Štěstí hokejisty Horáka a jeho Beccy: Bříško šest let po svatbě!
Na to krásné se vyplatí čekat. Ví to i útočník hokejové Sparty Roman Horák (34). Jeho kanadská choť Becca otěhotněla celých šest let po svatbě!
Becca, jež se v Česku naplno usadila a v Praze působí jako lektorka jógy, se úchvatnými snímky svého notně zakulaceného bříška pochlubila na Instagramu.
„32 týdnů s tebou!“ vyťukala pod fotky – je tedy už v osmém měsíci. To vypadá na malý sparťanský babyboom, krátce před Vánoci se totiž tatínkem stal i gólman Kořenář!
