woods.

  • Fantastický triumf

    Na Masters 1997 přijel jako profesionální nováček a vyhrál o 12 ran, což byl rekord akce. Ve 21 letech se stal nejmladším vítězem a prvním hráčem tmavé pleti, který oblékl zelené sako.

    Tiger po jeho rekordním vítězství na Masters 1997.

  • Nejmladší jednička

    Ve věku pouhých 21 let a 24 týdnů se stal historicky nejmladším golfistou, který se kdy dostal na pozici světové jedničky a který nejrychleji vyhrál 50 turnajů na PGA Tour.

    Tiger Woods a Hideki Matsuyama.

  • Rekord

    US Open 2000 v Pebble Beach vyhrál o neuvěřitelných 15 úderů, je to absolutní rekord major turnajů, který zřejmě nikdy nebude překonán. Pravděpodobně šlo o nejlepší golf historie.

    Tiger na US Open 2000.

  • Nadměrné pocení

    V horkém a především vlhkém prostředí se vždy nadměrně potil, a jeden čas měl dokonce v bagu i čtyři náhradní trička. Později využil nové savé materiály.

    Slavný golfista Tiger Woods

  • Tiger Slam

    Vítězstvím na Masters 2001 získal všechny čtyři major tituly v řadě, když předtím vyhrál US Open, Open a PGA Championship 2000. Výkon byl pojmenován Tiger Slam.

    Tiger Woods oslavil padesátiny.

  • Další sporty

    Nikdy se nevěnoval atletice jako otec, ale v mládí hrál baseball a k překvapení všech rád lyžoval. Stopku na svazích mu vystavila mnohá zranění obou kolen.

    Tiger Woods oslavil padesátiny.

  • Stud z lýtek

    Styděl se za svá hubená lýtka a jako první začal systematicky posilovat tělo, běhat a držet dietu. Ostatní ho napodobovali, díky čemuž golf přestal být sportem obtloustlých kuřáků.

    Slavný golfista Tiger Woods.

  • Vypracované hvězdy

    Dnešní hvězdy světového golfu jako Rory McIlroy (36), Brooks Koepka (35) nebo Bryson DeChambeau (32) jsou z fitness vypracovaní atleti. To je přímé dědictví trénujícího génia.

    McIlroy označil po Ryder Cupu chování amerických fanoušků za nepřijatelné.

  • Památný moment

    Nejznámější golfový záběr je proměněná přihrávka na 16. jamce hřiště Augusta National při Masters 2005, kdy se míček na několik vteřin zastavil nad jamkou a pak do ní spadl.

    Tiger obléká zelené sako po vítězství na Masters 2005.

  • Láska se švédskou kráskou

    Šest let (2004 – 2010) byl ženatý se švédskou modelkou Elin Nordegrenovou (45). Seznámil je švédský kolega Jesper Parnevik (60), který si ji najal jako chůvu. Dlouho mu odolávala, ale nakonec podlehla.

    Tiger se svou manželkou Elin a novorozeným dítětem.

  • Děti

    S Elin mají dceru Sam Alexis (2007) a syna Charlie Axela (2009). Oba hrají golf, ale Charlie ho bere vážněji a letos získal velký turnajový titul. Sam tátovi často nosí hole, ale hraje americký fotbal.

    Tiger se svými dětmi, maminkou a bývalou přítelkyní.

  • Vkus po tátovi

    Slabost pro modrooké blondýnky zdědil po svém otci, který byl údajně své manželce mnohokrát nevěrný. Ta to však kvůli rodině celý život tolerovala a uzavřela se do sebe.

    Matka Tigera Woodse

  • Vítězství po operaci

    Dva měsíce po artroskopické operaci chrupavky zvítězil na US Open 2008 v Torrey Pines. Po turnaji zjistil, že měl přetržený křížový vaz a dvojitou únavovou zlomeninu levé holenní kosti.

    Tiger Woods oslavil padesátiny.

  • Nehoda po bouřlivých emocích

    První informaci o autonehodě s vážnějšími následky přinesl web Orlando Sentinel 27. 11. 2009. Kvůli nevěře mu Elin (snad) devítkou železem rozbila vůz Caddilac Escalade a on havaroval.

    Občas lítal v malérech.

  • Nevěry

    Kvůli desítkám nevěr s ženami pochybné pověsti včetně pornoherečky, ale také s hosteskou nebo prodavačkou se manželé 23. 8. 2010 rozvedli, což ho údajně stálo 100 milionů dolarů.

    Pornohvězda Joslyn Jamesová.

  • Závislost na sexu

    Léčil se ambulantně ze závislosti na sexu a v oceňovaném animovaném seriálu Městečko South Park, v epizodě Léčba sexuální závislosti (2010), autoři parodují právě jeho sexuální skandál.

    Tiger Woods se musel léčit.

  • Románek s Lindsay Vonnovou

    Vztah s lyžařskou hvězdou Lindsay Vonnovou (41) v roce 2015 skončil velmi rychle, když na sociální sítě utekly jejich nahé fotografie, které si v průběhu vztahu vyměňovali.

    Vztah s Lindsay Vonnovou rychle skončil.

  • Banán

    Během turnaje v USA mu neznámý muž hodil na greenu pod nohy banán. Když muže policie zadržela a vyslechla, uvedl, že se nechal inspirovat filmem Drive a chtěl udělat něco velkého.

    S Lindsay Vonnovou.

  • Uskutečnil nemožné

    V dubnu 2019 se stalo něco, co se ještě před dvěma lety a po problémech všeho druhu zdálo nemožné. Na Masters v Augustě vyhrál svůj 15. major titul, první po jedenácti letech.

    Tiger vyhrál Masters v roce 2019.

  • Medaile od Trumpa

    Od vášnivého a občas podvádějícího prezidenta Donalda Trumpa (79) v roce 2019 obdržel Prezidentskou medaili svobody. Jako čtvrtý golfista v historii.

    Tiger Woods oslavil padesátiny.

  • Toxigologické výsledky

    Policie ho v roce 2017 objevila, jak spí za volantem. Toxikologický rozbor moči odhalil v jeho těle smrtící koktejl léků na spaní a proti bolesti a také THC. Podstoupil další léčbu.

    Slavný golfista Tiger Woods.

  • Vážná havárka

    V roce 2021 měl vážnou autonehodu, když v plné rychlosti vylétl ze silnice a z vozu ho vyřízli hasiči. Byl na několik týdnů hospitalizován. Prodělal šest operací dolních končetin.

    Automobil Tigera Woodse po vážné nehodě.

  • Obvinění ze sexismu

    Na Genesis Invitational 2023 podstrčil spoluhráči Justinu Thomasovi do ruky dámský tampon ve smyslu »hraješ jako holka«. Byl obviněn ze sexismu a nevyspělosti a musel se omluvit.

     

    Tiger Woods a Justin Thomas

  • 15 major titulů, ale...

    Během kariéry získal 15 major titulů, ale není v tomto ohledu nejlepší. Nejvyšší počet má Američan Jack Nicklaus (85), který v letech 1962 - 1986 vyhrál 18 turnajů.

    Tiger Woods

  • Ocenění por nejlepšího hráče roku

    Cenu pro nejlepšího hráče roku na PGA Tour vyhrál devětkrát, což je nejvíce ze všech golfi stů na světě, osmkrát získal Cenu Byrona Nelsona za nejnižší průměr dosaženého skóre.

    Tiger Woods

  • Sportovec roku

    Byl jmenován sportovcem roku Associated Press a jako jediný byl dvakrát vyhlášen sportovcem roku časopisem Sports Illustrated.

    Tiger Woods

  • Fantastický počet titulů

    Vyhrál 105 turnajů na čtyřech různých kontinentech. Na prestižní PGA Tour získal 82 titulů a rekord drží společně s kolegou a krajanem Samem Sneadem.

     

  • Mnohokrát pod kudlou

    Za tři dekády profesionální kariéry prodělal sedm operací zad, pět operací kolen, nespočet menších zákroků a dvě operace natržené Achillovy šlachy. Naposledy letos v březnu.

  • Filmaři na něj mysleli

    Byly o něm natočeny filmy Příběh Tigera Woodse (1998), Tiger Woods – pád hvězdy (2010) a Tiger (2021). Jeho jméno padlo v seriálech Simpsonovi (2019) a Dva a půl chlapa (2015).

  • Láska po rozvodu

    Po odchodu od něj Elin našla lásku u hráče amerického fotbalu Jordana Camerona (37) a mají spolu Zetu, Freyu a Arthura. Jordan do rodiny přinesl syna Tristana z předchozího vztahu.

    Tiger Woods na archivním snímku se svou manželkou.

  • Vztah s Trumpovou bývalkou

    Po několika krátkých vztazích od loňského roku žije s bývalou manželkou Donalda Trumpa mladšího Vanessou Trumpovou (47). Milenka je samozřejmě atraktivní blondýnka…

    Tiger Woods před několika měsíci potvrdil vztah s Vanessou Trumpovou.

  • Kraloval rekordně dlouhou dobu

    Na prvním místě světového žebříčku byl rekordních 683 týdnů (více než 13 let). Za ním jsou Greg Norman (331), Scottie Scheffler (171), Dustin Johnson (135) a Rory McIlroy (122).

  • Zlidštil golf

    Se svými afroamerickými a asijskými kořeny zbořil poslední bariéry. Ukázal, že golf není jen pro bílé a bohaté, ale že v něm může dominovat kdokoliv s talentem a pílí.

  • Kouzlo statistik

    Zavedl do golfu vyšší úroveň mentální síly, která tam dříve nebyla. Statistika mluví jasně: pokud před finálovým kolem vedl, zvítězil v turnaji v 95 % případech, což je bezprecedentní.

  • Smrt tatínka

    V roce 2006 zemřel jeho otec Earl. S tímto faktem se nedokázal vyrovnat, na chvíli ztratil motivaci, omezil trénink a poprvé v životě na US Open neprošel cutem na major turnaj.

    Tiger na pohřbu svého milovaného táty.

  • Pohádkový výdělek

    Jen na zámořské PGA Tour si vydělal 121 milionů dolarů (2,5 mld. Kč), celkem během kariéry díky golfu a sponzorům získal více než miliardu dolarů, tedy v přepočtu bezmála 21 miliard korun.

    Tiger Woods oslavil padesátiny.

  • Otrok milionářem

    Díky němu si jeho stálý caddie z let 1999 až 2011 Steve Williams (62) vydělal zhruba 280 milionů korun. Nejbohatší nosič světa z Nového Zélandu ale přiznal, že s ním hráč jednal jako s otrokem.

    Tiger se svým dlouholetým caddym Williamsem.

  • Diváky lákal

    Když hrál turnaj, sledovanost golfu stoupla až o padesát procent. Televize proto začaly platit za vysílací práva astronomické částky, díky zájmu sponzorů se násobně zvedly odměny.

  • Zápis do DNA golfu

    Podle odborníků změnil DNA celého golfu. Jeho dopad je srovnatelný snad jen s tím, co udělal Pelé pro fotbal, Michael Jordan pro basketbal nebo Wayne Gretzky pro lední hokej.

    Tiger se svým dlouholetým caddym Williamsem.

