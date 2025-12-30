Fenomenální Tiger Woods slaví 50: Šokující začátky i závislost na sexu! A co se stalo s jeho exmanželkou?

Golfový svět se málokdy na něčem shodne, ale v jednom má jasno: Profesionálové, trenéři i novináři unisono potvrzují, že kdyby Tiger Woods (46) nepromarnil svůj talent v barech s milenkami a nezničil si tělo v tělocvičně a léky, předběhl by v počtu major titulů legendárního Jacka Nicklause (85) a stal se nejlepším golfistou historie. Bohužel však přišel listopad 2009... Blesk přináší 50 největších událostí života kontroverzního amerického sportovce.
- Celým jménem Eldrick Tont Woods se narodil 30. prosince 1975 v kalifornském Cypress, ale nyní žije v Jupiter Island na Floridě. Měří 185 cm a udržuje si váhu 84 kilogramů.
Narození
- Ve dvou letech šokoval obecenstvo oblíbeného televizního pořadu hvězdného moderátora Mikea Douglase (†86) ve Philadelphii, když předváděl své golfové umění.
Hvězdou ve dvou letech
- Svou první opravdovou golfovou hůl obdržel od milujících rodičů v devíti měsících. Údajně s ní jen puttoval v obýváku, ale nikdy nikdo neprozradil další podrobnosti.
První hůl
- Obrovský talent potvrdil ve třech letech, když potřeboval pouhých 48 úderů na to, aby odehrál devítijamkové hřiště. V pěti letech vyhrál turnaj dětí do 12 let.
Senzační výhra
- Svůj první hole-in-one zahrál v šesti letech. Během kariéry nastřílel 20 es, na PGA Tour tři – na Greater Milwaukee Open 1996, Phoenix Open 1997 a Sprint International 1998.
První hole-in-one
- Poručík americké armády a veterán z Vietnamu Earl (†74) byl jeho otcem a prvním trenérem. Přezdívku Tiger mu dal po svém odvážném spolubojovníku ze zelených baretů.
Přezdívka po odvážném spolubojovníkovi
- K jeho genialitě možná přispěl fakt, že mu v žilách kolují afroamerické, čínské, indiánské a nizozemské geny. On to označuje jako Cablinasian.
Mix genů
- Hnací silou jeho kariéry byla matka Kultida (†80), která mu vštípila tvrdost, nemilosrdnost a vnukla myšlenku používat červenou barvu trička jako svou barvu síly. Nosil ho vždy ve finále.
Maminka byla motorem
- Jeho otec trval na tvrdém tréninkovém drilu a považoval syna za vyvolenou jedničku. V 11 letech poprvé Earla porazil na golfovém hřišti a od té doby s ním už nikdy neprohrál.
Tréninkový dril
- Během kariéry nejdříve hrál s holemi Nike, v současné době používá vybavení TaylorMade. Mnoho let je věrný populárnímu putteru Scotty Cameron a míčkům Bridgestone.
Věrnost vybavení
- Má rád filmy o golfu, především ho upoutal snímek Caddyshack z roku 1980. Je však s podivem, že pokračování Caddyshack II. z roku 1988 sám považoval za brak.
Láska k filmu o golfu
- Na Masters 1997 přijel jako profesionální nováček a vyhrál o 12 ran, což byl rekord akce. Ve 21 letech se stal nejmladším vítězem a prvním hráčem tmavé pleti, který oblékl zelené sako.
Fantastický triumf
Tiger po jeho rekordním vítězství na Masters 1997. • profimedia.cz
- Ve věku pouhých 21 let a 24 týdnů se stal historicky nejmladším golfistou, který se kdy dostal na pozici světové jedničky a který nejrychleji vyhrál 50 turnajů na PGA Tour.
Nejmladší jednička
- US Open 2000 v Pebble Beach vyhrál o neuvěřitelných 15 úderů, je to absolutní rekord major turnajů, který zřejmě nikdy nebude překonán. Pravděpodobně šlo o nejlepší golf historie.
Rekord
- V horkém a především vlhkém prostředí se vždy nadměrně potil, a jeden čas měl dokonce v bagu i čtyři náhradní trička. Později využil nové savé materiály.
Nadměrné pocení
- Vítězstvím na Masters 2001 získal všechny čtyři major tituly v řadě, když předtím vyhrál US Open, Open a PGA Championship 2000. Výkon byl pojmenován Tiger Slam.
Tiger Slam
- Nikdy se nevěnoval atletice jako otec, ale v mládí hrál baseball a k překvapení všech rád lyžoval. Stopku na svazích mu vystavila mnohá zranění obou kolen.
Další sporty
- Styděl se za svá hubená lýtka a jako první začal systematicky posilovat tělo, běhat a držet dietu. Ostatní ho napodobovali, díky čemuž golf přestal být sportem obtloustlých kuřáků.
Stud z lýtek
- Dnešní hvězdy světového golfu jako Rory McIlroy (36), Brooks Koepka (35) nebo Bryson DeChambeau (32) jsou z fitness vypracovaní atleti. To je přímé dědictví trénujícího génia.
Vypracované hvězdy
- Nejznámější golfový záběr je proměněná přihrávka na 16. jamce hřiště Augusta National při Masters 2005, kdy se míček na několik vteřin zastavil nad jamkou a pak do ní spadl.
Památný moment
- Šest let (2004 – 2010) byl ženatý se švédskou modelkou Elin Nordegrenovou (45). Seznámil je švédský kolega Jesper Parnevik (60), který si ji najal jako chůvu. Dlouho mu odolávala, ale nakonec podlehla.
Láska se švédskou kráskou
- S Elin mají dceru Sam Alexis (2007) a syna Charlie Axela (2009). Oba hrají golf, ale Charlie ho bere vážněji a letos získal velký turnajový titul. Sam tátovi často nosí hole, ale hraje americký fotbal.
Děti
- Slabost pro modrooké blondýnky zdědil po svém otci, který byl údajně své manželce mnohokrát nevěrný. Ta to však kvůli rodině celý život tolerovala a uzavřela se do sebe.
Vkus po tátovi
- Dva měsíce po artroskopické operaci chrupavky zvítězil na US Open 2008 v Torrey Pines. Po turnaji zjistil, že měl přetržený křížový vaz a dvojitou únavovou zlomeninu levé holenní kosti.
Vítězství po operaci
- První informaci o autonehodě s vážnějšími následky přinesl web Orlando Sentinel 27. 11. 2009. Kvůli nevěře mu Elin (snad) devítkou železem rozbila vůz Caddilac Escalade a on havaroval.
Nehoda po bouřlivých emocích
- Kvůli desítkám nevěr s ženami pochybné pověsti včetně pornoherečky, ale také s hosteskou nebo prodavačkou se manželé 23. 8. 2010 rozvedli, což ho údajně stálo 100 milionů dolarů.
Nevěry
- Léčil se ambulantně ze závislosti na sexu a v oceňovaném animovaném seriálu Městečko South Park, v epizodě Léčba sexuální závislosti (2010), autoři parodují právě jeho sexuální skandál.
Závislost na sexu
- Vztah s lyžařskou hvězdou Lindsay Vonnovou (41) v roce 2015 skončil velmi rychle, když na sociální sítě utekly jejich nahé fotografie, které si v průběhu vztahu vyměňovali.
Románek s Lindsay Vonnovou
- Během turnaje v USA mu neznámý muž hodil na greenu pod nohy banán. Když muže policie zadržela a vyslechla, uvedl, že se nechal inspirovat filmem Drive a chtěl udělat něco velkého.
Banán
- V dubnu 2019 se stalo něco, co se ještě před dvěma lety a po problémech všeho druhu zdálo nemožné. Na Masters v Augustě vyhrál svůj 15. major titul, první po jedenácti letech.
Uskutečnil nemožné
- Od vášnivého a občas podvádějícího prezidenta Donalda Trumpa (79) v roce 2019 obdržel Prezidentskou medaili svobody. Jako čtvrtý golfista v historii.
Medaile od Trumpa
- Policie ho v roce 2017 objevila, jak spí za volantem. Toxikologický rozbor moči odhalil v jeho těle smrtící koktejl léků na spaní a proti bolesti a také THC. Podstoupil další léčbu.
Toxigologické výsledky
- V roce 2021 měl vážnou autonehodu, když v plné rychlosti vylétl ze silnice a z vozu ho vyřízli hasiči. Byl na několik týdnů hospitalizován. Prodělal šest operací dolních končetin.
Vážná havárka
- Na Genesis Invitational 2023 podstrčil spoluhráči Justinu Thomasovi do ruky dámský tampon ve smyslu »hraješ jako holka«. Byl obviněn ze sexismu a nevyspělosti a musel se omluvit.
Obvinění ze sexismu
- Během kariéry získal 15 major titulů, ale není v tomto ohledu nejlepší. Nejvyšší počet má Američan Jack Nicklaus (85), který v letech 1962 - 1986 vyhrál 18 turnajů.
15 major titulů, ale...
- Cenu pro nejlepšího hráče roku na PGA Tour vyhrál devětkrát, což je nejvíce ze všech golfi stů na světě, osmkrát získal Cenu Byrona Nelsona za nejnižší průměr dosaženého skóre.
Ocenění por nejlepšího hráče roku
- Byl jmenován sportovcem roku Associated Press a jako jediný byl dvakrát vyhlášen sportovcem roku časopisem Sports Illustrated.
Sportovec roku
- Vyhrál 105 turnajů na čtyřech různých kontinentech. Na prestižní PGA Tour získal 82 titulů a rekord drží společně s kolegou a krajanem Samem Sneadem.
Fantastický počet titulů
- Za tři dekády profesionální kariéry prodělal sedm operací zad, pět operací kolen, nespočet menších zákroků a dvě operace natržené Achillovy šlachy. Naposledy letos v březnu.
Mnohokrát pod kudlou
- Byly o něm natočeny filmy Příběh Tigera Woodse (1998), Tiger Woods – pád hvězdy (2010) a Tiger (2021). Jeho jméno padlo v seriálech Simpsonovi (2019) a Dva a půl chlapa (2015).
Filmaři na něj mysleli
- Po odchodu od něj Elin našla lásku u hráče amerického fotbalu Jordana Camerona (37) a mají spolu Zetu, Freyu a Arthura. Jordan do rodiny přinesl syna Tristana z předchozího vztahu.
Láska po rozvodu
- Po několika krátkých vztazích od loňského roku žije s bývalou manželkou Donalda Trumpa mladšího Vanessou Trumpovou (47). Milenka je samozřejmě atraktivní blondýnka…
Vztah s Trumpovou bývalkou
- Na prvním místě světového žebříčku byl rekordních 683 týdnů (více než 13 let). Za ním jsou Greg Norman (331), Scottie Scheffler (171), Dustin Johnson (135) a Rory McIlroy (122).
Kraloval rekordně dlouhou dobu
- Se svými afroamerickými a asijskými kořeny zbořil poslední bariéry. Ukázal, že golf není jen pro bílé a bohaté, ale že v něm může dominovat kdokoliv s talentem a pílí.
Zlidštil golf
- Zavedl do golfu vyšší úroveň mentální síly, která tam dříve nebyla. Statistika mluví jasně: pokud před finálovým kolem vedl, zvítězil v turnaji v 95 % případech, což je bezprecedentní.
Kouzlo statistik
- V roce 2006 zemřel jeho otec Earl. S tímto faktem se nedokázal vyrovnat, na chvíli ztratil motivaci, omezil trénink a poprvé v životě na US Open neprošel cutem na major turnaj.
Smrt tatínka
- Jen na zámořské PGA Tour si vydělal 121 milionů dolarů (2,5 mld. Kč), celkem během kariéry díky golfu a sponzorům získal více než miliardu dolarů, tedy v přepočtu bezmála 21 miliard korun.
Pohádkový výdělek
- Díky němu si jeho stálý caddie z let 1999 až 2011 Steve Williams (62) vydělal zhruba 280 milionů korun. Nejbohatší nosič světa z Nového Zélandu ale přiznal, že s ním hráč jednal jako s otrokem.
Otrok milionářem
Tiger se svým dlouholetým caddym Williamsem. • profimedia.cz
- Když hrál turnaj, sledovanost golfu stoupla až o padesát procent. Televize proto začaly platit za vysílací práva astronomické částky, díky zájmu sponzorů se násobně zvedly odměny.
Diváky lákal
- Podle odborníků změnil DNA celého golfu. Jeho dopad je srovnatelný snad jen s tím, co udělal Pelé pro fotbal, Michael Jordan pro basketbal nebo Wayne Gretzky pro lední hokej.
Zápis do DNA golfu
