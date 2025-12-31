Štěstí hokejisty Horáka a jeho Beccy: Bříško šest let po svatbě!

Hokejista Roman Horák a jeho krásná žena se brzy dočkají potomka.
Na to krásné se vyplatí čekat. Ví to i útočník hokejové Sparty Roman Horák (34). Jeho kanadská choť Becca otěhotněla celých šest let po svatbě!

Becca, jež se v Česku naplno usadila a v Praze působí jako lektorka jógy, se úchvatnými snímky svého notně zakulaceného bříška pochlubila na Instagramu.

„32 týdnů s tebou!“ vyťukala pod fotky – je tedy už v osmém měsíci. To vypadá na malý sparťanský babyboom, krátce před Vánoci se totiž tatínkem stal i gólman Kořenář!

